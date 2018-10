COMUNICADO: Fusion Brands America Inc. se convierte en Clean Beauty Collective Inc.

Publicado 01/10/2018 14:02:24 CET

La Empresa cambia de nombre y actualiza su misión para conmemorar su 15º aniversario

CLEAN BEAUTY COLLECTIVE INC. REORIENTA LOS OBJETIVOS DE LA CARTERA CLEAN PARA ABRIRSE PASO EN OTRAS CATEGORÍAS DE BELLEZA

NUEVA YORK, 1 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Fusion Brands America Inc., ha anunciado hoy que la empresa ha cambiado de nombre y ahora se denomina Clean Beauty Collective Inc. Un auténtico pionero dentro del movimiento "belleza limpia" (o clean beauty, en inglés), la empresa piensa aprovechar el éxito que tuvo durante quince años con sus productos CLEAN® y CLEAN RESERVE® colección de fragancias, y entrar en nuevas categorías tales como Hogar, Cuerpo & Baño, Cabello y Cuidados de la Piel. Antiguamente una sociedad de cartera con varias marcas en su haber, Clean Beauty Collective Inc., ahora se centrará en la creación de productos sencillos, de confianza y conciencia social y ecológica para aquellos consumidores que exigen productos de belleza creados a partir de ingredientes naturales y con responsabilidad social, sin renunciar a la calidad. Las colecciones actuales y los nuevos productos se presentarán juntos bajo un único paraguas--Clean Beauty Collective(TM). -- que encarna plenamente la visión de la empresa de sencillez, transparencia, conciencia ecológica y responsabilidad social.

https://mma.prnewswire.com/media/751852/Clean_Beauty_Collective.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/751852/Clean_Beauty_Collective.jpg]

Definición de "belleza limpia"

La ventaja diferencial de Clean Beauty Collective(TM) es que sus productos son sencillos, de confianza y con conciencia social y ecológica. Los productos son sencillos porque utilizan solo lo esencial y nada más. Proporcionan tranquilidad mental al consumidor con envases y fórmulas de confianza ya que no contienen sustancias tóxicas o químicas indeseables. La empresa tiene conciencia social y ecológica del planeta y la comunidad global. Clean Beauty Collective(TM) pretende asociarse a empresas que utilizan prácticas ecológicas de fabricación, proporcionan envases y empaquetados ecológicos, y utilizan ingredientes obtenidos de forma responsable y que retribuyen a los granjeros locales en todo el mundo.

El "Colectivo"

El Colectivo (o the Collective, en inglés), es un equipo de profesionales del sector que se dedican a darle vida a la nueva misión y visión de la Empresa. Están unidos en la persecución de su objetivo, que es ofrecer productos prestigiosos de belleza con los valores fundamentales de la Empresa: trabajo en equipo, pasión, confianza, transparencia y responsabilidad. Aparte de cambiar su nombre, la organización tiene aspecto y ambiente totalmente diferentes, y recientemente ha trasladado su sede en Nueva York a un paraje más ecológico.

La cartera de productos

CLEAN CLASSIC(TM) Collection: En 2003 se lanzó CLEAN® Original, el cual presentó un perfume fresco y emblemático con una estructura de fragancia linear sencilla u un envase ecológico.

CLEAN RESERVE® Collection: Esta colección hecha a medida de "la granja a fragancia" proporciona paz y tranquilidad con ingredientes y fórmulas que priorizan la seguridad, utiliza envases ecológicos e ingredientes sostenibles para proteger la salud del planeta y retribuir a los granjeros y sus comunidades, que son los que hacen posible esta colección de fragancia. Styrax, por ejemplo, es un ingrediente sostenible utilizado en CLEAN RESERVE® Sel Santal y recogido por la etnia Pech de Honduras, lo cual contribuye a proteger sus tierras agrícolas y garantiza una remuneración justa.

El futuro

La actual oferta de productos de Clean Beauty Collective(TM) incluye los dos pilares de las fragancias de prestigio--CLEAN CLASSIC(TM) y CLEAN RESERVE® con varias colecciones dentro de cada pilar. Varios productos de lujo para el hogar están en la fase de planificación y serían lanzados en el 2019; la Empresa también está trabajando para entrar en otras categorías de belleza con productos que también son sencillos, de confianza y de conciencia ecológica y social, y adoptan los valores de su homónimo.

El dueño de la empresa, el reconocido emprendedor, empresario y filántropo canadiense, Eugene Melnyk ha dicho, "La vida sana y el bienestar siempre han sido mis pasiones, y después de ver como surgían estas tendencias en el sector de la belleza y los cuidados personales, reté a Greg y al equipo a que repensaran la Empresa y desarrollasen una nueva plataforma para nuestra marca CLEAN®."

"Ha sido muy gratificante poder trabajar en el lanzamiento de Clean Beauty Collective(TM). Con una misión más específica y una visión que encarna los valores de nuestra marca CLEAN® en los últimos 15 años, nos complace ofrecer productos de alta calidad que son, a la vez, sencillos, sin preocupaciones, y obtenidos de fuentes sostenibles y de manera ética," ha puntualizado Greg Black, Presidente de la Empresa.

Acerca de Clean Beauty Collective Inc.

Clean Beauty Collective Inc., es una empresa boutique de belleza con una emblemática cartera de marcas que incluye a los pilares CLEAN CLASSIC(TM) y CLEAN RESERVE®, cada una con varias colecciones. Creada en Ottawa, Canadá en 2003, y luego establecida en la ciudad de Nueva York en 2009, la misión de Clean Beauty Collective Inc. es crear y fabricar productos para consumidores conscientes que buscan no solo calidad en sus productos de belleza, pero también la tranquilidad de saber que sus productos son sencillos, de confianza y con conciencia ecológica y social. Las colecciones existentes encarnan plenamente los valores fundamentales de la empresa ya que son producidos con socios que utilizan prácticas de fabricación ecológica, proporcionan envases ecológicos, y utilizan ingredientes obtenidos de manera responsable y que aportan a los granjeros y sus comunidades. Los productos de Clean Beauty Collective Inc. se venden en más de 30 países alrededor del mundo.

Para más información sobre Clean Beauty Collective Inc., visite CleanBeauty.com.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/751852/Clean_Beauty_Collective.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/751852/Clean_Beauty_Collective.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Jessica Baltera, MediaCraft, Jessica@mediacraftco.com