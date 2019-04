Globe Life Sciences identifica el tinnitus como una oportunidad comercial sin explotar

Publicado 24/04/2019 10:00:45 CET

Nuevo informe de Globe Life Sciences identifica el tinnitus como una oportunidad comercial atractiva pero poco reconocida de farmacoterapias objetivo

LONDRES, 24 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Globe Life Sciences, un proveedor líder de análisis comercial dentro del sector de ciencias de la vida, realizó una detallada evaluación de mercado del tinnitus. El informe Globe Extraordinary, titulado 'Hearing Disorders - Tinnitus: An Attractive But Untapped Opportunity', concluye que el tinnitus es una indicación poco reconocida, pero que posee características comerciales atractivas, presentando oportunidades para un nuevo tratamiento farmacológico objetivo.

Parece que el tinnitus ha estado durante tiempo al margen como una indicación objetivo, dado que no es un trastorno auditivo que amenaza la vida y la noción de que muchos pacientes no están molestos por él o podría ser controlado con enfoques no farmacológicos. En contraste con estas percepciones, esta evaluación identificó que el tinnitus posee un número de atractivas características comerciales que podrían conducir a una oportunidad de mercado potencialmente importante, incluso cuando se considera sólo el subconjunto de pacientes donde la condición afecta significativamente a su calidad de vida.

Este informe ofrece una evaluación en profundidad del mercado del tinnitus basado en investigación de escritorio detallada y visión de 10 médicos líderes de opinión en Estados Unidos y Europa. Globe Life Sciences ha trabajado junto a Action on Hearing Loss, organización benéfica del Reino Unido para personas que se enfrentan al cambio de vida de la sordera, tinnitus y pérdida auditiva en el desarrollo de este informe.

Ralph Holme, director ejecutivo de Investigación en Action on Hearing Loss dijo: "El tinnitus es una condición que puede tener graves consecuencias debilitantes para las personas que, diariamente, tienen que lidiar con el porcentaje de un sonido que no tiene una fuente externa. Este zumbido en los oídos afecta todos los aspectos de sus vidas, siendo difícil concentrarse en el trabajo y que afecta a su vida social. Hay una gran necesidad y demanda entre las personas con tinnitus de tratamientos farmacológicos capaces de disminuir o eliminar de forma eficiente la percepción del tinnitus. Este informe de mercado es un recurso importante que recoge el estado actual del mercado e identifica las oportunidades comerciales para las empresas interesadas en entrar en este campo terapéutico."

Acerca de Globe Life Sciences y Globe Extraordinary

Globe Life Sciences ofrece servicios de evaluación e información comercial en el sector de ciencias de la vida.

Globe Life Sciences también ofrece informes y bases de datos estándares a sus clientes de atención médica bajo el sello Globe Extraordinary.

Para más información o para comprar este informe, póngase en contacto con Ventas:

extraordinary@globe-ls.com[mailto:extraordinary@globe-ls.com]+44(0)208-334-7070

Sitio Web: http://www.globelifesciences.com//