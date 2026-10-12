Fibank y Bitpanda establecen una alianza estratégica para lanzar el acceso integrado a My Fibank

(Información remitida por la empresa firmante)

Fibank y Bitpanda establecen una alianza estratégica para lanzar el acceso integrado a criptoactivos a través de la aplicación móvil My Fibank

SOFIA, Bulgaria, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) y Bitpanda GmbH han firmado un acuerdo de asociación estratégica. Esta colaboración histórica otorgará a los clientes de Fibank acceso técnico directo a servicios premium de criptoactivos proporcionados por Bitpanda GmbH, un proveedor de servicios de criptoactivos con licencia completa y con sede en Austria, directamente a través de la aplicación móvil My Fibank.

Gracias a esta alianza pionera, Fibank se convierte en el primer banco de Bulgaria en ofrecer a sus clientes un acceso perfectamente integrado a la negociación de criptoactivos. Al tratarse de productos digitales, estos activos difieren de los depósitos e instrumentos financieros tradicionales, ya que no cuentan con garantías ni sistemas de compensación. Por ello, se recomienda a los clientes que se familiaricen a fondo con sus características particulares y los riesgos inherentes.

Una vez aprobada su solicitud, un proceso sencillo y directo, los clientes de Fibank podrán acceder a una completa gama de servicios de criptoactivos 24/7, a través de la interfaz de Bitpanda integrada en la plataforma My Fibank, con una inversión mínima de tan solo 1 euro. Esta integración tecnológica de última generación permite a los clientes bancarios realizar un seguimiento, gestionar y optimizar sus activos digitales junto con su cartera financiera tradicional, todo ello desde una única aplicación.

"Los hábitos financieros de los clientes evolucionan rápidamente, y para My Fibank es vital innovar a la par de ellos. La colaboración con Bitpanda es el siguiente paso natural en el desarrollo de la aplicación como una plataforma digital a través de la cual los clientes pueden utilizar, de manera cómoda, una gama cada vez más amplia de soluciones financieras. Para nosotros, es especialmente importante que esta nueva oportunidad se materialice junto a un socio tecnológico europeo consolidado y cumpliendo con los requisitos normativos vigentes", comentó Nikola Bakalov, consejero delegado de Fibank.

Los servicios relacionados con criptoactivos serán prestados por Bitpanda. El acceso a dichos servicios estará sujeto a la aceptación del cliente potencial por parte de Bitpanda y a los términos y criterios aplicables de la empresa. La integración de la infraestructura de Bitpanda complementa las funcionalidades disponibles en My Fibank y supone un paso más hacia la transformación de My Fibank en un entorno financiero digital integral, que ofrece acceso unificado y móvil a soluciones bancarias, de ahorro y de inversión.

"Los activos digitales se están integrando en el sistema financiero convencional, y los bancos desempeñan un papel fundamental en esta transformación. En Bitpanda Enterprise, proporcionamos la infraestructura y la tecnología necesarias para ello. Junto con Fibank, estamos llevando esto a la práctica en Bulgaria, acercando las criptomonedas a más de un millón de clientes a través de una experiencia bancaria que ya conocen y en la que confían", declaró Nadeem Ladki, director global de Bitpanda Enterprise.

La colaboración entre Fibank y Bitpanda surge en un momento en que un número creciente de bancos europeos busca soluciones sostenibles y que cumplan con la normativa para satisfacer la demanda cada vez mayor de operaciones con activos digitales. En Bulgaria y la región circundante, esta oferta sigue siendo limitada, lo que sitúa a Fibank como el primer banco búlgaro —y una de las entidades de crédito pioneras en la UE— en ofrecer acceso directo, a través de sus canales digitales, a la interfaz de usuario de Bitpanda, permitiendo así a los clientes utilizar los servicios de criptoactivos de Bitpanda.

Acerca de Fibank

Fibank (First Investment Bank) es una de las principales instituciones bancarias de Bulgaria y el mayor banco de capital búlgaro. Ha evolucionado hasta convertirse en un grupo financiero moderno con operaciones centrales en la República de Bulgaria y presencia regional a través de una sucursal en Chipre y una filial bancaria en Albania. El Banco ocupa una posición sólida en el mercado y figura entre los actores clave del sector bancario búlgaro en términos de activos, base de clientes y amplitud de soluciones financieras ofrecidas.

Fibank se ha consolidado como una institución financiera innovadora, impulsada por la tecnología y centrada en el cliente, que ofrece una amplia gama de productos y servicios a clientes particulares, pequeñas y medianas empresas y grandes clientes corporativos. Gracias a su gran experiencia en banca corporativa, financiación del comercio exterior, pagos internacionales y servicios de tarjetas, el Banco es uno de los socios financieros preferidos por las empresas búlgaras. Combina un profundo conocimiento del mercado local, flexibilidad en la estructuración de soluciones financieras y capacidad para atender tanto las necesidades bancarias cotidianas de las empresas como operaciones más complejas relacionadas con la financiación de inversiones, capital circulante, garantías, cartas de crédito y pagos transfronterizos.

En los últimos años, Fibank ha reforzado constantemente su posición como entidad innovadora en el sector bancario mediante el desarrollo de modernos canales digitales, banca en línea y móvil, servicios a distancia, soluciones inteligentes de atención al cliente y una nueva generación de productos de tarjetas y pago. Asimismo, el Banco figura entre los pioneros en Bulgaria en la oferta de productos especializados relacionados con oro de inversión, metales preciosos y soluciones de ahorro e inversión, así como en la introducción de nuevos modelos tecnológicos para una banca más rápida, cómoda y segura.

Acerca de Bitpanda Enterprise

Bitpanda Enterprise es la división de infraestructura institucional de Bitpanda y ofrece una tecnología unificada que permite a bancos, empresas fintech, brókeres, firmas de trading, family offices y clientes corporativos acceder a capacidades relacionadas con los activos digitales a gran escala. Integra infraestructura de inversión, liquidez, custodia, pagos, stablecoins y tokenización en un único ecosistema. Diseñada para el crecimiento institucional a largo plazo, Bitpanda Enterprise prioriza la transparencia y la escalabilidad, ayudando a las instituciones a conectar las finanzas tradicionales con la economía digital. A través de sus alianzas institucionales, Bitpanda Enterprise facilita actualmente el acceso a activos digitales a usuarios finales en la UE, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y América Latina. Entre sus socios se encuentran N26, Société Générale, Deutsche Börse Group, determinados bancos del grupo Raiffeisen, RAKBANK y Onda Finance, entre otros.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/fibank-y-bitpanda-establecen-una-alianza-estrategica-para-lanzar-el-acceso-integrado-a-my-fibank-302905724.html