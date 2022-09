Geotab se convierte en la primera empresa dedicada a la telemática que recibe la validación de sus objetivos de reducció

Geotab's carbon emissions reduction targets approved and validated by SBTi

Los objetivos de reducción de emisiones de la compañía han sido aprobados y están en línea con su ambición de alcanzar el objetivo 1,5ºC

MADRID, España, 1 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Geotab, líder mundial en IoT y transporte conectado, ha anunciado hoy que se ha convertido en la primera empresa dedicada a la telemática que ha recibido la validación y aprobación de sus objetivos de reducción de emisiones por parte de Science Based Targets initiative (SBTi) . Los objetivos de Geotab cumplen los criterios necesarios para limitar el aumento de la temperatura global en 1,5ºC, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.

Geotab publicó su primer Informe de sostenibilidad en 2021 , comprometiéndose a tomar medidas contra el cambio climático y favorecer la transición hacia un futuro más sostenible. Validado por SBTi, Geotab se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de tipo 1 y 2 en un 50% para 2030, tomando como año base 2019. Además, Geotab también se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI de tipo 3 en un 50% en el mismo plazo.

"En Geotab no sólo creemos en la sostenibilidad, sino que está en el centro de nuestra identidad. Estamos muy orgullosos de ser la primera empresa dedicada a la telemática en recibir la certificación de SBTi", comenta Edward Kulperger, Vicepresidente Senior de Europa en Geotab. "Reconocemos la responsabilidad que tenemos con nuestro mercado de cumplir con nuestros requisitos de due diligence. Por ello, nos dedicamos a medir de forma transparente nuestras propias emisiones de carbono, al tiempo que apoyamos a los clientes y proveedores en su propio camino. La aprobación de SBTi valida nuestros continuos esfuerzos por evitar daños medioambientales irreversibles y la pérdida de recursos naturales", concluye Kulperger.

Guiada por su misión de ayudar a las empresas a acelerar su tasa de reducción de carbono y a ampliar sus esfuerzos de sostenibilidad , Geotab proporciona acceso a una variedad de herramientas impulsadas por el mayor conjunto de datos sobre el rendimiento real de los vehículos eléctricos, incluyendo el Informe para la adopción de vehículos eléctricos (EVSA, por sus siglas en inglés), el Panel de gráficos Green Fleet, la Herramienta de análisis de temperatura para la autonomía de los vehículos eléctricos y la Herramienta de comparación de degradación de las baterías de los vehículos eléctricos. A través de su tecnología, Geotab infunde confianza y ayuda a las empresas a tomar decisiones inteligentes y sostenibles que redundan en beneficio de su organización, de la comunidad en general y del planeta.

SBTi, en su compromiso por salvaguardar el futuro, define las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos basados en la ciencia para ayudar a movilizar a las empresas hacia una economía baja en carbono. En 2019, la organización lanzó la campaña The Business Ambition for 1.5ºC en colaboración con El Pacto Global de las Naciones Unidas y la alianza We Mean Business . La campaña es un llamamiento urgente a la acción para que las empresas establezcan objetivos en línea con el objetivo del Pacto de París del 1,5ºC y un futuro neto cero para evitar los peores impactos del cambio climático.

Acerca de Geotab

Geotab conecta de forma segura vehículos a internet, proporcionando análisis basados en datos para ayudar a los clientes a gestionar mejor sus flotas. La plataforma abierta de Geotab y el Marketplace, que ofrece cientos de soluciones de terceros, permiten que grandes y pequeñas empresas automaticen sus operaciones mediante la integración de los datos de sus vehículos con el resto de procesos. El dispositivo actúa como un hub de IoT para el vehículo y proporciona funciones adicionales a través de complementos IOX. Geotab procesa miles de millones de puntos de datos al día que son aprovechados para el análisis de datos y el aprendizaje automático para ayudar a los clientes a mejorar la productividad, optimizar las flotas mediante la reducción del consumo de combustible, mejorar la seguridad del conductor y lograr un mejor cumplimiento de la regulación. Los productos de Geotab se comercializan en todo el mundo a través de una red de distribuidores autorizados. Para obtener más información, visite https://www.geotab.com/es/ y síganos en @GEOTAB y en LinkedIn .

Contactos

Geotab Inc Anthony BrownCommunications Manager – Europeanthonybrown@geotab.com

Edelman – Agencia de comunicaciónAlba de ToroMarta Caparrósgeotabsp@edelman.com

