Los foros de Hongqiao y las actividades paralelas de la CIIE están listas para brillar

Publicado 03/11/2018 18:51:58 CET

SHANGHÁI, 3 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Como parte de la primera Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), el Foro Internacional de Economía y Comercio de Hongqiao ("Foro de Hongqiao" o "el Foro") celebrará su gran apertura el 5 de noviembre en el Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Shanghái. Durante un solo día en el que tendrán lugar múltiples subforos, los asistentes al Foro de Hongqiao explorarán las diferentes maneras en las que las empresas y el Gobierno pueden trabajar juntos para dotar de vigor y fuerza al sector internacional de la economía y del comercio. https://mma.prnewswire.com/media/778606/CIIE_venue.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/778606/CIIE_venue.jpg]

El Foro consistirá en múltiples subforos que se centrarán en temas como "Comercio y transparencia", "Comercio e innovación" y "Comercio e inversión". El evento contará con la presencia de los grandes nombres en el mundo de los negocios internacionales y con líderes de organizaciones internacionales de renombre, entre ellos Bill Gates de TerraPower y Jack Ma de Alibaba, Dean Zhu Min del Instituto Nacional de Investigación Financiera de la Universidad de Tsinghua, así como Mukhisa Kituyi, secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTD).

Estos foros abordarán cuestiones de manera pormenorizada, entre ellas cómo incrementar la libertad y las oportunidades comerciales y de inversión, cómo construir una economía abierta, cómo dirigir el nuevo crecimiento en el comercio a través de los servicios comerciales, la economía digital y el comercio electrónico, entre otros. También se centrarán en construir un futuro de crecimiento económico y comercial sostenible.

Uno de los subforos, el "Foro del grupo de expertos y de medios financieros internacionales", acogerá a representantes y editores de los principales canales de medios de comunicación financieros internacionales procedentes de la cultura nacional y de las agencias de comunicación, así como al grupo de expertos que se reunirá para debatir sobre las comunicaciones y el papel que desempeñan los expertos en el desarrollo de las economías abiertas.

Los líderes estatales de varios países asistirán a la ceremonia de apertura del Foro de Hongqiao. Los subforos ofrecerán discursos de apertura pronunciados por importantes invitados del mundo de la política, de los negocios y de otros sectores. También tendrán lugar seminarios y debates que contarán con la colaboración de prestigiosos expertos y de representantes gubernamentales de todo el mundo.

Además del Foro de Hongqiao, se celebrarán 100 actos paralelos durante la primera CIIE que tendrá lugar del 5 al 10 de noviembre. Los eventos, producidos por los países participantes de la CIIE, los gobiernos locales de China, las empresas estatales, los expositores y muchos otros, abarcarán sectores entre los que se incluyen la propiedad intelectual, el comercio transfronterizo, el turismo, la agricultura mundial, la tecnología, así como cuestiones relevantes relacionadas con la iniciativa china "Cinturón y Ruta de la Seda".

A través de eventos significativos como el Foro de Hongqiao, la primera CIIE ofrece una plataforma internacional para que los países puedan mostrar sus últimos logros y buscar oportunidades de cooperación comercial. El Foro también cobra una gran importancia como proveedor de servicios públicos para iniciar y facilitar la comunicación y el debate sobre las principales cuestiones en el comercio internacional y la economía, así como para construir un entorno económico mejor.

Acerca de la Exposición Internacional de Importación de China

La Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), organizada por la oficina de Importaciones en China y por National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd, el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, está patrocinada conjuntamente por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China y por el Gobierno Popular Municipal de Shanghái. Como la primera exposición de este tipo, cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la OMC, la UNCTAD y la ONUDI.

