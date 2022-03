-Henry Kravis invierte en Inkitt, una empresa de contenidos basados en datos, en medio de un crecimiento vertiginoso de la compañía

BERLÍN, 28 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Inkitt, la primera empresa de contenidos basada en datos del mundo, ha anunciado hoy que el cofundador y copresidente ejecutivo de KKR, Henry Kravis, ha realizado una inversión personal en la empresa que apoyará a Inkitt en su próxima fase de crecimiento.

"Hay que destacar que trabajar con Henry hasta ahora ha sido un verdadero placer, dado su enfoque de liderazgo. Su inversión es un testimonio de la necesidad de innovación tecnológica en la industria editorial y también del brillante futuro de Inkitt", dijo Ali Albazaz, fundador y consejero delegado de Inkitt. "Como alguien que ha aportado un gran éxito a cientos de empresas, estamos encantados de contar con su apoyo mientras nos centramos en nuestro crecimiento global".

Kravis es un inversor, empresario y filántropo conocido por ser pionero en la industria del capital privado junto a George Roberts y Jerome Kohlberg. Fue cofundador de KKR & Co. Inc, una de las mayores empresas de inversión alternativa del mundo, con unos 460.000 millones de dólares en activos gestionados.

"Inkitt ha conseguido construir una plataforma que aúna las recomendaciones de lectura personalizadas y la narración de historias de una forma tan singular que crea una experiencia fluida, agradable y personal tanto para los autores como para los consumidores, algo cada vez más crucial a medida que la forma de consumir historias cambia constantemente", ha declarado Henry Kravis. "Me ha impresionado mucho el crecimiento de Inkitt en el último año y me complace formar parte de su futuro, ya que Ali y su equipo con visión de futuro amplían su huella global y siguen descubriendo talentos ocultos en todo el mundo."

Más allá de sus exitosas empresas, Kravis es un filántropo que apoya desde hace tiempo las artes, la educación y las ciencias. Es director, presidente emérito o fideicomisario de varias instituciones culturales, profesionales y educativas, como The Business Council (ex presidente), Claremont McKenna College, Columbia Business School (copresidente), Mount Sinai Hospital, Partnership for New York City (ex presidente), Partnership Fund for New York City (fundador), Rockefeller University (vicepresidente), Sponsors for Educational Opportunity (presidente) y la Tsinghua School of Economics and Management de China. Además, ha realizado importantes contribuciones al Centro Médico Mount Sinai de Nueva York, el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, el Museo de Arte Moderno, el Museo Metropolitano de Arte y el Claremont McKenna College, su alma mater.

La inversión de Kravis se produce después de un año de impresionante crecimiento para Inkitt en 2021, en el que los ingresos mensuales se multiplicaron por 5 de enero a noviembre, y con un aumento de 9 veces en los capítulos leídos en Galatea, la aplicación hermana de Inkitt que cuenta con los autores más exitosos de la plataforma. Hasta la fecha, Inkitt ha recaudado un total de 83 millones de dólares, incluyendo esta reciente inversión de Kravis y la serie B de 59 millones de dólares de la compañía en octubre de 2021, una de las mayores recaudaciones de serie B para una empresa con sede en Berlín. El objetivo de Inkitt en 2022 y más allá es acelerar su crecimiento exponencial y su expansión global, con la vista puesta en Estados Unidos en un futuro inmediato.

La comunidad de Inkitt cuenta hoy con 10 millones de usuarios y 300.000 escritores de todo el mundo. Los usuarios pasan el equivalente a 700 años de lectura en las plataformas de Inkitt cada mes, con una tasa de ingresos de más de 40 millones de dólares de su aplicación de lectura inmersiva insignia, Galatea.

La tecnología propia de Inkitt permite a la plataforma mostrar éxitos de ventas basados en datos. Esto incluye un modelo de datos que identifica nuevos talentos y perfecciona las historias mediante pruebas A/B y monetización. Gracias a este enfoque único, Inkitt tiene una tasa de éxito significativamente mayor en el descubrimiento de autores debutantes que las editoriales y los medios de comunicación tradicionales.

Inkitt es la primera empresa de contenidos basada en datos que ofrece una plataforma para descubrir talentos ocultos y convertirlos en autores de éxito mundial. Gracias a una tecnología propia, Inkitt no solo es capaz de identificar a los escritores prometedores, sino que trabaja con ellos para perfeccionar y monetizar su trabajo, con el objetivo de crear ventas a nivel de superventas.

Inkitt fue fundada en Berlín en 2013 por Ali Albazaz, con la ambición de democratizar la publicación poniendo la decisión en manos de los lectores. Su misión es sencilla: ayudar a los aspirantes a escritores a encontrar un público para su obra y poner en marcha su carrera. Al analizar el comportamiento de los lectores, Inkitt puede predecir los futuros éxitos de ventas. Si a los lectores les gusta, Inkitt lo publica.

