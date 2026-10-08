HelpMeSee pide mayor inversión en personal quirúrgico para combatir la ceguera por cataratas

(Información remitida por la empresa firmante)

- Día Mundial de la Visión: HelpMeSee pide una mayor inversión en el personal quirúrgico para combatir la ceguera por cataratas a nivel mundial

JERSEY CITY, N.J., 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Mundial de la Visión, HelpMeSee hace un llamamiento a favor de una mayor inversión en el personal quirúrgico cualificado necesario para abordar una de las causas de ceguera más tratables del mundo.

Se estima que 94 millones de adultos de 50 años o más viven con discapacidad visual o ceguera causada por cataratas no tratadas; sin embargo, más de la mitad de las personas que necesitan cirugía de cataratas a nivel mundial no tienen acceso a ella. En la Región de África de la Organización Mundial de la Salud, tres de cada cuatro personas que necesitan cirugía de cataratas permanecen sin tratamiento.

Las cataratas pueden tratarse quirúrgicamente, pero ampliar el acceso al tratamiento depende de contar con suficientes profesionales capacitados y con la destreza quirúrgica necesaria para proporcionar una atención de calidad allí donde los pacientes más la necesitan. La escasez y la distribución desigual de profesionales capacitados en atención oftalmológica siguen siendo obstáculos importantes para la cirugía de cataratas, junto con los costes, la infraestructura y otros desafíos del sistema de salud.

"Ampliar el acceso al tratamiento de las cataratas requiere más que reconocer la magnitud del problema. Exige una inversión sostenida en las personas y las instituciones capaces de ofrecer atención quirúrgica de calidad. Contar con un equipo quirúrgico cualificado es fundamental para crear una capacidad quirúrgica duradera para las cataratas en aquellas comunidades donde la necesidad es mayor", afirmó la doctora Nicoletta Fynn-Thompson, directora médica de HelpMeSee.

Este llamamiento se produce en un momento importante para la salud ocular mundial. En septiembre, la Organización Mundial de la Salud inició una consulta pública sobre una propuesta de Iniciativa Mundial para Eliminar la Ceguera y la Discapacidad Visual Evitables, destinada a acelerar los avances hacia la meta de la Asamblea Mundial de la Salud de aumentar en 30 puntos porcentuales la cobertura efectiva de cirugía de cataratas para el año 2030.

El Día Mundial de la Visión también tiene lugar semanas antes de la Cumbre Mundial sobre Salud Ocular, donde gobiernos y líderes mundiales en la materia se reunirán para impulsar medidas orientadas a lograr el acceso universal a la atención oftalmológica.

Desarrollo de la capacidad quirúrgica mediante simulación

HelpMeSee trabaja para abordar el desafío relacionado con el personal quirúrgico mediante una formación en cirugía de cataratas basada en competencias y en simulación. A través de alianzas con instituciones de formación de todo el mundo, HelpMeSee apoya el desarrollo de una capacidad quirúrgica local sostenible y la transferencia efectiva de las habilidades quirúrgicas a la práctica clínica.

El sistema de formación de HelpMeSee combina realidad virtual de alta fidelidad y retroalimentación háptica realista con planes de estudio estructurados e instrucción dirigida por instructores. Este enfoque permite a los alumnos practicar repetidamente habilidades quirúrgicas, reconocer y responder a complicaciones, recibir retroalimentación objetiva sobre su rendimiento y adquirir competencias en un entorno simulado antes de trasladar dichas habilidades a la cirugía real.

El progreso requiere alianzas sólidas e inversiones sostenidas en las personas, la capacitación y las instituciones necesarias para hacer accesible una atención de calidad para las cataratas a comunidades de todo el mundo.

Impulsar la conversación global

A partir del Día Mundial de la Visión, HelpMeSee patrocina una semana dedicada a la iniciativa Healthcare Information For All (HIFA) para destacar temas como la ceguera por cataratas, la calidad quirúrgica y el valor de la formación basada en la simulación, la cual se llevará a cabo del 8 al 14 de octubre.

El debate internacional reunirá a profesionales de la salud, responsables de formular políticas, investigadores y otros actores para examinar la carga mundial de las cataratas, la disponibilidad y calidad de la cirugía, el papel de la formación basada en la simulación, así como las políticas y los recursos necesarios para ampliar el acceso a una atención de calidad para las cataratas.

"Ninguna organización puede cerrar por sí sola la brecha mundial en el tratamiento de las cataratas. El progreso requiere alianzas sólidas e inversiones sostenidas en las personas, la formación y las instituciones que hacen posible una atención de calidad para las cataratas", explicó Doug May, presidente y consejero delegado de HelpMeSee.

Abordar la ceguera por cataratas en la escala necesaria dependerá de una acción coordinada entre gobiernos, sistemas de salud, instituciones de capacitación, ONG, donantes y socios locales. El fortalecimiento de la fuerza laboral quirúrgica y las instituciones que la apoyan debe ser una parte central de ese esfuerzo.

Apoye a HelpMeSee en el Día Mundial de la Visión.

Acerca de HelpMeSee

En un mundo donde 100 millones de personas padecen ceguera o discapacidad visual debido a las cataratas, HelpMeSee —una organización sin fines de lucro clasificada bajo la sección 501(c)(3) del IRS— tiene la misión global de erradicar la ceguera por cataratas mediante el impulso de la capacitación en la técnica de cirugía de cataratas por incisión manual pequeña (MSICS, por sus siglas en inglés). Este procedimiento de alta calidad y muy bajo coste ofrece resultados exitosos por una fracción del precio de otros métodos alternativos. El sistema de capacitación MSICS de HelpMeSee incorpora simulación de realidad virtual de altísima fidelidad con retroalimentación háptica realista, materiales didácticos avanzados para la adquisición de competencias, sistemas de gestión del aprendizaje y recursos educativos electrónicos.

HelpMeSee fue fundada por Al y Jim Ueltschi, quienes concibieron la creación del sistema de formación en MSICS incorporando muchos de los métodos y técnicas utilizados con éxito en la instrucción de pilotos comerciales. Al Ueltschi fue cofundador de Orbis International, organización que presidió durante 35 años, y fundó FlightSafety International, la empresa líder mundial en formación aeronáutica. Figura emblemática de la industria de la aviación, dedicó su vida a erradicar la ceguera evitable en los países en desarrollo. HelpMeSee imparte formación de alta calidad y bajo coste en la técnica MSICS para garantizar que todas las comunidades tengan acceso a tratamientos asequibles que devuelven la vista. Con más de 40 simuladores y 19 centros de formación en todo el mundo, HelpMeSee colabora con gobiernos, universidades e innovadores para combatir la crisis mundial de ceguera por cataratas. Para más información, visite http://www.helpmesee.org.

Amanda Kronberg, directora de Marketing: (720) 220-9882

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