Habilite las recomendaciones contextuales en minutos con el nuevo motor de recomendaciones de CleverTap

Publicado 28/03/2019 11:00:46 CET

Esta nueva funcionalidad emplea modelos patentados basados en la ciencia de datos para ofrecer sugerencias prácticas en función de los cambiantes patrones de consumo

SAN FRANCISCO, 28 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- La plataforma de automatización de marketing móvil CleverTap ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo producto, Recommendation Engine, un motor de recomendaciones destinado a ofrecer a los profesionales de marketing un método basado en la ciencia de datos para llegar a los clientes con contenido relevante y oportuno. Este sistema ha demostrado impulsar las conversiones hasta en un 70 por ciento(1) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2415377-1&h=3980435042&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2415377-1%26h%3D1894680971%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2415377-1%26h%3D2770250942%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.emarketer.com%252Fcontent%252Fthe-impact-of-product-recommendations%26a%3D1%26a%3D1&a=1]. Esta función es la más reciente de la lista en rápida expansión de capacidades de gestión del ciclo de vida para los clientes de CleverTap.

https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg]

Gracias a la nueva función, los equipos de crecimiento pueden combinar tácticas de fidelización que antes consistían en acciones separadas. Por ejemplo, cuando un cliente añade algo a su carrito, el vendedor puede enviar un único mensaje automatizado en la aplicación con sugerencias de artículos de alto margen que se busquen frecuentemente y se suelan comprar juntos.

Los equipos de crecimiento pueden dirigirse a los clientes con recomendaciones a través de notificaciones push, mensajes dentro de la aplicación, webhooks, mensajes SMS y mensajes en la bandeja de entrada de la aplicación. Los principales beneficios que ofrece el motor de recomendaciones de CleverTap son:

-- Permite elaborar recomendaciones en minutos, no en meses: el motor de recomendaciones de CleverTap se puede configurar en cuestión de minutos en lugar de meses, y no requiere la ayuda de los equipos de desarrollo. Dado que ha sido diseñado para los profesionales del marketing, no es necesario tener altos conocimientos técnicos para poner recomendaciones en marcha. -- Se centra en el contexto: las recomendaciones varían en tiempo real en función de la etapa en la que se encuentre el usuario durante el ciclo de compra. Las recomendaciones que ve el usuario son diferentes mientras está navegando, preseleccionando, o incluso en la etapa de pago. Por ejemplo, si alguien está buscando zapatos, verá diferentes marcas de zapatos mientras navega; en la etapa de preselección podrá ver diferentes tipos de zapatos de la marca preseleccionada, y mientras esté pagando verá recomendaciones tales como bolsas para zapatos o kits de limpieza para zapatos. -- Aumenta el valor medio de los pedidos: las recomendaciones 1:1 relevantes basadas en el comportamiento de compra, los patrones de compra y las tendencias de uso aumentan el valor de los pedidos de productos que los clientes se perderían de otra manera. -- Optimiza el descubrimiento de productos: utilizando la ciencia de datos, CleverTap recomienda nuevos productos que probablemente interesen a los clientes, lo que hace que presten atención a los artículos con pocas existencias y distribuye mejor las ventas de productos. -- Mejora la fidelización con la orquestación omnicanal: hace que las recomendaciones sean más interactivas y relevantes mediante el uso de campos personalizados para individualizar las comunicaciones de marketing y emplea medios sofisticados como vídeos, imágenes, enlaces profundos o externos, para aumentar la fidelización a largo plazo. -- Influencia el uso y crea hábitos: las recomendaciones relevantes hacen que los clientes vuelvan a por más, motivándolos a tomar las próximas mejores acciones, como ver otro vídeo, comprar otro producto o leer otro artículo.

"Los equipos de crecimiento y fidelización hacen todo lo posible por ofrecer una experiencia relevante que también logre un efecto a largo plazo en el crecimiento del negocio. Nuestros clientes pueden personalizar la forma en la que interactúan con sus consumidores con la incorporación directa de recomendaciones basadas en la ciencia de datos en sus campañas de marketing. Con el tiempo, esto se traduce en un aumento de los ingresos y de la lealtad a la marca", afirmó Sunil Thomas, director general de CleverTap.

Acerca de CleverTapCleverTap ayuda a las marcas de consumo a conservar para siempre a sus usuarios. Los equipos de crecimiento usan la automatización, la inteligencia artificial/aprendizaje automático y las capacidades de personalización de CleverTap para gestionar y mejorar el ciclo de vida del cliente ofreciendo las experiencias más consistentes en todos los puntos de contacto. Con una combinación única de plataforma de datos unificada, segmentación e información automatizada y compromiso omnicanal, CleverTap permite a las marcas optimizar las experiencias del cliente en tiempo real y a escala.

Más de 8000 aplicaciones y páginas web internacionales, como Vodafone, SonyLiv, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow, y DealsPlus confían en CleverTap para crear experiencias que incrementan el valor de los usuarios durante toda su vida. Para ver cómo empresas de todos los tamaños crean relaciones más significativas con sus clientes, visite nuestra página de clientes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2415377-1&h=1837966792&u=https%3A%2F%2Fclevertap.com%2Fcustomers%2F%3Futm_source%3Dpr%26utm_medium%3Dref%26utm_campaign%3Dproductreco&a=p%C3%A1gina+de+clientes].

CleverTap opera desde San Francisco, Nueva York, Londres, Singapur, Bombay y Bangalore. CleverTap cuenta con el respaldo de destacadas empresas de capital riesgo, como Accel y Sequoia. Para obtener más información, visite clevertap.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2415377-1&h=2841170695&u=http%3A%2F%2Fwww.clevertap.com%2F&a=clevertap.com] o síganos en LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2415377-1&h=2113263092&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fauthwall%3Ftrk%3Dbf%26trkInfo%3DAQHq4V5LEphirwAAAWnBaSuoN7WwA_QvBg-uij-4JSePjTi3nAQD1TBZ1bvVByFkFueFI0HpX92vVfKA7fwsY6aSMWfyJ31kFTJbRerp4bTWlNrx6bJ02UL85IpQpcqMXY9JG0s%3D%26originalReferer%3Dhttps%3A%2F%2Fgesweb.prnewswire.com%2F%2FUSES%2FWebForms%2FTemporaryFolder%2F2415377-1-1%2520(ID-E85712C4F6F0)_Proof.html%26sessionRedirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fclevertap%252F&a=LinkedIn] y Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2415377-1&h=1528073526&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fclevertap&a=Twitter].

Contacto de prensa:Ketan Pandit

Relaciones Públicas de CleverTapketan@clevertap.com[mailto:ketan@clevertap.com]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2415377-1&h=2956405183&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F559274%2FCleverTap_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F559274%2FCleverTap_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.clevertap.com/