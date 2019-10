Habanos, S.A. presenta en Cannes y en exclusiva La Jarra H. Upmann Magnum 56

Publicado 07/10/2019 15:01:01 CET

- La Jarra H. Upmann Magnum 56 es un producto exclusivo para los canales de Duty Free y Travel Retail

- Esta novedad se presentó en exclusiva en el marco del evento The Duty Free & Travel Retail Global Summit en Cannes, Francia

LA HABANA, 7 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. ha presentado en Cannes, durante el evento The Duty Free & Travel Retail Global Summit, un nuevo producto exclusivo para Duty Free y Travel Retail, la Jarra H. Upmann Magnum 56. Contiene 20 unidades de la vitola Magnum 56(cepo 56 x 150 mm de largo) de la prestigiosa marca H. Upmann.

Esta vitola, de la marca considerada como un referente dentro de los Habanos más refinados, se presenta al mercado en un formato en jarra de 20 unidades de habanos elaborados "Totalmente a Mano con Tripa Larga", con hojas seleccionadas por expertos torcedores cubanos, procedentes de la zona de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, tierra de donde procede el considerado mejor tabaco del mundo.

La vitola Magnum 56 es un Habano de calibre grueso acorde a las tendencias actuales de los amantes del Habano y una fortaleza de suave a media acorde a la ligada de la marca.

La Feria Internacional del Duty Free & Travel Retail de Cannes (Francia), organizada por la asociación TFWA, tuvo lugar entre el domingo 29 de septiembre y el viernes 4 de octubre. Además de La Jarra H. Upmann Magnum 56 (cepo 56 x 150 mm), Habanos, S.A ha expuesto algunos de los productos más emblemáticos lanzados en 2019 como Trinidad Media Luna y Topes, Romeo y Julieta Maravillas 8, que conmemora el año nuevo chino o la Edición Limitada 2019 Quai d'Orsay Senadores. La Feria supone un escaparate global para marcas premium donde, además, se pudo asistir a diferentes conferencias y workshops, que completaron un programa muy variado.

Este encuentro en Cannes ha sido la ocasión perfecta para celebrar también el 25 aniversario de la corporación Habanos, S.A. contando con la presencia de todos los dirigentes de Habanos, S.A. y la de muchos de sus distribuidores en todo el mundo.

Cabe recordar que Herman Upmann fue un banquero alemán cuya afición por los Habanos le llevó a establecerse en La Habana en 1840. Fundó un banco y una fábrica de Habanos en 1844. El banco cerró, pero su marca de Habanos persiste en nuestros días, considerada un ejemplo dentro de los Habanos más refinados con una fortaleza de suave a media en su sabor. Las medallas de oro que adornan la caja fueron obtenidas por la marca en no menos de once ferias internacionales durante el siglo XIX, y constituyen un elemento característico de esta marca. Con un vitolario que se caracteriza su sabor de suave a medio, son muy conocidos los Habanos de la Línea Magnum.

*Denominaciones de Origen Protegida

