GCLSI recibe la certificación TÜV Rheinland para sus módulos solares TOPCon de tipo N de las series 210 y 182

SUZHOU, China, 20 de octubre de 2022/PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. ("GCLSI"), una empresa fotovoltaica (PV) líder en China, anunció recientemente que sus módulos monobifaciales TOPCon (contacto pasivado con óxido de túnel) tipo n de 210 mm y 182 mm han superado con éxito el TÜV Certificación Rheinland, con potencia máxima de salida de 685 W para el módulo 210 y 575 W para el módulo 182.

Este enero, GCLSI lanzó su plan de construir una base de producción de células solares TOPCon de alta eficiencia de 10 GW. Actualmente, los procesos de desarrollo, diseño y certificación relacionados para los módulos solares de gran formato avanzan a un ritmo constante. La serie completa de módulos fotovoltaicos TOPCon de tipo n de GCLSI ha alcanzado una eficiencia del 22 %.

La concesión de un certificado TÜV Rheinland marca otro avance significativo de GCLSI en la tecnología TOPCon de tipo n y mejora en gran medida la competitividad central de la empresa en el mercado.

Shu Hua, consejero delegado de GCLSI, dijo: "Estamos orgullosos de recibir esta certificación. El reconocimiento de TÜV Rheinland, un proveedor líder internacional de servicios técnicos, demuestra nuestra solidez en I+D y reivindica el desarrollo de la tecnología TOPCon de próxima generación. Siempre es nuestro compromiso a ofrecer productos solares fiables y de alta eficiencia para beneficiar al mundo y continuaremos mejorando las capacidades de innovación y producción en masa de los módulos de tipo n en el futuro".

Acerca de GCLSI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) es parte de GCL Group, un conglomerado global de energía, la compañía de energía no estatal más grande de China con un enfoque en nuevas energías, energía limpia y servicios relacionados. Visite: https://www.gclsi.com/.

View original content: enlace