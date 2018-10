COMUNICADO: Fineqia aceptada en el Programa Sandbox de la autoridad reguladora financiera del Reino Unido (1)

Publicado 20/07/2018 18:37:02 CET

LONDRES, July 20, 2018 /PRNewswire/ --

Fineqia probará la emisión y administración de bonos respaldados por criptoactivos

Fineqia International Inc. (la "Compañía" o "Fineqia") (CSE: FNQ) , una compañía con una plataforma digital que permite a las compañías emitir y administrar valores de deuda y capital, se complace anunciar que su filial en el Reino Unido, Fineqia Limited, ha sido aceptada para participar en el cuarto cohorte del Sandbox Regulatory Program de la Financial Conduct Authority (FCA).

Fineqia se une a otras compañías participantes, como los bancos Barclays Plc, HSBC Holdings Plc y el Royal Bank of Scotland Group Plc's NatWest division así como compañías más recientes, como la plataforma de intercambio de activos digitales BlockEx Limited y la compañía de seguros blockchain Etherisc Limited.

Fineqia Limited cumplió los criterios de elegibilidad de FCA Sandbox y estuvo entre las 29 compañías aceptadas de los 69 solicitantes. Desarrollará y probará la emisión y administración de bonos respaldada por criptoactivos basados en blockchain, como Bitcoin y Ethereum.

"Esto nos ayuda a desarrollar una nueva clase de activos dentro del entorno regulado protegido ofrecido por el programa FCA Sandbox", dijo el consejero delegado de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. "Es la prueba del esfuerzo y compromiso del equipo hacia un lanzamiento disciplinado y cumplidor de un nuevo producto financiero. La demanda mundial para préstamos frente a criptoholdings está aumentando y con esta prueba pretendemos demostrar nuestra capacidad para explotar con éxito este creciente mercado".

Fineqia Limited utilizará una plataforma digital basada en blockchain para automatizar todos los pasos clave en el ciclo de vida de productos financieros, como coordinación de plazos, documentación legal, suscripción de acuerdos y administración con vistas a facilitar el comercio secundario de este innovador producto financiero tras completar con éxito la fase de prueba. Los bonos asegurados se ejecutarán más eficientemente utilizando una infraestructura de blockchain con criptoactivos utilizados como colaterales.

El programa regulador sandbox permite a las compañías probar productos, servicios o modelos empresariales innovadores en un entorno de mercado en vivo, mientras asegura que las protecciones adecuadas están operativas. Forma parte de Innovate, una iniciativa lanzada en 2014 pra promover la competición en interés de los consumidores. Desde su creación, Innovate ha tenido más de 1.200 solicitudes y ha apoyado más de 500 firmas. El sandbox fue una primicia para los reguladores de todo el mundo, que destaca el compromiso de la FCA con la innovación en los servicios financieros.

Christopher Woolard, director ejecutivo de Estrategia y Competición de la FCA, dijo:

"Estoy encantado de decir que este es el mayor cohorte de sandbox hasta la fecha con un número récord de solicitantes cumpliendo nuestros criterios de elegibilidad. El Cohorte 4 ha visto un gran incremento en el número de firmas que prueban las propuestas de venta al por mayor, como firmas que buscan aumentar la eficiencia del proceso de recaudación de capital. Junto con ellas, podemos ver un importante uso de la distributed ledger technology (DLT), cierta experimentación con criptoactivos que ayudarán a documentar nuestro trabajo y pruebas orientadas a ayudar a los consumidores de menor renta".

La FCA recibió 69 solicitudes para Cohorte 4 del sandbox regulador, un incremento en el número de solicitudes para el Cohorte 3. Son 29 las firmas que realizarán la prueba.

El comunicado del regulador sobre su Cohorte 4 y la participación de Fineqia en él puede verse en https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-reveals-fourth-round-successful-firms-its-regulatory-sandbox .

Acerca de Fineqia International

Fineqia International es una entidad que cotiza en Canadá (CSE: FNQ), Estados Unidos y Europa . Fineqia International destaca el gobierno empresarial de la compañía, su cultura, sus procesos y relaciones con las que la compañía y sus filiales son controladas, dirigidas y gobernadas. Fineqia International supervisa y asegura el éxito general, planificación y crecimiento de la compañía y de todas sus filiales, incluyendo la incorporación de las tecnologías blockchain para conseguir esos objetivos. Si desea más información, visite https://investors.fineqia.com/news

Acerca de Fineqia Limited

Fineqia proporciona servicios de plataforma y asociados para apoyar las emisiones de seguridad y gestionar administración de valores y acciones de deuda. Actúa como bróker que proporciona valores de emisión de la compañía al mercado, distribución y marketing de los mismos, además de destacar de forma transparente los riesgos y subrayar con objetividad las oportunidades implicadas. Si desea más información visite http://www.fineqia.com

Acerca de la FCA

La Financial Conduct Authority es el regulador de conducta para 58.000 firmas de servicios financieros y mercados financieros en el Reino Unido y el regulador prudencial para más de 18.000 de esas firmas. https://www.fca.org.uk

ADVERTENCIA DE RIESGO

Invertir en negocios que empiezan y en fase primaria implica riesgos, incluyendo entre ellos la falta de liquidez, falta de dividendos, pérdida de inversión y dilución, y deberá realizarse solo como parte de una cartera diversificada. Fineqia Ltd se dirige en exclusiva a los inversores lo suficientemente sofisticados para conocer los riesgos y tomar sus propias decisiones de inversión. Solo podrá invertir por medio de Fineqia Ltd cuando esté lo suficientemente registrado de forma sofisticada. Esta página está comunicada a través de Fineqia Ltd y ha sido aprobada como promoción financiera por medio de Kession Capital Ltd. Fineqia Ltd, es un representante nombrado de Kession Capital Ltd, autorizado y regulado por medio de la Financial Conduct Authority. Las inversiones no ofrecen garantías de devolución, y las inversiones solo las pueden hacer los miembros por medio de Fineqia Ltd sobre la base de la información proporcionada en los campos por las compañías destacadas. Fineqia Ltd no se responsabiliza de esta información ni de ningunas recomendaciones u opiniones realizadas por las compañías. Su capital está en riesgo.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

(CONTINUA)