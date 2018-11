El Festival de Teatro de Wuzhen revelará nuevas experiencias en el Carnaval al Aire Libre

Publicado 24/10/2018 5:13:17 CET

- El Festival de Teatro de Wuzhen revelará nuevas experiencias en el arte de la interpretación en el Carnaval al Aire Libre

WUZHEN, China, 24 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- En el sexto Festival de Teatro de Wuzhen, que se celebrará del 18 al 28 de octubre de 2018, además del listado de actuaciones teatrales especialmente invitadas al evento representadas por maestros del mundo teatral y operístico, tendrá lugar un Carnaval al Aire Libre que presentará a más de 100 compañías y actuaciones que interpretarán más de 1800 obras en el distrito de Xizha en Wuzhen durante los 11 días del evento.

El grupo Art Birds Union de Francia, formado por más de 100 compañías y artistas independientes de todos los rincones de la tierra, ha estado representando obras en varios festivales por todo el mundo. En los anteriores festivales de teatro de Wuzhen fueron las estrellas indiscutibles del Carnaval al Aire Libre, y sus actuaciones fueron vistas y admiradas por muchos de los visitantes y residentes en la ciudad. Este año presentarán 103 espectáculos cautivadores gracias a ocho equipos de interpretación: el Théâtre du Tumulte, el Recycle Band y el Théâtre de Chaillot de Francia; el Teatro di Incontro de Italia; Unintentional Theatre de Canadá, Men in Back de Alemania; el Suitcase Theatre de Suiza, y el propio Wulong Drama Troupe de China. Entre las actuaciones se podrá ver un desfile de muñecos inflables gigantes, música en directo, grandes recorridos en zancos, proezas acrobáticas, comedias satíricas y bailes de muñecos; todo ello para demostrar el encanto del arte callejero de primera clase a los asistentes al festival.

El evento de este año cuenta con muchos tipos de actuaciones y actos que no se han visto en festivales anteriores, como el Carnaval VS, una colección de zancos vodeviles representados por el grupo de mimos Taiwan Clown Mime Group; el drama experimental New Zhangsan Borrows Boots interpretado por la compañía Seven Plays Theatre Company; el espectáculo en directo de pintura con arena Prequels of Journey to the West a cargo de Sanji Sand Art; y Kill Array, que integrará varios elementos, como el espíritu de un guerrero samurái y el concepto de un mundo bidimensional con música rock de fondo, que presentará la Japan Broken Sky Route Band.

Además de la amplia variedad de los actos carnavalescos, el Festival de Teatro de Wuzhen este año también contará con varios espectáculos en los que se representarán varios tipos de arte interpretativo chino. La compañía Rikaze Tibetan Drama Troupe, que debutó en el festival del año pasado, actuará en el escenario central para presentar su estilo artístico único que personifica las costumbres locales tibetanas. La audiencia también podrá disfrutar de un espectáculo de la Ópera de Sichuan a cargo de Yibin City Youth Sichuan Opera Ensemble de la provincia de Sichuan; así como de la ópera representada por Qimen Mulian, una compañía de la provincia de Anhui; y de santiao xiangsheng, un tipo de comedia tradicional china interpretada por el grupo local Wuqing Drama Club de la ciudad de Tongxiang. El festival también albergará el Wannan Shadow Play, un tipo de teatro con sombras chinescas de muñecos que se originó en la provincia de Anhui; y un interludio musical con morin khuur o horsehead fiddle (en inglés), que es un instrumento musical de cuerda frotada parecido a un violín y que ha pasado de generación en generación en el pueblo mongol, uno de los grupos étnicos chinos. También actuará la Ópera de Jiangxi como parte de otros géneros teatrales reconocidos como parte integral del patrimonio cultural intangible de China.

Acerca del Carnaval al Aire Libre

El Carnaval al Aire Libre del Festival de Teatro de Wuzhen, que se celebra en el pintoresco Wuzhen Xizha Scenic Spot, consiste en una serie de actuaciones artísticas en espacios públicos más que en el interior de teatros tradicionales. El Carnaval al Aire Libre se diferencia de la experiencia familiar del teatro porque transforma el local entero en un escenario que permite a los artistas disponer de un espacio de interpretación libre con algunas de las tradicionales casas de madera, puentes de piedra, calles e incluso uno de los botes de remo de Wuzhen. Las obras teatrales se representan en un entorno que combina la naturaleza y la cultura local. El Carnaval al Aire Libre aúna diferentes formas artísticas escénicas en el mismo lugar, desde teatro callejero de todo el mundo, artes escénicas contemporáneas, o actuaciones musicales, hasta acrobacias y folclore chino; todo ello con el objetivo de ofrecer a los amantes del teatro una experiencia envolvente.

