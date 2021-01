El Fondo OPEP conmemora 45 años de impulso al desarrollo, los Estados Miembros se comprometen a seguir contribuyendo

VIENNA, 28 de enero de 2021 /PRNewswire/ --El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP) conmemora hoy su 45.º aniversario. Desde su creación, la institución multilateral de financiamiento para el desarrollo aprobó más de US$ 25.000 millones para operaciones de financiamiento esenciales, en favor de 135 países asociados.

El Fondo OPEP se estableció en 1976 con un mandato claro destinado a impulsar el desarrollo, fortalecer a las comunidades y empoderar a las personas, y sus Estados Miembros son: Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irán, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela. La Institución colabora directamente con países asociados y, además, con otras instituciones de financiamiento para el desarrollo, así como con bancos regionales de desarrollo y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de maximizar sus efectos de desarrollo.

El 45.º aniversario coincide con una demostración del firme apoyo de los Estados Miembros a la Institución. La Junta de Gobernadores del Fondo OPEP aprobó recientemente un segundo tramo de US$ 400 millones en contribuciones que los Estados Miembros aportarán durante los próximos cuatro años. El Consejo de Ministros aprobó en 2001 la asignación de US$ 1.000 millones para la cuarta reposición de recursos del Fondo OPEP, de la que este segundo tramo forma parte. Las contribuciones para completar el primer tramo de US$ 600 millones se efectuaron a lo largo de los últimos ocho años.

El Sr. Abdulwahab A Al-Bader, Presidente de la Junta de Gobernadores del Fondo OPEP, manifestó: "Las operaciones de desarrollo de la Institución se autofinancian gracias a la gestión prudente y al largo historial de ingresos operacionales positivos. Este segundo tramo de contribuciones refleja la determinación de los Estados Miembros de reforzar la capacidad del Fondo OPEP para afrontar los retos del desarrollo, que se han vuelto aún más urgentes como consecuencia de la pandemia de COVID-19".

El Sr. Mohammed Al-Jadaan, Ministro de Finanzas de Arabia Saudita y miembro del Consejo de Ministros del Fondo OPEP, se refirió al singular papel de la Institución en el ámbito del desarrollo internacional: "El Fondo OPEP ha desempeñado un papel destacado en el fomento del desarrollo mundial, y es la única institución de desarrollo con un cometido de alcance mundial cuyos Estados Miembros proporcionan financiamiento únicamente a países que no son miembros. Todos los países en desarrollo pueden recibir asistencia del Fondo OPEP, excepto los Estado Miembro del Fondo OPEP".

La Sra. Sri Mulyani Indrawati, Ministra de Finanzas de Indonesia y miembro del Consejo de Ministros del Fondo OPEP dijo: "Una nueva estrategia, introducida en 2019 y respaldada por los Estados Miembros, ha dado mayor agilidad a la Institución y ello le permite responder sin demora a las cambiantes necesidades de los países asociados. Ahora podemos actuar con rapidez y eficacia para asegurar que el financiamiento llegue a quienes más lo necesitan, en momentos en que las comunidades de bajos ingresos de todo el mundo procuran recuperarse de la pandemia".

El Dr. Abdulhamid Alkhalifa, Director General del Fondo OPEP, declaró: "Gracias a la previsión y dedicación de nuestros Estados Miembros, el Fondo OPEP sigue demostrando su solidaridad y desempeñando su función para reducir la desigualdad en el mundo. En el año que tenemos por delante redoblaremos esfuerzos, en consonancia con nuestro claro y ambicioso Marco Estratégico, para ampliar más aún los efectos del desarrollo y asegurar un futuro venturoso por muchos años".

Hasta la fecha, las operaciones del Fondo OPEP con el sector público prestaron asistencia que permitió desarrollar 15 GW de capacidad para generar electricidad; contribuyeron a la construcción y el mejoramiento de 11.360 km de carreteras y vías férreas; y proporcionaron acceso a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a 11,5 millones de viviendas. Desde sus comienzos en 1998 y 2006, las operaciones de la Institución relativas al financiamiento del sector privado y el comercio respaldaron directamente a más de 350.000 MPYME; ayudaron a crear una capacidad estibadora anual de 15 millones de toneladas en diversos puertos; y contribuyeron al desarrollo de infraestructura para generar 750 MW de energía renovable.

Para más información sobre los logros del Fondo OPEP desde 1976, sírvase consultar la edición especial de OPEC Fund Quarterly [https://bit.ly/2NAJ5Xl].

Acerca del Fondo OPEP El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP) trabaja en colaboración con países en desarrollo asociados y con la comunidad internacional de desarrollo, a fin de promover el crecimiento económico y el progreso social en países de ingresos bajos y medianos de todo el mundo. La Institución fue creada por los Estados Miembros de la OPEP en 1976 con un mandato claro: impulsar el desarrollo, fortalecer a las comunidades y empoderar a las personas. La labor del Fondo OPEP está centrada en las personas y hace especial hincapié en el financiamiento de proyectos destinados a satisfacer las necesidades esenciales, entre ellas las de alimentación, energía, infraestructura, empleo (en particular en relación con las MPYME), agua potable y saneamiento, atención de salud y educación. Nuestra visión es la de un mundo en el que el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

