Hainan Airlines y Rolls-Royce firman un memorando de entendimiento para la compra de motores aeronáuticos en la CIIE

Publicado 13/11/2018 12:54:31 CET

- Hainan Airlines y Rolls-Royce firman un memorando de entendimiento para la compra de motores aeronáuticos en la primera Exposición Internacional de Importaciones de China

SHANGHÁI, 13 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- En la primera Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), la primera exposición mundial a nivel nacional con las importaciones como temática que arrancó en Shanghái el 5 de noviembre de 2018, Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (Hainan Airlines) y Rolls-Royce Ltd., uno de los tres fabricantes de motores aeronáuticos más grandes del mundo, firmaron un memorando de entendimiento (MdE) para la compra de motores. Se espera que el MdE facilite una relación productiva entre las dos compañías.

https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg]

"Este memorando de entendimiento refuerza todavía más nuestra exitosa cooperación e intensifica nuestra relación de amistad con Rolls-Royce", afirmó un portavoz de Hainan Airlines. "Hainan Airlines celebró el 10.º aniversario de su cooperación con Rolls-Royce el año pasado y espera conseguir una colaboración más intensa con el proveedor de motores en el campo de la aviación civil, desarrollo de liderazgo y formación en gestión".

"Estamos encantados de firmar un memorando de entendimiento con Hainan Airlines para la compra de motores y para los servicios TotalCare en la CIIE. El memorando de entendimiento ha consolidado nuestra larga relación con la aerolínea china", declaró Paul Freetone, vicepresidente sénior de Clientes y Aeroespacial Civil en Rolls-Royce. "En el futuro, Rolls-Royce está comprometido a la hora de satisfacer las necesidades del mercado chino de aviación civil y a generar un mayor valor para los clientes ofreciendo productos avanzados y servicios innovadores".

