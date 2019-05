Fineqia triplica su inversión en la plataforma de automatización de mercados de capital Nivaura

Publicado 01/05/2019 6:25:11 CET

LONDRES, 1 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la "Compañía" o "Fineqia") (CSE: FNQ) se complace anunciar la triplicación del valor de capital de su participación en Nivaura Limited ("Nivaura") tras el cierre de la última ronda de inversión de Nivaura.

La plataforma de mercados de capital de Nivaura, que está autorizada para clientes en una base de marca blanca, permite la emisión y ejecución automatizadas de valores utilizando la infraestructura de los mercados de capital o infraestructura de blockchain.

La última financiación llega como la tercera fase de la financiación de Nivaura. Fineqia participó en la fase previa así como parte de su estrategia para invertir en compañías que respalden el objetivo de Fineqia de colocar los valores de deuda y capital utilizando una infraestructura de blockchain.

Fineqia superó su inversión original en Nivaura en esta ronda de inversión más reciente. Se une a London Stock Exchange Group ("LSEG"), una de las bolsas de valores más antiguas del mundo; Digital Currency Group ("DCG") con sede en Nueva York, una firma de inversión influyente centrada en la industria criptográfica y blockchain; Allen & Overy, con sede en Londres, Linklaters y Orrick, unas de las firmas legales más prestigiosas; Santander InnoVentures, el brazo de inversión del mayor banco español; Transamerica Ventures, parte de la firma de gestión de pensiones y activos holandesa Aegon N.V.; MiddleGame Ventures, una firma VC centrada en las compañías emergentes de tecnología financiera de fase temprana; y Spencer Lake, anteriormente director de mercados globales en el mayor banco británico HSBC Holdings Plc, en la última ronda de financiación de Nivaura. Todos los inversores anteriores participaron en esta nueva ronda.

"Esta nueva financiación es un respaldo mundial de la plataforma de mercados de capital de Nivaura, que tiene aplicaciones en varias clases de activos en muchas jurisdicciones", dijo el consejero delegado (CEO) de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. "Somos usuarios entusiastas y propagadores del equipo y tecnología de Nivaura".

Fineqia desplegará una plataforma de emisión y administración de bonos totalmente automatizada que utilize la tecnología de Nivaura, que permite gestionar el ciclo de vida de instrumentos de extremo a extremo a un coste significativamente menos que los canales existentes y asegura el total cumplimiento con las regulaciones de disposición y custodia relevantes. Los emisores podrán estructurar, ejecutar y administrar instrumentos de bonos legalmente ejecutables utilizando la blockchain pública o la infraestructura de compensación tradicional.

Los bonos de activos de Fineqia se denominarán en moneda fiduciaria. El efectivo mantenido en las cuentas de dinero de cliente de Nivaura se tokenizarán para permitir la compensación y liquidación de blockchain. Fineqia puede emitir los bonos de activos utilizando la infraestructura tradicional de depositario y liquidación también, utilizando la misma tecnología de Nivaura, si se necesita.

Nivaura es una compañía emergente de tecnología financiera británica establecida en julio de 2016 que está construyendo un nuevo camino para la emisión automatizada y administración de instrumentos financieros bajo la supervisión de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Un elemento clave de la tecnología de Nivaura es su General Purpose Legal Mark-up Language (GLML), que permite la conversión de contratos legales estándares en formatos legibles por máquina.

Fineqia aprovechará su reciente accionariado en PremFina Ltd ("PremFina") para emitir valores de deuda financiera premium asegurados. Las finanzas premium eliminan la presión financiera de pagos iniciales de suma única para los seguros, promoviendo la inclusión financiera dentro de la industria de los seguros.

La última suma de inversión de Fineqia en Nivaura representa menos del tres por ciento de su capitalización de mercado.

Acerca de Fineqia International

Fineqia International es una entidad que cotiza en Canadá (CSE: FNQ), Estados Unidos y Europa . Fineqia International destaca el gobierno empresarial de la compañía, su cultura, sus procesos y relaciones con las que la compañía y sus filiales son controladas, dirigidas y gobernadas. Fineqia International supervisa y asegura el éxito general, planificación y crecimiento de la compañía y de todas sus filiales, incluyendo la incorporación de las tecnologías blockchain para conseguir esos objetivos. Si desea más información, visite https://investors.fineqia.com/news [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2450119-1&h=2907612193&u=https%3A%2F%2Finvestors.fineqia.com%2Fnews&a=https%3A%2F%2Finvestors.fineqia.com%2Fnews].

Acerca de Nivaura Limited

Nivaura es una compañía de tecnología de mercados de capital que construye una nueva manera para la emisión y administración automatizadas de los productos financieros. Su sistema de extremo a extremo es capaz de gestionar complejidades, como la integración, la estructuración y ejecución de documentos legales, así como permitir el registro y liquidación de activos mediante los sistemas tradicionales de depósito y liquidación y el registro y liquidación de activos tokenizados utilizando la infraestructura de blockchain. La plataforma también puede mantener el control de la administración/servicio de activos para lograr la integración realmente vertical. Nivaura Ltd está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones en este comunicado podrían contener información de futuro (definido por las normas de valores de Canadá aplicables) ("declaración de futuro"). Todas las declaraciones, que no sean consideradas hechos históricos, que se dirigen a actividades, eventos u otros desarrollos que Fineqia (la "compañía") cree, espera o anticipa que ocurrirá o podrán ocurrir en el futuro (incluyendo, pero no limitándose, a las declaraciones relacionadas con las adquisiciones potenciales y financiación) se consideran declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro son normalmente identificables por el uso de las palabras "podría", "podrá", "deberá", "continúa", "espera", "anticipa", "estima", "cree", "pretende", "planea" o "proyecta" o las formas negativas de estas palabras o de otras variaciones en estas palabras o de la terminología comparable. Las declaraciones de futuro están sujetas a varios riesgos e incertidumbres, y muchos de ellos van más allá de la capacidad de la compañía para controlar o predecir, y pueden hacer que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los debatidos en las declaraciones de futuro. Los factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales sean diferentes materialmente de las expectativas actuales, incluyen, entre otras cosas y sin limitación, el fallo al no conseguir la financiación suficiente, y otros riesgos desvelados en el registro de desvelación público archivado de la compañía con las autoridades normativas relevantes de valores. Cualquier declaración de futuro solo hace referencia hasta la fecha en la que se lleva a cabo excepto que sea necesario por las normas de valores aplicables. La compañía no tiene ninguna intención u obligación de actualizar cualquier declaración de futuro excepto que sea necesario por las leyes de valores aplicables.

Para más información sobre Fineqia, contacte con: Bundeep Singh RangarConsejero delegado Bundeep.Rangar@Fineqia.com[mailto:Bundeep.Rangar@Fineqia.com]Tel: +44-203-500-3462Sitio web: www.fineqia.com [http://www.fineqia.com/]