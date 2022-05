Go Global Retail today announced it has acquired Brums Milano, a leader in premium children’s fashion. This classic Italian brand has created lasting memories for generations of customers.

- Go Global Retail y Janie and Jack adquieren Brums Milano, una de las principales marcas de moda infantil de Preca Brummel SpA

La adquisición es la última inversión estratégica de Go Global

LOS ÁNGELES, 31 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Go Global Retail ha anunciado hoy que ha adquirido Brums Milano, un líder en moda infantil de alta calidad con más de 150 tiendas corporativas y franquicias en Italia, así como una fuerte presencia en línea, que ofrece ropa, calzado y accesorios. Brums también se vende en La Rinascente y a través de 300 establecimientos mayoristas independientes en toda Italia.

Fundada en 1951, Preca Brummel SpA es una conocida empresa italiana de ropa infantil. Con sede en Varese (Italia), la empresa diseña, comercializa y distribuye ropa y accesorios para niños bajo las marcas Brums y MEK.

Brums es una marca italiana clásica que ha creado recuerdos duraderos para generaciones de clientes. Se centra en tejidos de calidad con diseños limpios y detalles finos en tallas desde recién nacidos hasta adolescentes.

Brums Milano seguirá teniendo su sede en el Gran Milán. Go Global invertirá en las capacidades digitales de Brums, incluyendo la inteligencia artificial y el análisis predictivo. Como una marca de cartera en la plataforma Janie and Jack, Brums Milano se centrará inicialmente en sus clientes principales en Italia, con su visión moderna de la moda infantil, y un compromiso con el desarrollo de productos y diseños sostenibles.

Go Global adquirió anteriormente Janie and Jack de Gap Inc. en abril de 2021. Janie and Jack cuenta con más de 110 tiendas minoristas en Estados Unidos, una sólida tienda insignia en línea y también se vende en Saks Fifth Avenue y en otros establecimientos mayoristas independientes líderes en Estados Unidos.

En esta adquisición, Go Global aprovechará las sinergias de respaldo para la tecnología, el comercio electrónico, el marketing digital, el abastecimiento y la colaboración de materias primas para las dos empresas, creando una plataforma global de ropa infantil de primera calidad.

"Estamos entusiasmados con nuestra primera inversión en Europa", dijo Jeff Streader, fundador y socio gerente de Go Global. "Ejecutaremos el mismo libro de jugadas exitoso que desplegamos en Janie and Jack, reajustando el modelo operativo e invirtiendo en las capacidades digitales de la compañía". El alcance internacional de Go Global abrirá nuevos mercados para Brums Milano en Estados Unidos, así como en Reino Unido, Europa, Oriente Medio y Asia.

Deborah Gargiulo, socia y directora financiera del grupo Go Global, ha añadido: "nuestro equipo de especialistas en marcas y comercio minorista complementará el equipo existente, con gran experiencia en las áreas de estrategia digital, desarrollo de negocios internacionales, cadena de suministro y operaciones globales. El crecimiento es nuestro objetivo final".

"Damos la bienvenida a Brums Milano a la familia", dijo Linda Heasley, consejera delegada de Janie and Jack. "Esta es una oportunidad emocionante para Go Global, Brums y para Janie and Jack, y estamos increíblemente entusiasmados con la expansión de nuestras marcas a nivel mundial. Creo que construiremos un futuro brillante juntos".

Acerca de Go Global Retail

Fundada en 2016, Go Global Retail es una plataforma de inversión centrada en la adquisición de marcas en el sector del consumo. La firma invierte el capital adecuado para transformar y hacer crecer marcas que no han podido alcanzar su potencial digital o global. Los socios de Go Global son ejecutivos de inversión, de comercio minorista y de operaciones que trabajan juntos para crear un enfoque holístico para hacer crecer grandes marcas a través de la transformación digital en el mundo en constante evolución del comercio minorista global. Para más información, visite www.goglobalretail.com

Acerca de Janie & Jack

Janie and Jack es una marca de ropa infantil de primera calidad con sede en San Francisco, California. La empresa opera como una casa de diseño, desarrollando colecciones de temporada con giros modernos en la moda clásica. Janie and Jack es conocida por los momentos familiares, los detalles bien pensados y los regalos memorables. Las tiendas Janie and Jack se encuentran en Estados Unidos para ropa de niños desde recién nacidos hasta la talla 6 y janieandjack.com tiene hasta la talla 16. Para más información, visite https://www.janieandjack.com/

Acerca de Brums Milano

Brums Milano fue fundada en 1951 en Varese, Italia. La marca es un líder histórico de la moda infantil de alta calidad que se ofrece en más de 450 puntos de venta en toda Italia. La empresa diseña, comercializa y distribuye ropa y accesorios para niños bajo las marcas Brums y MEK. https://www.brums.com/it/

Contacto de medios:Jeff NicosiaGo Global Retail jeff.nicosia@goglobalretail.com

