GCL System Integration recibe el primer certificado mundial CSR+ de reaseguros

Publicado 06/12/2018 13:18:25 CET

SHANGHÁI, 6 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- GCL System Integration (002506.SZ) (GCL-SI) ha superado el Programa de Pruebas de Fiabilidad CSR+ de Swiss Reinsurance Company y ha recibido el primer certificado mundial de reaseguros emitido por Swiss Reinsurance (Swiss Re) según el estándar CSR+. CSR+, es un estándar para pruebas especialmente estricto para la evaluación de la calidad y el rendimiento de la potencia de los paneles solares, mucho más riguroso que los requisitos de pruebas de los actuales estándares IEC61215 y IEC61730. GCL-SI, que ha demostrado sobradamente el magnífico rendimiento de sus paneles, así como su fiabilidad y calidad, es la primera empresa del mundo en pasar estas pruebas especialmente estrictas.

https://mma.prnewswire.com/media/794041/GCL_SI_csr_certificate.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/794041/GCL_SI_csr_certificate.jpg]

Swiss Re, con sus más de 150 años de historia y sus sucursales y filiales en las principales ciudades de todo el mundo, es una de las mayores compañías de reaseguros del planeta. A principios de 2018, la empresa publicó el Solar Panel Code of Practice: International Guideline on the Risk Management and Sustainability of Solar Panel Warranty Insurance (SPCoP) [Código de prácticas en paneles solares: directrices internacionales para la gestión de riesgos y sostenibilidad del seguro de garantía para paneles solares]. El CSR+, principal contenido del SPCoP, determina los estándares de las pruebas de fiabilidad para el rendimiento de la potencia y la calidad de los paneles solares. Estas pruebas constan de un programa de pruebas de la fiabilidad de los materiales compuestos de los paneles, así como una auditoría de fábrica integral en todas las plantas de producción.

He Deyong, vicepresidente de GCL-SI ha afirmado: "El CSR+ es uno de los estándares de pruebas más avanzados del mundo. Que la empresa haya sido capaz de superar con éxito estas pruebas especialmente estrictas demuestra la fiabilidad de sus productos. Al mismo tiempo, la suscripción directa por parte de Alltrust Insurance Company, aseguradora especialista en energía, junto con el apoyo del reaseguro de Swiss Re, proporcionan una sólida protección aseguradora sobre la que se cimientan con firmeza los planes de desarrollo del mercado de GCL-SI en todo el mundo. GCL-SI espera continuar la cooperación con Swiss Re en los ámbitos de las finanzas, los seguros y la fabricación, así como crear una plataforma de intercambio técnico que facilite la aceleración del crecimiento dentro de la industria de las energías alternativas".

El CSR+ es el estándar más reciente en pruebas de fiabilidad, y sus requisitos son mucho más rigurosos que los exigidos en la actualidad por las certificaciones IEC61215 y IEC61730. La filosofía de Swiss Re ha sido siempre la de apostar por la inversión de valor, y establece, además de favorecerlas, colaboraciones a largo plazo con aquellos clientes cuya competitividad es sostenible. Como primera empresa del mundo en superar el programa de pruebas de fiabilidad CSR+ de Swiss Re, GCL-SI recibirá, junto con el reaseguro de Swiss Re, los seguros proporcionados por Alltrust Insurance Company para los paneles que produzca durante el periodo de validez de la certificación. Esta alianza subraya el excelente rendimiento y la fiable calidad de los paneles de GCL-SI. El apoyo del reaseguro de Swiss Re supone un fuerte respaldo para la calidad de los paneles de GCL-SI y ofrece una garantía sólida para la venta de paneles. Al mismo tiempo, las soluciones de seguros de Swiss Re y sus muchas décadas de experiencia permiten a sus clientes reducir costes financieros y de financiación.

Para GCL-SI, como fabricante de paneles de primer nivel, la calidad de sus productos es prioritaria y se ha granjeado la confianza de sus clientes en todo el mundo por su solidez y por la fiabilidad de la calidad de sus productos. GCL-SI pone un énfasis constante en que la reducción de costes y el incremento de la innovación deben constituir el centro de su respuesta a la paridad de red. GCL-SI pretende aportar mayor valor a sus clientes, siempre con gran calidad y una baja relación precio-rendimiento.

Acerca de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI) forma parte del grupo GOLDEN CONCORD (GCL). GCL-SI ofrece un sistema integral y vanguardista de energía integrado y tiene la intención de convertirse en el líder mundial en energía solar.

Acerca de Swiss Re

El grupo Swiss Re es uno de los principales proveedores de seguros, reaseguros y otras formas de transferencia de riesgos basadas en los seguros de todo el mundo y trabaja para crear un mundo más resiliente. Anticipa y gestiona riesgos, desde catástrofes naturales hasta el cambio climático, desde el envejecimiento de la población hasta los delitos cibernéticos. El objetivo del grupo Swiss Re es facilitar la prosperidad y el progreso de la sociedad por medio de la creación de nuevas oportunidades y soluciones para sus clientes. El grupo Swiss Re, cuya sede se encuentra en Zúrich (Suiza), donde fue fundado en 1863, opera a través de su red mundial que consta de unas 80 oficinas. Tiene presencia en China desde 1995, y en 2003 abrió sucursal en Pekín para ofrecer una completa gama de productos de reaseguros y servicios a toda China.

