Hikvision se une a FIRST, el Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad

Ser miembro demuestra el continuo compromiso de la empresa con la ciberseguridad

HANGZHOU, China, 6 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Hikvision, el fabricante de equipos de seguridad líder en el mundo, ha anunciado hoy que su Centro de Respuesta de Seguridad de Hikvision (HSRC, por sus siglas en inglés) es ahora miembro del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad (FIRST [https://first.org/], por acrónimo inglés), un reconocido referente mundial en respuestas a incidentes.

FIRST es una confederación internacional de equipos de respuesta a incidentes informáticos de confianza, que cooperan en el manejo de incidentes de seguridad informática y fomentan programas de prevención de incidentes. Ser miembro pleno de FIRST aumentará los esfuerzos actuales de Hikvision para mejorar su respuesta a incidentes y comunicar las mejores prácticas, además de hacer posible que HSRC colabore con más de 400 equipos miembros de FIRST de 90 países. Entre los miembros de FIRST se incluyen empresas como CISCO, Intel, IBM y Microsoft.

El Dr. Wang Bin, Director del Laboratorio de Seguridad de la Información en Redes y del Departamento de Seguridad de Redes de Hikvision, declaró: «Hikvision se enorgullece de sumarse al esfuerzo mundial concertado en aras de la ciberseguridad y de aportar nuestros conocimientos, habilidades y experiencia para promover un entorno electrónico más seguro en todo el mundo. Hikvision está decidida a mejorar constantemente su eficiencia y rendimiento en cuanto a la respuesta ante incidentes, así como a proporcionar a clientes de todo el mundo los productos y servicios más seguros».

En octubre, HSRC participó en el Simposio Regional Asia-Pacífico de FIRST celebrado en Shanghái. El Sr. Wan Li, jefe del HSRC, difundió un estudio de caso sobre Botnet del IoT (internet de las cosas) en la era posterior a Mirai y pidió que los fabricantes de equipos, las comunidades de seguridad, los organismos normativos y otras partes interesadas colaboraran para hacer frente a los nuevos desafíos.

Hikvision se toma muy en serio la ciberseguridad y cumple con todas las leyes y normativas aplicables en los países en los que opera. Con un historial de estricto cumplimiento normativo, los productos de Hikvision cumplen con las principales normas de seguridad del sector, entre las que se incluyen ISO 270001, ISO 9001:2008, CMMI Nivel 5 y AICPA SOC. Además, el módulo de encriptación de IPC y NVR de Hikvision ha obtenido la certificación de la Norma Federal de Procesamiento de Información (FIPS) 140-2, una norma del gobierno de los Estados Unidos establecida por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST).

Acerca de Hikvision:

Hikvision es uno de los proveedores principales de inteligencia artificial, machine learning, robótica y otras tecnologías emergentes, además del mayor fabricante de videovigilancia del mundo. Con una amplia plantilla de I+D, altamente cualificada, Hikvision fabrica una completa gama de productos y soluciones para un gran abanico de mercados verticales. Además de seguridad, los productos de Hikvision proporcionan datos importantes e inteligencia empresarial para los usuarios finales, que se pueden usar para lograr un mayor éxito comercial y operaciones más eficientes. Comprometida con la máxima calidad y seguridad de sus productos, Hikvision anima a sus socios a aprovechar los numerosos recursos de ciberseguridad que ofrece Hikvision, incluido el Centro de Seguridad de Hikvision [https://www.hikvision.com/en/Support/Cybersecurity-Center].

