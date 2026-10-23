(Información remitida por la empresa firmante)

-Hanwha Power recibe la aprobación preliminar de ABS para el diseño de un buque portacontenedores de 1.700 TEU propulsado por baterías

El diseño de propulsión totalmente eléctrica, que cuenta con aproximadamente 151 MWh de almacenamiento de energía, refuerza las capacidades en el transporte marítimo con cero emisiones de carbono.

La solución integrada combina la propulsión eléctrica con sistemas de almacenamiento de energía en baterías en contenedores.

La ampliación de la cartera de propulsión marina ecológica sienta las bases para la entrada en el mercado de buques de cero emisiones de carbono de próxima generación.

SEÚL, Corea del Sur, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Hanwha Power anunció que había recibido la aprobación preliminar (AiP) del American Bureau of Shipping (ABS) para el diseño de su buque portacontenedores de 1.700 TEU propulsado por baterías.

La ceremonia de entrega de certificados se llevó a cabo el día 22 de octubre, hora local, en la Conferencia y Exposición MHE (Maritime Hybrid, Electric & Hydrogen Fuel Cells) 2026 en Bergen, Noruega. Jong-kyu Hwang, vicepresidente de Soluciones Tecnológicas de Hanwha Power, asistió a la ceremonia junto con altos representantes de ABS. El evento se celebra del 21 al 23 de octubre en el Scandic Hotel Bergen City.

El nuevo concepto de diseño aprobado presenta un buque portacontenedores totalmente eléctrico, que cuenta con propulsión mediante un sistema de almacenamiento de energía (ESS) de gran escala de 151 MWh. La energía eléctrica almacenada en baterías en contenedores sirve como fuente principal de propulsión del buque, lo que permite su funcionamiento sin emisiones directas de carbono mediante el uso de la infraestructura de carga portuaria.

El uso de baterías en contenedores, que pueden manipularse y almacenarse como contenedores de carga estándar, mejora la eficiencia del espacio, maximiza la capacidad de carga y optimiza el rendimiento general del buque. Este enfoque permite además llevar a cabo la sustitución flexible de las baterías y una operación escalable, y proporciona una vía práctica para la descarbonización del transporte marítimo de contenedores de corta distancia y regional.

El AiP fortalece las capacidades de Hanwha Power dedicadas al diseño de buques totalmente eléctricos a través del almacenamiento de energía en baterías a gran escala y amplía su cartera de soluciones de propulsión marina. La compañía tiene previsto poder aprovechar este logro de cara a explorar oportunidades en el mercado de transporte marítimo de cero emisiones de carbono de próxima generación.

Además de la aprobación, Hanwha Power también ha completado el diseño básico de un buque portacontenedores de 1.000 TEU propulsado por baterías. Aprovechando su experiencia en el diseño de buques de diversas clases, la compañía busca desarrollar una gama completa de buques de propulsión eléctrica adaptados a una amplia variedad de condiciones operativas y necesidades de los clientes.

"Esta aprobación de ABS representa un paso importante para ampliar las capacidades tecnológicas marítimas de Hanwha Power a buques totalmente eléctricos propulsados por medio de sistemas de baterías a gran escala", declaró Jong-kyu Hwang, vicepresidente de Soluciones Tecnológicas de Hanwha Power. "Vamos a atender las necesidades del mercado de transporte marítimo de cero emisiones de carbono de próxima generación con soluciones integradas que combinan la propulsión eléctrica y las tecnologías de sistemas de baterías en contenedores".

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