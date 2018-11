FSD Pharma incorpora a David Urban a su junta directiva

Publicado 14/11/2018 18:48:30 CET

TORONTO, November 14, 2018 /PRNewswire/ --

FSD Pharma Inc. ("FSD Pharma" o la "Compañía") (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9) han anunciado hoy el nombramiento de David Urban a la junta directiva de la Compañía.

Urban es un experimentado ejecutivo en relaciones empresariales y gubernamentales. Asesora a compañías de distinto tamaño, desde de reciente puesta en marcha a las Fortune 200 sobre interacción con el gobierno para maximizar el valor de los accionistas y de las partes implicadas. En el campo de la política, Urban ha conseguido éxitos como asesor para campañas a los más altos niveles, incluyendo el Presidente de Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos y la Cámara de los Representantes de Estados Unidos. Además de su cargo como consultor gubernamental y asesor político, Urban es un contribuyente frecuente a la CNN como comentarista político.

"Es un honor dar la bienvenida a David Urban a la junta directiva de FSD Pharma. David ha sido un buen amigo y un asesor personal sobre política en relación con nuestra industria en Washington, DC", dijo el doctor Raza Bokhari, consejero delegado provisional y copresidente de la Junta. "Su experiencia influyendo en debates sobre políticas públicas y como un líder de las relaciones gubernamentales bipartidistas al más alto nivel ampliará el mensaje de FSD Pharma en cuanto al papel competitivo que los canabinoides sintéticos pueden desempeñar en tratar con efectividad los desórdenes neurológicos y encontar una solución mejor para combatir la epidemia de opioides".

"Nuestra visión para FSD Pharma de convertirnos en un líder global en el cannabis medicinal está empezando a reforzarse. La perspicacia legislativa de David sera de vital importancia mientras nos embarcamos en una búsqueda por influir en la conversación sobre este importante tema en el capitol estadounidense", dijo Anthony Durkacz, copresidente y cofundador.

"La incorporación de David a la junta como director independiente es un hito importante para la Compañía y agradecemos su experiencia en avanzar la educación y concienciación sobre la posible contribución que pueden tener los cannabinoides en abordar la epidemia de opioides", añadió Zeeshan Saeed, director general y cofundador.

"Estoy encantado de unirme a la junta directiva de FSD Pharma", dijo Urban. "Mientras el Congreso de Estados Unidos y la actual Administración buscan maneras innovadoras de abordar la crisis nacional de abuso de opioides, dependencia y sobredosis, creo que es importante trabajar en una base de bipartidismo para ampliar la concienciación de la investigación y desarrollo de farmacéuticos cannabinoides sintéticos como opción viable a esta crisis".

Urban se une a la junta directiva, aportando una importante experiencia de alto nivel en los campos de políticas públicas, legislativo y político.

Urban fue director de Personal para el Senador de Estados Unidos Arlen Specter (R-PA) y más recientemente, fue asesor sénior para la campaña 2016 de Trump. Capaz de trabajar más allá de lo partidario, Roll Call señaló que Urban fue "miembro de la comunidad de moderados y pragmatistas republicanos influyentes de Washington". Politico nombró a Urban una de las 30 personas más importantes en el Washington del presidente Trump. Urban es actualmente presidente del American Continental Group (ACG), una firma de asuntos gubernamentales bipartidista y consultoría estratégica que está considerada continuamente entre las principales firmas de Washington.

Urban obtuvo un grado de Máster en la Administración Pública de la Universidad de Pennsylvania, un grado de doctorado de la Temple University y un grado en Ciencias de la United States Military Academy en West Point.

Acerca de FSD Pharma

FSD Pharma se centra en el desarrollo del cannabis de grado farmacéutico, crecido en interior de alta calidad y en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos basados en cannabinoides para varios trastornos del sistema nervioso central, incluyendo dolor crónico, fibromialgia y síndrome de intestino irritable. La fase uno de crecimiento de la empresa implica el desarrollo de 25.000 pies cuadrados de espacio de crecimiento interior en sus instalaciones de Ontario y 220.000 pies cuadrados adicionales, pendientes de la aprobación de Health Canada, que se espera que sea operacional en el primer trimestre de 2019.

Las instalaciones de FSD están en 72 acres de terreno con 40 acres para el desarrollo y una capacidad de expansión de 3.896.000 pies cuadrados.

La filial propiedad de FSD, FV Pharma, es un productor con licencia de cannabis que ha recibido su licencia de cultivo bajo el Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) a 13 de octubre de 2017 y ahora opera bajo la recientemente promulgada Cannabis Act. La visión de FV Pharma es transformar su actual sede en una planta de Kraft en Cobourg, Ontario en la mayor instalación de cultivo hidropónico de crecimiento interior en el mundo. FV Pharma pretende cubrir todos los aspectos de esta nueva y emocionante industria, incluyendo cultivo, legal, elaboración, fabricación, extractos e investigación y desarrollo.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones efectuadas en este comunicado constituyen información prospectiva que se refiere a acontecimientos o actuaciones futuros. Con el empleo de términos como "poder", "pretender", "esperar", "considerar", "previsto", "calculado", tiempos futuros y expresiones y manifestaciones semejantes y relativos acuestiones que no sean hechos históricos, se pretende marcar dicha información prospectiva con arreglo a las convicciones o suposiciones que alberga la compañía en la actualidad con respecto al desenlace de tales sucesos futuros y al momento en que tengan lugar. En este sentido, es posible que los resultados reales que se obtengan en su momento difieran considerablemente de los aquí indicados. En particular, este comunicado contiene información prospectiva relacionada con el desarrollo de la planta de cannabis interior de la Corporación y sus objetivos de negocio. Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado se hacen a fecha de hoy y la compañía no tiene obligación alguna de poner al día ni modificar ningún aspecto de dicha información, ya sea como resultado de la obtención de información nueva, de que se produzca algún acontecimiento futuro o por cualquier otra causa, excepto en la medida en que ello venga exigido por la normativa aplicable en materia de valores. Dados los riesgos, la incertidumbre y las suposiciones que aquí se hacen constar, se aconseja al inversor que no deposite una confianza indebida en ninguna información prospectiva. Con las anteriores manifestaciones se matiza expresamente toda información prospectiva indicada en el presente.

Ni el Mercado de Valores Canadiense ni su prestador de servicios normativos acepta responsabilidad alguna por la precisión o exactitud del presente comunicado.

Información de contacto: Zeeshan Saeed, director general y fundador de FSD Pharma Inc. E-mail: zeeshan@fsdpharma.com Teléfono: (416)-854-8884 Relaciones con inversores E-mail: IR@fsdpharma.com Sitio web: http://www.fsdpharma.com Relaciones con los medios Ned Berkowitz E-mail: Ned.Berkowitz@russopartnersllc.com Tel: (646)-942-5629