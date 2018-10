COMUNICADO: GoverMedia se asocia con una de las mayores bolsas de criptomoneda europeas

Publicado 15/06/2018 22:16:47 CET

VANCOUVER, Columbia Británica, June 15, 2018 /PRNewswire/ --

--GoverMedia Plus Canada Corp. anuncia asociación comercial con una de las mayores bolsas de criptomoneda europeas

GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (FWB: 48G) (WKN: A2JF6W) ("GoverMedia" o la "Compañía"), se complace en anunciar hoy que su filial de propiedad absoluta, GoverMedia Plus LLC ha firmado un acuerdo de asociación comercial con EXMO Finance LLP, una de las mayores bolsas de criptomoneda en Europa con un volumen medio de comercio 24 horas de actualmente más de 40 millones de dólares estadounidenses. Según CryptoCoinCharts, EXMO está entre las 15 principales bolsas de criptomoneda del mundo. Esta asociación estratégica representa el primer paso de los planes previamente anunciados de la compañía para integrar los servicios relacionados con criptomoneda y basados en blockchain, así como el primer paso de una amplia relación estratégica con EXMO.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/648491/GoverMedia_Plus_Logo.jpg )

Conforme a este acuerdo de asociación, la Compañía actuará como contraparte de intercambio en la plataforma EXMO. La Compañía abrirá una cuenta corporativa en la bolsa EXMO y proporcionará a sus usuarios la posibilidad de operar criptomonedas a través del ecosistema GoverMedia online, a través de un proceso facilitado. EXMO y GoverMedia están planeando integrar sus infraestructuras tecnológicas a través de una API abierta (Application Programming Interface). Los usuarios de la compañía tendrán acceso a sus cuentas de operaciones de criptografía online en cualquier momento sin tener que abandonar el ecosistema GoverMedia. Los usuarios podrán intercambiar activamente las divisas criptográficas mientras se registran en la plataforma Govermedia. A través de esta asociación estratégica, GoverMedia estará entrando en un acuerdo de reparto de beneficios por separado con EXMO. Cada proceso generado por la actividad criptográfica de los usuarios de GoverMedia en el intercambio de EXMO se dividirá entre las dos compañías. Los costes de integración son mínimos y los proyectos de la Compañía para incurrir en muy poco coste de ventas. Además, la compañía se beneficiará de la publicidad directa conjunta hacia la base de usuarios activos de EXMO, compuesta por más de 1.400.000 operadores activos en más de 200 países. Esto tiene el potencial de impulsar más usuarios a la plataforma Govermedia.

Roland J. Bopp, consejero delegado, comentó: "Esta asociación comercial estratégica con EXMO es un paso decisivo en la incorporación de las ofertas relacionadas con blockchain y criptomoneda en nuestro ecosistema. El objetivo de GoverMedia es satisfacer todas las necesidades online a través de una sola plataforma, y la exitosa integración de la plataforma de comercio de EXMO es un primer paso clave para alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía. Estamos seguros de que esta oferta proporcionará a nuestra comunidad una experiencia de usuario increíble e impactará positivamente en la actividad del usuario en nuestro ecosistema. Además, esta asociación generará un flujo de ingresos sólido y abrirá el camino para futuras colaboraciones adicionales".

Acerca de EXMO

La plataforma EXMO ha estado operativa desde 2013 y hay más de 1.400.000 usuarios registrados de todo el mundo. El intercambio ha mostrado un crecimiento rápido a lo largo de los años de su existencia y un aumento en el rendimiento año a año (2017 ha visto un aumento del 250% en los clientes). El intercambio online ofrece 48 pares de comercio de divisas, y ofrece la oportunidad de comerciar en monedas FIAT también, en particular, USD, EUR, RUB, etc. Actualmente hay más de 200.000 visitantes diarios en la plataforma EXMO y 10.000 nuevos registros por día. EXMO está planeando ofrecer préstamos de margen en su plataforma en 2018.

Acerca de GoverMedia Plus Canada Corp.

GoverMedia Plus Canada Corp. es una compañía canadiense con una filial de tecnología rusa de propiedad completa. GoverMedia ha desarrollado una plataforma de Internet de vanguardia totalmente operativa que ofrece servicios online de todo incluido, tales como, comercio electrónico, medios sociales, multimedia, subastas corporativas, bases de datos corporativas, plataforma de mensajería y servicios de financiación colectiva. Creemos que la plataforma GoverMedia es la primera y única plataforma de Internet que ofrece una amplia gama de servicios online accesibles a través de una sola cuenta. La dirección y los asesores de la compañía tienen amplia experiencia en los campos de telecomunicaciones, alta tecnología, desarrollo corporativo y finanzas. http://www.gm.plus y http://www.govermedia.plus.

Este comunicado de prensa no es una oferta de valores de la compañía para la venta en los Estados Unidos. Las acciones ordinarias de la compañía no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos con ausencia del registro bajo la ley de valores de Estados Unidos de 1933, enmendada (U.S. Securities Act), o una exención de dicho registro. Las acciones comunes no han sido y no se ofrecerán públicamente en Estados Unidos. Las acciones ordinarias no han sido y no se registrarán bajo la ley de valores de Estados Unidos o cualquier ley estatal de valores.

Nota de advertencia sobre las declaraciones de futuro

Las declaraciones hechas en este comunicado de prensa pueden contener ciertas declaraciones prospectivas sobre posibles desarrollos que afecten el negocio, perspectivas, condición financiera y otros aspectos de GoverMedia. Las palabras "podrá", "podría", "anticipa", "pretende", "planea" y palabras y expresiones similares se utilizan para identificar la información de futuro. Estas declaraciones incluyen que la compañía reanudará el comercio en el CSE. Los resultados reales de los elementos específicos descritos en esta versión, y las operaciones de la compañía en general, pueden diferir sustancialmente de lo que se proyecta en tales declaraciones de futuro. Aunque dichas declaraciones se basan en los mejores juicios de la dirección de GoverMedia a partir de la fecha de este comunicado, las desviaciones significativas en magnitud, tiempo y otros factores pueden resultar en riesgos e incertidumbres del negocio incluyendo, sin limitación, la dependencia de GoverMedia de terceros, condiciones generales de mercado y económicas, factores técnicos, la disponibilidad de capital externo, la recepción de ingresos y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de GoverMedia. GoverMedia renuncia a cualquier obligación de actualizar la información contenida en cualquier declaración a futuro, a menos que sea requerida por las leyes de valores aplicables.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/648491/GoverMedia_Plus_Logo.jpg

CONTACTO: Roland J. Bopp, director general y consejero delegado,+1-(888)-672-4415