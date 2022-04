- HABANOS, S.A. PRESENTÓ LA NUEVA VITOLA H. UPMANN MAGNUM 52 PARA CONMEMORAR EL AÑO DEL TIGRE SEGÚN EL CALENDARIO LUNAR CHINO

- The Pacific Cigar Co. LTD e Infifon Hong Kong Limited, distribuidores exclusivos de Habanos, S.A. han presentado en un "unboxing virtual" la nueva vitola Magnum 52 de H. Upmann, en conmemoración al Año Nuevo Chino

LA HABANA, 6 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., de la mano de sus distribuidores para Asia Pacífico y China, The Pacific Cigar Company e Infifon Hong Kong Limited, presentó su nueva vitola H. Upmann Magnum 52 a través de un "unboxing" virtual con el que se celebró la llegada del producto al mercado.

Magnum 52, de la marca H. Upmann (cepo 52 x 148 mm de largo), es una vitola producida en cantidades limitadas, pero que estará disponible en todos los mercados de Habanos. Esta vitola se presenta en un estuche especial con 18 Habanos elaborados "Totalmente a Mano con Tripa Larga", tras una esmerada selección de las hojas de la capa, tripa y capote procedentes de la zona de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río* (Cuba), tierra de donde procede el considerado mejor tabaco del mundo.

"Teniendo en cuenta que China, en 2020 fue el primer mercado en volumen de ventas de Habanos, S.A., nos complace conmemorar el Año Nuevo Chino por tercer año consecutivo con una vitola como "Magnum 52" en la marca H. Upmann. Estamos convencidos de que los aficionados de Habanos recibirán con entusiasmo este lanzamiento mundial, que estará disponible en todos los mercados, aunque en cantidades limitadas al ser una producción exclusiva", apuntaron los señores Leopoldo Cintra González, Vicepresidente Comercial, y José María López Inchaurbe, Vicepresidente de Desarrollo de Habanos, S.A.

El sr. Dag Holmboe, CEO de The Pacific Cigar Company, ha señalado: "Magnum 52" de H. Upmann es una nueva vitola que manifiesta el carácter refinado de los Habanos de la marca con fortaleza de suave a media, y que ofrece su altísima calidad e inimitable aroma. Esperamos una enorme acogida por parte de los aficionados al Habano en el mercado asiático".

Herman Upmann fue un banquero alemán cuya afición por los Habanos le llevó a establecerse en La Habana en 1840 y fundar un banco y una fábrica de Habanos en esta ciudad. Con el tiempo, el banco cerró, pero su marca de puros persiste en nuestros días. Todas sus vitolas se elaboran "Totalmente a Mano con Tripa Larga", con hojas procedentes de la zona de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*.

The Pacific Cigar Company Limited (PCC) e Infifon HK Ltd. Son los distribuidores exclusivos de Habanos, S.A. para la región de Asia.

Nota de cata

H. Upmann Magnum 52 Medidas: 52 x 148 mm de largo

Bella capa de color carmelita y construcción envidiable.

Aromas torrefactos desde el primer momento.

Combustión excelente yTiro perfecto

Un Habano bien balanceado durante todo el tiempo.

Fortaleza media equilibrada.

media equilibrada. Perfecto con Ron 11 Años y café de tuestes medio arábica.

Tiempo de fumada alrededor de una hora.

Corporación Habanos, S.A.

Corporación Habanos, S.A. es líder mundial en la comercialización de puros Premium tanto en Cuba como en el resto del mundo. Para ello cuenta con una red de distribución exclusiva presente en los cinco continentes y en más de 150 países. Para más información, consultar www.habanos.com.

Habanos, S.A. comercializa 27 marcas Premium elaboradas Totalmente a Mano y amparadas por la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) entre las que destacan Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey y H. Upmann, entre otras. Los Habanos se siguen elaborando Totalmente a Mano desde hace más de 500 años y desde entonces son referencia para todo el mundo.

*Denominaciones de Origen Protegidas

