GEP obtiene el Premio a la Mejor tecnología para compras en los premios World Procurement Awards (1)

El último paso para culminar el liderazgo en la industria, GEP obtiene el Premio a la Mejor tecnología para compras en los premios World Procurement Awards

- La plataforma nativa en la nube Source-to-Pay con inteligencia artificial, -- SMART by GEP®-- se lleva todos los honores

- Reconocida por el uso eficaz de inteligencia artificial y la automatización avanzada de procesos

- GEP también fue premiada en las categorías de Mejor consultoría de compras y Mejor especialista P2P

- Estos nuevos reconocimientos vienen después del premio al Mejor proveedor especialista P2P concedido el año pasado

CLARK, Nueva Jersey, 23 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- GEP, proveedor líder de suministro de software y servicios de4 empresas incluidas en las listas Fortune 500 y Global 2000, ha anunciado la obtención del premio Mejor tecnología para compras en la 13(a) edición de los premios Annual World Procurement Awards en Londres.

"Algunas de las compañías más grandes del mundo se han beneficiado de la tecnología de GEP, gracias a que este gigante de la tecnología con sede en los Estados Unidos sigue forzando los límites de lo posible en el campo de la tecnología para compras [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2476012-1&h=175337410&u=...]," según la opinión de Procurement Leaders y su distinguido jurado. "La plataforma SMART by GEP(®) de la compañía se ha diseñado para ayudar a empresas de todo el mundo a crear mayor valor a partir de sus gastos directos e indirectos. La oferta de software unificado nativo de la nube Source-to-Pay, proporciona un espacio de trabajo colaborativo que reúne todo lo que se requiere en las compras para que funcionen de forma eficiente.

El jurado encargado de otorgar los premios señaló que "SMART by GEP ha demostrado ser capaz de transformar las operaciones de compras y la cadena de suministro en todo el mundo, ayudando a las empresas a mejorar los resultados, aumentar la velocidad y la adopción, y también abordar con éxito áreas complejas, a menudo difíciles de gestionar, como el cumplimiento.

"El uso por parte de GEP de la inteligencia artificial y la automatización avanzada también proporcionan el tipo de plataforma que se podrá seguir ofreciendo en los próximos años". Descubra más sobre las razones por las que GEP ganó, visite www.smartbygep.com/WPCawards [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2476012-1&h=317140058&u=...]

"Nuestros clientes se encuentran entre las empresas con mejor rendimiento del mundo y eligen GEP porque buscan un salto de calidad en innovación digital, impacto y valor", afirmó Al Girardi, Vicepresidente Global de Marketing y Relaciones con Analistas de GEP. "Hoy en día, GEP es la alternativa líder a los históricos proveedores en expansión que requieren asombrosas inversiones a lo largo de varios años y que atrapan a perpetuidad a usuarios frustrados con implementaciones fallidas. Nuestro objetivo no es más que cambiar el statu quo transformando lo que la gente y las empresas esperan del software empresarial, con soluciones atractivas fáciles de usar que superan los requisitos más exigentes de complejas empresas globales".

"Una y otra vez, SMART by GEP es respaldada por usuarios empresariales inteligentes que buscan una plataforma digital integral, formados con una experiencia dilatada en procesos y unos conocimientos incomparables sobre compras y cadena de suministro. Y GEP es la primera opción de los líderes de TI progresistas, que buscan ayudar a crear lugares de trabajo digitales más felices y productivos y ayudar a crear equipos y negocios más fuertes y competitivos", agregó Girardi.

"Este premio refleja la confianza que nuestros clientes tienen en nuestros productos y el valor que obtienen cuando optan por SMART by GEP," afirmó Subhash Makhija, CEO y cofundador de GEP. "Nuestros clientes desean explorar oportunidades para dar nueva forma a sus operaciones comerciales con nuevas tecnologías potentes, como IA, nube, análisis de Big Data e IoT. Con SMART by GEP, los hemos reunido en una plataforma única para la cadena de suministro digital y la transformación de las compras [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2476012-1&h=4283738374&u...]."

Los premios World Procurement Awards, organizados por Procurement Leaders en Londres, es un evento anual que reúne a más de 1.000 altos ejecutivos del sector de compras de todo el mundo para conmemorar y celebrar la excelencia en las compras. GEP, que ofrece soluciones transformadoras para cadenas de suministro y compras, que abarcan servicios estratégicos y administrados, y el software en la nube líder de la industria, también fue nombrado finalista en dos categorías adicionales de los premios: Mejor consultoría de compras y Mejor especialista P2P. GEP fue nombrado el pasado año Mejor proveedor especialista P2P en los premios World Procurement Awards.

GEP recibe con frecuencia el reconocimiento de los principales analistas y líderes del sector por su software nativo de la nube de cadena de suministro y compras. Más recientemente, GEP se colocó líder en el Gartner Magic Quadrant(TM) por sus Suites de aplicaciones para contratación estratégica, según el informe de IDC MarketScape sobre software para compras en la nube y el informe de Forrester Wave(TM) sobre software para compras electrónicas. GEP también ha recibido los máximos honores de Spend Matters, PayStream y Ardent Partners.

SMART by GEP(®) proporciona una funcionalidad Source-to-Pay completa para la gestión directa e indirecta de gastos en una plataforma nativa de la nube fácil de usar, que incluye análisis de gastos, compras, gestión de contratos, administración de proveedores, gestión de proyectos de ahorro y seguimiento de ahorros, facturación y otras funcionalidades relacionadas. SMART by GEP es un entorno de trabajo digital diseñado "para el consumidor" muy cuidadosamente concebido, con un bonito diseño e ideado con precisión para profesionales de cadenas de suministro y compras. Es fácil de configurar, implementar y usar, y no necesita una formación extensa. SMART by GEP no está sujeto a ninguna plataforma (funciona con SAP, Oracle o cualquier otro sistema importante ERP o F&A). Y con un excelente servicio y asistencia técnica, GEP es líder del sector en satisfacción del cliente.

Diseño intuitivo, aspecto visual impresionante, interfaces inteligentes, capacidad de moverse con fluidez y facilidad entre tareas y la flexibilidad para trabajar en cualquier plataforma son las razones de las altas tasas de adopción de SMART by GEP. Y la adopción impulsa el cumplimiento y el ahorro de costes.

Diseñado específicamente sobre una base de código única para un rendimiento óptimo en la nube, SMART by GEP aprovecha la economía de la nube y proporciona una solución que gestiona con facilidad los requisitos de procesamiento más exigentes de los clientes de GEP incluidos en las listas de Fortune 500 y Global 2000, al tiempo que elimina infraestructuras pesadas y los costes de la asistencia técnica.

Acerca de GEP

