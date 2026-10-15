FISU y ViewLift anuncian una colaboración estratégica para impulsar el deporte universitario mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

ViewLift une fuerzas con su socio tecnológico Bornan para potenciar el ecosistema digital del deporte universitario mundial

LAUSANNE, Suiza y NUEVA YORK, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ViewLift, una empresa de DAZN, y la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU) han anunciado hoy la ampliación de su alianza tecnológica, la cual dotará de recursos digitales al movimiento deportivo universitario mundial y lo potenciará de cara a la próxima temporada de la Universiada, en 2027.

ViewLift une fuerzas con Bornan Sports Technology —socio tecnológico y de datos digitales de FISU— para integrar servicios de streaming, gestión de contenidos mediante inteligencia artificial e infraestructura tecnológica para eventos en una única plataforma digital. Esta solución está destinada a los atletas universitarios de FISU, a las 167 Federaciones Nacionales de Deporte Universitario (NUSF) que la integran en todo el mundo y a su audiencia global.

Como parte de esta alianza, FISU y el movimiento deportivo universitario mundial utilizarán la plataforma de streaming y contenidos directo al consumidor de ViewLift. Esta se integrará sobre la infraestructura existente de Bornan dedicada a la gestión de competiciones, cronometraje, puntuación y resultados, añadiendo una capa de streaming orientada a los aficionados. El resultado es un flujo de trabajo más interconectado: desde los datos de los eventos en directo y la producción de transmisiones hasta la distribución de contenidos y el streaming.

La colaboración tuvo un lanzamiento preliminar exitoso en junio de 2026, durante el cual se pusieron a prueba las integraciones clave de la plataforma en determinados eventos de FISU. Actualmente, se están incorporando nuevas funcionalidades que amplían la distribución de streaming, los flujos de trabajo automatizados para contenidos y la integración tecnológica en una gama más amplia de competiciones de FISU. El lanzamiento completo de la plataforma está previsto para enero de 2027, a tiempo para dar soporte a la Universiada de Invierno de Changchun 2027, en China.

"La visión de FISU es ofrecer a los estudiantes-atletas y a los aficionados una experiencia digital digna del deporte que practican y siguen", afirmó Matthias Remund, secretario general y consejero delegado de FISU. "Esta alianza nos permite hacer realidad dicha visión, llegando a una audiencia global con una calidad equiparable a la que se observa en el deporte profesional. Es un paso importante para que FISU potencie la narrativa en torno al deporte universitario, justo cuando nos adentramos en esta nueva etapa".

"El deporte universitario cuenta con algunos de los aficionados más apasionados del mundo, y merecen una experiencia de transmisión que esté a la altura de esa pasión", señaló Manik Bambha, presidente de ViewLift. "La asociación con FISU, en colaboración con Bornan, aporta una experiencia de primer nivel al movimiento deportivo universitario mundial y ayuda a esta nueva generación de atletas a llegar a una audiencia global".

La próxima semana, en SPORTEL Mónaco, directivos de ViewLift y de FISU participarán en un panel de debate en el que analizarán los entresijos de esta alianza; en él, profundizarán en las capacidades de la plataforma y en los próximos pasos previstos para transformar la experiencia de los aficionados al deporte universitario.

Acerca de FISU

Desde 1949, la Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU) ha sido el principal motor del deporte universitario a nivel mundial en todos sus ámbitos, a través de eventos deportivos, iniciativas educativas y acciones en favor del bienestar. En colaboración con sus miembros y organizaciones continentales, la FISU brinda apoyo a los estudiantes, conecta a las universidades y promueve el intercambio cultural, fomentando el equilibrio entre la vida académica y la deportiva, el bienestar, el respeto, la excelencia y la inclusión para las generaciones venideras. En el núcleo del movimiento deportivo universitario se encuentran los eventos emblemáticos de FISU: las Universiadas, los Campeonatos Mundiales Universitarios y las Copas Mundiales Universitarias. El programa deportivo de FISU abarca más de 60 disciplinas a través de estos diversos eventos. Además de las competiciones deportivas internacionales, FISU organiza eventos y programas educativos que ofrecen a los estudiantes oportunidades para el desarrollo personal, la creación de redes de contacto, el intercambio de ideas y el aprendizaje colaborativo.

Acerca de ViewLift

ViewLift, una empresa de DAZN, ofrece soluciones digitales para los propietarios de contenido, con una especialización destacada en la distribución de vídeo en directo y bajo demanda. Mediante tecnología propia basada en la nube, ViewLift impulsa plataformas digitales para marcas de los sectores del deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento en todo el mundo. Sus servicios incluyen la gestión de contenidos, la distribución multiplataforma, el análisis en tiempo real, herramientas para fomentar la interacción de la audiencia y modelos de monetización flexibles (AVOD, SVOD, TVOD y modelos híbridos). ViewLift permite a los propietarios de contenido maximizar la interacción con su audiencia y sus ingresos a través de una experiencia de streaming fluida y escalable. Además de FISU, entre los clientes de ViewLift en el ámbito deportivo se encuentran la National Hockey League, 18 equipos deportivos profesionales de EE.UU., seis cadenas regionales de deportes (Regional Sports Networks), la Professional Fighters League, el World Racing Group, entre otros. En el sector de los medios de comunicación, la empresa cuenta con clientes como Versant y MOTV, de Kroenke Sports & Entertainment.

Para obtener más información sobre ViewLift, visite www.viewlift.com.

Contactos para medios: FISUThérèse Courvoisiermedia@fisu.net

ViewLift Mahesh Kumar marketing@viewlift.com

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