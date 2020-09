Gisele Bündchen se asocia con Insight Timer para animar a millones de personas a meditar gratis (1)

Gisele Bündchen e Insight Timer responden al impacto de COVID-19 sobre la salud mental liderando meditaciones guiadas gratuitas y eventos en vivo en Insight Timer en inglés y portugués.

NUEVA YORK, 10 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Insight Timer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2912370-1&h=1093859841&u...], la aplicación de meditación gratuita más grande del mundo para la ansiedad, el estrés y el sueño, lanza hoy una asociación bilingüe con la filántropa, ambientalista y entusiasta de la meditación, Gisele Bündchen.

Bündchen ha estado usando Insight Timer para la meditación durante más de 4 años y se inspiró en el modelo de negocio consciente [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2912370-1&h=2013285949&u...] y basado en la misión de la aplicación para enseñar en la aplicación, en un momento en el que la meditación gratuita nunca ha sido más importante. Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas desde 2009, Bündchen ha estado trabajando durante mucho tiempo para hacer de la Tierra un lugar mejor para las generaciones futuras.

Para conmemorar el lanzamiento oficial de la asociación, hoy se lanzó la primera meditación guiada de Bündchen, Hope In Times Of Uncertainty, en la aplicación en inglés y portugués. Cada mes, Bündchen seguirá añadiendo meditaciones gratuitas en ambos idiomas. Las prácticas abordarán los problemas experimentados en todo el mundo en respuesta a la pandemia (incluyendo niveles más altos de estrés y ansiedad, problemas con el sueño) y también incluirán una meditación para los padres y sus hijos.

Bündchen utilizará la nueva función de transmisión en vivo en la aplicación de Insight Timer para conectarse en tiempo real con sus seguidores en octubre para honrar el mes de la Concienciación sobre la Ansiedad y la Depresión. Durante las charlas en vivo gratuitas, Bündchen compartirá su historia sobre el impacto que la meditación ha tenido en su vida y consejos para que sea un hábito diario. Ella será la anfitriona de la sesión en inglés el 10 de octubre, para el Día Mundial de la Salud Mental [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2912370-1&h=2151532142&u...], y el 19 de octubre en portugués.

"Estamos orgullosos de evolucionar nuestra relación con Gisele, de un usuario de Insight Timer a un socio que conecta significativamente con nuestra misión y comunidad en todo el mundo", dijo Christopher Plowman, consejero delegado de Insight Timer. "Con su pasión por compartir la meditación y los seguimientos internacionales, estamos emocionados de que Gisele se alinee con nuestra marca para llevar la meditación gratuita al planeta, particularmente durante estos tiempos de mayor estrés y ansiedad."

A diferencia de cualquier otra aplicación en el espacio de salud y bienestar, Insight Timer ofrece a sus 17 millones de usuarios acceso a su biblioteca de meditación guiada (55.000 de ellos en 44 idiomas) de forma gratuita. Con la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas reportando [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2912370-1&h=3478212932&u...] un aumento espectacular de las tasas mundiales de depresión y ansiedad desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el acceso a recursos gratuitos y globales como Insight Timer es más importante que nunca.

"Elegí [trabajar con] Insight Timer no sólo porque ofrecen contenido tan diverso y de alta calidad para todos los gustos y necesidades, sino también porque ofrecen la biblioteca de forma gratuita, por lo que es accesible a más personas," dijo Bündchen.

"La meditación transformó mi vida de maneras increíbles y dio a luz una nueva etapa en mi vida que me trajo mucha más alegría y equilibrio de lo que había experimentado antes. Sigue siendo una influencia poderosa y positiva en mi vida hoy en día, y estoy muy feliz de que esta asociación con Insight Timer pueda compartir esta increíble herramienta con tantas personas como sea posible," dijo Bündchen.

Acerca de Insight Timer

Insight Timer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2912370-1&h=1093859841&u...] es la aplicación de meditación gratuita más grande del mundo para la ansiedad, el estrés y el sueño. Es la única aplicación en este espacio que crece de un modelo de negocio consciente, atrayendo a 17 millones de usuarios a través del boca a boca y sin gasto publicitario. Insight Timer ofrece 55.000 meditaciones gratuitas y de alta calidad de más de 8.000 profesores de todo el mundo, incluyendo Su Santidad el Dalai Lama, Russell Brand, Elizabeth Gilbert, Tara Brach y Jack Kornfield. Su biblioteca es diversa e inclusiva con meditaciones seculares, espirituales, religiosas y científicas, música y charlas en 44 idiomas diferentes. La comunidad es una parte fundamental de la experiencia con los usuarios capaces de crear listas de reproducción de sus pistas favoritas, unirse a sesiones en vivo con sus profesores y meditar en tiempo real con sus amigos y colegas. Desde 2014, Insight Timer se ha convertido en la aplicación de meditación más utilizada en los Estados Unidos de América y ha establecido una audiencia global comprometida de 17 millones de personas.

Acerca de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen es una supermodelo, filántropa, ambientalista global y autora de best-sellers. Utiliza su plataforma global para crear conciencia sobre la importancia de salvaguardar nuestro planeta y todos los seres vivos para hacer del mundo un lugar más saludable y feliz para sus hijos y las generaciones futuras. Durante los últimos 10 años, ha sido Embajadora de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ha sido honrada por la Universidad de Harvard y UCLA por su compromiso duradero con las causas ambientales. En un período especialmente difícil aprendió sobre la meditación, un tiempo en el que ahora mira hacia atrás como "una oportunidad disfrazada". Comparte historias personales e ideas que la han ayudado a vivir una vida más consciente y alegre en su libro más vendido del New York Times, Lessons: My Path to a Meaningful Life. Como practicante y entusiasta de la meditación desde hace mucho tiempo, Bündchen cree que todos somos seres divinos, y que cuando callamos nuestras mentes, encontraremos que la mayoría de las respuestas que buscamos están dentro de nosotros.

