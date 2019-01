Hainan Airlines inaugura el servicio sin escalas Shenzhen-Tel Aviv el 22 de febrero

Publicado 24/01/2019 12:12:26 CET

PEKÍN, 24 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines prevé inaugurar el servicio sin escalas entre Shenzhen, China y Tel Aviv, Israel el 22 de febrero. La ruta, con dos vuelos de ida y vuelta semanales, lunes y viernes, se realizará en un Boeing 787-9 Dreamliner. Los vuelos saldrán del Aeropuerto Internacional Bao'an de Shenzhen a las 1:35 am hora de Pekín (BJT) y llegarán al Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv a las 7:35 am, hora de Israel (IST). El vuelo de vuelta saldrá de Tel Aviv a las 12:10 pm IST y llegará a Shenzhen a las 5:00 am BJT al día siguiente.

Shenzhen es uno de los primeros lugares donde se inició la reforma económica de China hace ya cuarenta años. Como uno de los tres centros tecnológicos y financieros más importantes de China, el mercado de la aviación de la ciudad tiene un enorme potencial. En los últimos años, Hainan Airlines ha inaugurado diez rutas intercontinentales de larga distancia desde Shenzhen, con servicio a y desde Bruselas, Madrid, París y Vancouver, entre muchos otros destinos.

Ruta N.º de vuelo Hora de salida Hora de llegada Horario Avión --- Shenzhen- Tel Aviv HU743 1:35 am 7:35 am Lunes/Viernes B787-9 --- Tel Aviv- Shenzhen HU744 12:10 am 5:00 am+1 Lunes/Viernes B787-9 ---

Horarios de vuelos de Shenzhen-Tel Aviv de Hainan Airlines (Todas las horas son locales)

