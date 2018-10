COMUNICADO: General Intermediates of Canada recibe fondos del Gobierno de Canadá para el proyecto de inmuno-oncología

Publicado 22/08/2018 11:17:17 CET

EDMONTON, Alberta, August 22, 2018 /PRNewswire/ --

-- General Intermediates of Canada, una compañía biotecnológica de Alberta, recibe fondos del Gobierno de Canadá para el proyecto de inmuno-oncología

GIC, de Edmonton, busca una nueva terapia de inmuno-oncología

General Intermediates of Canada Inc. (GIC), de Edmonton, anunció hoy la recepción de fondos condicionales del National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP) relacionados con el descubrimiento de un Nuevo compuesto de inmuno-oncología que podría desarrollar un papel en la lucha contra el cáncer.

La compañía está llevando a cabo actualmente estudios en una gama de compuestos destinados al receptor adenosina 2a. En los tumores, la adenosina detiene a las células T para que no destruyan las células cancerígenas. Se cree que al bloquear los receptores A2a, la respuesta anti-cáncer de las células T mejorará y pondrá en marcha el sistema inmune del cuerpo para luchar contra el tumor.

"El bloqueo de A2a representa la próxima generación de la inmuno-terapia de cáncer. Se ha llevado a cabo mucha investigación e inversión dentro de este campo en los últimos años, y creemos que nuestra gama de compuestos hacen frente a las necesidades destacadas dentro de este campo. Estos fondos procedentes de NRC IRAP nos van a permitir finalizar el último tramo de trabajo preclínico que tenemos que llevar a cabo", explicó el principal científico de GIC, el doctor Glenn Weagle.

El trabajo de GIC dentro de A2a se lleva a cabo tras otro proyecto de elevado éxito NRC IRAP realizado que concluyó en 2016. Ese proyecto estuvo relacionado con el suministro de un material de inicio de un nuevo fármaco de cáncer bajo desarrollo por medio de una gran compañía farmacéutica de nivel multinacional.

"GIC cuenta con una reputación desde hace tiempo dentro de la industria farmacéutica dedicada a la creación de intermediarios de alta calidad, sobre todo los que son complicados de crear", explicó Weagle. "Ahora estamos llevando esta experiencia y avance para centrarnos en nuevos productos farmacéuticos. Nuestros resultados primarios son muy positivos, y estamos emocionados de poder llevar hacia delante este compuesto en la lucha contra el cáncer".

Acerca de General Intermediates of Canada Inc.: GIC es un fabricante por contrato de pequeñas moléculas desde hace más de 35 años. Las moléculas sintetizadas por GIC son los materiales de inicio en los fármacos para una amplia variedad de tratamientos y enfermedades, incluyendo los de MS, enfermedad de Parkinson, asma, anti-virales y quimioterapia. Además, GIC cuenta con una experiencia de nivel mundial en la producción de nucleósidos puros para las industrias de los fármacos y alta tecnología.

Contactos:

Doctor Glenn Weagle 17319 108 Ave NW Edmonton, Alberta T5S 1G2 +1-780-483-2783

General Intermediates of Canada Inc. Twitter: @GIC_News news@generalintermediates.com