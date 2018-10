COMUNICADO: Hainan Airlines y Aigle Azur completan con éxito su vuelo París=Pekín de código compartido

Publicado 07/09/2018 10:24:03 CET

PEKÍN, 7 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- El vuelo HU8267/ZI887 despegó del aeropuerto Orly de París a las 1:45 pm el 5 de septiembre, hora de París, y aterrizó en el aeropuerto International de Pekín-Capital a las 6:35 am el 6 de septiembre, hora local, iniciando el servicio de código compartido París-Pekín operado por Hainan Airlines y Aigle Azur. Un avión Airbus A330 de fuselaje ancho dará servicio a esta ruta sin escalas que se realizará seis veces a la semana (tres veces en cada dirección), incluidos vuelos París=Pekín los lunes, miércoles y viernes, y vuelos Pekín-París los martes, jueves y sábados.

Este vuelo es el segundo vuelo de código compartido presentado por Hainan Airlines y Aigle Azur después del despliegue de su ruta compartida Xi'an=París. El nuevo servicio sin escalas proporciona opciones de viaje adicionales a los pasajeros que viajan entre China y Francia.

En 2018, Hainan Airlines lanzó los servicios Haikou=Sídney, Shenzhen=Bruselas, Pekín=Tijuana=México Ciudad, Changsha=Londres, Shenzhen=Madrid, Shenzhen=Tianjin=Vancouver, Pekín-Edimburgo-Dublín-Pekín, Pekín-Dublín-Edimburgo-Pekín, Guangzhou=Tel Aviv and Shenzhen=Zúrich, entre otras ofertas internacionales. En la actualidad, Hainan Airlines y sus filiales con mayoría han desplegado más de 1700 vuelos nacionales y rutas internacionales desde y hacia casi 220 ciudades en Asia, Europa, América del Norte y Oceanía. La aerolínea se ha comprometido a proporcionar a sus pasajeros una experiencia de viaje segura y cómoda.

Horario del vuelo París-Pekín (todas las horas son locales):

Vuelo Nº Avión Horario Ciudad de salida Hora de salida Hora de llegada Ciudad de llegada -------- ----- ------- ---------------- -------------- --------------- ----------------- HU8267 A330 Lunes París 1:45 pm 6:30 am +1 Pekín ------ ---- ----- ----- ------- ---------- ----- HU8267 A330 Miércoles / viernes París 1:45 pm 6:35 am +1 Pekín ------ ---- ------------------- ----- ------- ---------- ----- HU8268 A330 Martes / jueves / sábado Pekín 9:10 am 3:20 pm París ------ ---- ------------------------ ----- ------- ------- -----

(Nota: Puedes confirmar los horarios específicos en el sitio web oficial de Hainan Airlines)

