Hi3D V1.0 se vuelve de código abierto: el primer modelo 3D de IA de código abierto validado para producción

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 24 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Hi3D ha anunciado hoy el lanzamiento de Hi3D V1.0 (anteriormente Sparc3D) bajo una licencia de código abierto, poniendo su modelo de IA 3D —validado para entornos de producción— a disposición de todos los desarrolladores, investigadores y empresas. Los usuarios pueden acceder al código fuente y a los pesos del modelo en línea, así como generar modelos 3D de forma gratuita a través del sitio web oficial de Hi3D.

Diseñado para flujos de trabajo 3D del mundo real

Hi3D V1.0 (anteriormente Sparc3D) ganó reconocimiento en 2025 por sus capacidades de modelado de geometría 3D de alta resolución. Partiendo de ese modelo, el equipo de Hi3D amplió el conjunto de datos de entrenamiento y lo puso a prueba en flujos de trabajo de producción reales, con el fin de mejorar su utilidad práctica de cara a su lanzamiento como código abierto.

Las capacidades clave incluyen:

Entrenamiento a mayor escala: Se amplió el conjunto de datos de entrenamiento, pasando de aproximadamente 500.000 a dos millones de recursos 3D seleccionados.

Reconstrucción geométrica: Amplía la reconstrucción geométrica progresiva hasta alcanzar una resolución efectiva en cuadrícula dispersa de hasta 1536.

Consistencia estructural: Preserva las estructuras finas y refuerza la coherencia geométrica a través de múltiples puntos de vista.

Utilidad práctica: Se obtuvieron las puntuaciones más altas en fidelidad multivista y riqueza de detalles en la evaluación realizada, junto con una tasa de éxito del 90 % en el proceso de segmentación.

Una base abierta para la innovación industrial

Al publicar Hi3D V1.0 como código abierto, Hi3D proporciona una base técnica compartida para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen la impresión 3D, el comercio electrónico y de productos, el diseño industrial, la realidad virtual, aumentada y extendida (VR/AR/XR), la animación, el cine, entre otras. Las empresas y los desarrolladores pueden explorar su implementación en entornos privados, integrar el modelo en sus flujos de trabajo existentes y crear productos y servicios especializados, conforme a la licencia aplicable.

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De un modelo abierto a un ecosistema 3D centrado en los creadores

El modelo de código abierto forma parte de la visión más amplia de Hi3D de construir una infraestructura fundamental para la creación de contenido 3D mediante IA.

Hi3D sigue avanzando en su tecnología de modelos propia. Hi3D V3.0, presentado como el primer modelo 3D basado en IA disponible comercialmente con una resolución de vóxeles de 2048, ofrece un mayor detalle geométrico, estructuras complejas más coherentes y una mejor calidad de texturas.

Con el foco puesto en las necesidades de los creadores, Hi3D ha presentado Hi3D Agent —un agente 3D diseñado específicamente para ellos—, junto con la integración de Hi3D MCP. Hi3D Agent combina la capacidad de razonamiento y el uso de herramientas propios de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) con el modelo 3D exclusivo de Hi3D, con el fin de simplificar los flujos de trabajo y reducir las barreras técnicas, permitiendo así que los creadores se concentren en sus creaciones. Por su parte, la integración de Hi3D MCP pone las funcionalidades de Hi3D a disposición de agentes y aplicaciones externos.

Junto con el lanzamiento de código abierto, Hi3D también anunció una reducción de más del 50 % en el consumo de créditos, lo que disminuye las barreras para la creación en 3D y permite que más creadores hagan realidad sus ideas.

ContactoYasmin Zhangzhangyejinjin@mathmagical.com

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