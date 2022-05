- FII Institute presenta el nuevo Marco y Metodología de Puntuación Inclusiva ESG™ y anuncia una inversión estratégica en una empresa líder en tecnología verde

RIYADH, Arabia Saudí, 20 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- El Future Investment Initiative (FII) Institute organizó una cumbre en Londres sobre ESG en los mercados emergentes, en la que participaron líderes mundiales, consejeros delegados globales, inversores internacionales, líderes de opinión y responsables de sostenibilidad, donde:

Se presentó un nuevo Marco y Metodología de Puntuación Inclusiva ESG™ para informar y acelerar las inversiones ESG en las economías emergentes;

Se lanzó un Libro Blanco sobre ESG en el que se pide a los inversores, los gobiernos y las empresas de los mercados emergentes que mejoren su actuación; y

Se anunció una inversión de 500.000 euros en Timbeter, una empresa líder en tecnología verde.

El nuevo Marco y Metodología de Puntuación Inclusiva ESG™ pretende dar calificaciones imparciales a las empresas de los mercados emergentes, que actualmente reciben menos del 10% de los flujos de ESG, a pesar de albergar a casi el 90% de la población mundial y aproximadamente la mitad del PIB mundial. Las agencias de calificación ESG son uno de los principales obstáculos para aumentar la inversión en los mercados emergentes (ME). En la actualidad, las principales agencias de calificación emplean indicadores clave de rendimiento que no son relevantes para los mercados emergentes. Los marcos existentes se centran demasiado en la divulgación y no tienen en cuenta la mejora del rendimiento año tras año. El nuevo marco, desarrollado con el apoyo de Ernst & Young (EY), valora la mejora de los resultados a lo largo del tiempo más que la amplitud de la divulgación, haciendo hincapié en los retos sectoriales más que en los riesgos de los países, para garantizar una competencia leal entre las empresas tanto de los mercados emergentes como de los desarrollados.

El FII Institute ha invertido 500.000 euros en Timbeter, una empresa líder en tecnología ecológica especializada en la medición de la madera. Para aumentar la transparencia de la cadena de suministro, la sostenibilidad y la certificación, en línea con los procesos ESG, Timbeter ofrece una aplicación de foto-óptica impulsada por la IA que determina con precisión las cantidades de troncos en una zona con longitud y diámetro exactos. Esta tecnología es clave para una gestión más proactiva de los bosques y un sector más sostenible.

El Libro Blanco sobre ESG está diseñado para fomentar una mayor inversión ESG en los mercados emergentes. Hace un llamamiento a:

Inversores para comprometerse públicamente a aumentar el porcentaje de capital asignado a los mercados emergentes (ME) de menos del 10% actual a un mínimo del 30% del capital comprometido e invertido para 2030.

Gobiernos para animar a las empresas con sede en los mercados emergentes a ser más proactivas a la hora de revelar información importante a través de sus canales habituales de información.

Empresas con sede en mercados emergentes para que refuercen su explicación sobre cómo las acciones en materia de ESG se ajustan a las realidades locales e impulsan un mayor valor para todas las partes interesadas, incluida la gestión del riesgo para los inversores.

Richard Attias, consejero delegado del FII Institute, dijo, "Un aspecto central de nuestro trabajo en el FII Institute es aumentar la concienciación sobre los puntos débiles de las actuales normas ESG y su impacto en las perspectivas de sostenibilidad global, y abogar por una aplicación inclusiva y equitativa de los ESG mediante el impulso de acciones reales por parte de los principales actores a nivel mundial.

"ESG ha sido una de las estrategias de inversión de más rápido crecimiento en los últimos años, representando un tercio de todos los activos gestionados. Pero este crecimiento no es parejo. Trabajando con nuestros socios de EY, identificamos y eliminamos las barreras a la inversión ESG en los mercados emergentes, que a menudo se pasan por alto. Con el lanzamiento del Marco y Metodología de Puntuación Inclusiva ESG™, la inversión en una empresa global de soluciones sostenibles y la publicación de nuestro reciente libro blanco ESG - estamos realizando acciones tangibles para crear un futuro mejor para la humanidad. Y estamos seguros de que nuestros socios de todo el mundo nos ayudarán a impulsar esas acciones."

Notas para los redactores

La cumbre "ESG en Mercados Emergentes" contó con la participación de más de 40 líderes y expertos internacionales que aportaron su visión sobre el futuro de ESG y el futuro de la sostenibilidad. Entre los ponentes se encontraban S.E. Yasir Al-Rumayyan, Presidente del FII Institute, Gobernador del Fondo de Inversión Pública y Presidente de Saudi Aramco; S.E. Dra. Yasmine Fouad, Ministra de Medio Ambiente de Egipto; Larry Fink, Consejero Delegado de Blackrock; el Senador Matteo Renzi, Ex Primer Ministro de Italia; Lord Gerry Grimstone of Boscobel Kt, Ministro de Inversión del Reino Unido; David Schwimmer, Consejero Delegado del London Stock Exchange Group; entre otros.

El FII Institute es una organización global sin ánimo de lucro lanzada en 2019 para impulsar una agenda: el impacto en la humanidad. Desde su creación, el Instituto ha puesto en marcha varias iniciativas para crear principios ESG inclusivos y mejorar el rendimiento ESG para crear un futuro más brillante y sostenible para la humanidad.

Contactos:Reem Alsaudreem.alsaud@fii-institute.org