La gira final del proyecto digital croscultural internacional Follow Up Siberia tuvo lugar en Krasnoyask durante la Wint

Publicado 14/03/2019 20:08:12 CET

MOSCÚ, 14 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Los participantes de la gira final del proyecto digital croscultural internacional Follow Up Siberia pasaron cinco días (del 1 al 5 de marzo) en Krasnoyarsk durante la Winter Universiade 2019. Nueve blogueros de distintos países resultaron ganadores tras una selección de los participantes de las cuatro giras anteriores a Siberia, que tuvieron lugar en 2018.

Los participantes de la gira de ganadores fueron:

-- Milo Petrovic, Serbia (1.ª ronda), -- Raymond, Canadá (1.ª ronda), -- Vasu Devan, India (3.ª ronda), -- Nala Rinaldo, Indonesia (3.ª ronda), -- Nanoob Napian, Tailandia (3.ª ronda), -- Stefanos Addimando, Grecia (4.ª ronda), -- Stefano Ferro, Australia (4.ª ronda), -- Jörg Nicht, Alemania (4.ª ronda).

Los ganadores del proyecto asistieron a la ceremonia de inauguración, competiciones deportivas de la Universiade, visitaron las populares vistas de la naturaleza y de la ciudad de Krasnoyarsk.

Cada día, los blogueros dieron clases maestras en el pabellón Nornickel. Stefanos Addimando contó a la audiencia cómo actualizar un blog de Instagram, Vasu Devan habló sobre el movimiento de voluntariado. La presentación más memorable fue la de los tres fotógrafos -Stefano Ferro, Jörg Nicht y Nala Rinaldo-, que revelaron los secretos para la creación de fotos creativas.

El programa Follow Up Siberia se inició en abril de 2018 por la compañía Nornickel, el socio general de la Winter Universiade 2019. El objetivo del proyecto es promover Siberia y la Universiade a nivel mundial. El programa Follow Up Siberia está dispuesto para respaldar la principal idea de los Juegos, que se dedican a la amistad y la cooperación entre los jóvenes de distintos países y para abrir Siberia al mundo: moderna, deportiva y hospitalaria.

El proyecto Follow Up Siberia se basa en el concurso online "Part of Siberia in My City". Cualquier habitante del planeta podría intentar encontrar características comunes entre su ciudad (país) y Siberia y publicar una foto o vídeo sobre este tema en Internet con el hashtag #followupsiberia.

Los autores de las mejores fotos visitaron Norilsk, Dudinka, Krasnoyarsk, Chita y Belokurikha, el famoso resort de Altai. El mejor de ellos llegó a Krasnoyarsk durante la Universiade.

El mapa interactivo de "Parts of Siberia" de todo el mundo puede verse en el sitio oficial del proyecto www.followupsiberia.com [http://www.followupsiberia.com/], mientras que los trayectos de los huéspedes extranjeros en Siberia se publican en las cuentas de redes sociales del proyecto.

Desde el lanzamiento del proyecto, se han unido al programa residentes de 53 países. 31 fotógrafos y blogueros de viajes de 19 países visitaron Siberia durante cinco giras. La audiencia total es de 3,5 millones de personas.

El proyecto Follow Up Siberia ya se ha convertido en el ganador del premio de los Eventiada IPRA Golden World Awards 2018, el mayor premio de comunicación en Europa del Este, en la categoría Best Digital and SMM Project.

