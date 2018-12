GCW Global Customised Wealth anuncia nuevo socio, Matthew Luckett

Publicado 27/11/2018 9:03:14 CET

Firma de gestión de inversiones con sede en Londres para familias e instituciones expande su presencia en Nueva York

GCW Global Customised Wealth LLP [http://www.gcwpartners.com ], la firma global de gestión de la inversión para instituciones selectas y de capital privado sofisticado, anunció que Matthew Luckett se ha incorporado como socio. Luckett con sede en Nueva York servirá como miembro del Comité de Inversiones de la firma, asistencia directa y co-inversiones y ampliará el alcance de la empresa hacia oportunidades atractivas de activos privados. GCW ofrece soluciones de gestión integral de inversión a clientes internacionales e invierte a nivel mundial.

David Bizer, socio administrativo en GCW Global Customised Wealth, declaró, "Estamos encantados de tener a alguien con la experiencia y trayectoria de Matt para unirse al equipo de GCW a medida que construimos activamente alianzas con patrocinadores de grandes activos privados. La presencia en Nueva York de Matt añade amplitud significativa a nuestras capacidades de inversión y avanza más nuestra ambición de ser una firma verdaderamente global."

Además de su cargo con GCW, Luckett es co-fundador y socio general de Lampros Capital, una firma de inversión alternativa centrada en situaciones especiales con énfasis en la tecnología de crédito privado.

"Estoy emocionado de unirme a GCW que ofrece una propuesta de valor única y convincente en la industria de gestión de inversiones," añadió Luckett. "El equipo de GCW ha demostrado sus conocimientos de inversión y servicio de primera clase a clientes y espero poder identificar nuevas oportunidades para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de inversión."

Desde 2004 a 2014, Luckett fue un Socio General de Balestra Capital, Ltd., una macro firma de inversión global de varios miles de millones de dólares, donde fue responsable de estrategia de cartera, generación de ideas macroeconómicas y cartera de supervisión de riesgo. Durante su mandato, Balestra Capital se ubicó dentro de los 10 mejores macro fondos del mundo por HFRI.

Antes de Balestra Capital, Luckett fue un director y analista de investigación de renta variable nominal de Wall Street Journal en Soundview Technology Group y un analista de la industria de la tecnología en Gartner Group, donde cubrió software, análisis de datos y desarrollo de aplicaciones. Luckett ha invertido directamente en más de 40 empresas privadas y proyectos inmobiliarios.

Luckett se graduó con honores de la Universidad de Georgetown donde recibió la George F. Baker Scholarship y fue miembro de la beca como alumno. Actualmente está en la Junta de Síndicos del Georgetown Scholars Program, que apoya a los estudiantes de primera generación y anteriormente sirvió en la Junta de Asesores del Georgetown College. Es un maratonista consumado y un triatleta del grupo All-America y Ironman, que compitió para el equipo de EE.UU. en el Campeonato del Mundo de 2014.

Acerca de GCW Global Customised Wealth

GCW Global Customised Wealth LLP [http://www.gcwpartners.com ] proporciona a instituciones selectas y de capital privado sofisticado con soluciones de gestión de amplia riqueza. GCW pretende maximizar el retorno esperado de riesgo y liquidez para carteras personalizadas a las necesidades específicas del cliente, circunstancias y objetivos y se acerca para invertir con una fuerte mentalidad después de impuestos. GCW trabaja con clientes internacionales, invierte a nivel mundial, con sede en Londres con socios en Londres, Nueva York y el área de la bahía de San Francisco. GCW Global Customised Wealth LLP está autorizada y regulada por la U.K. Financial Conduct Authority y es un asesor de inversiones registrado con la U.S. Securities and Exchange Commission.

