Honor sorpresa para Kavalan de la élite del whisky en Japón

TAIPEI, 9 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- En un resultado inesperado, Solist Vinho Barrique, de Kavalan, ha encabezado una cata ciega rigurosa realizada por destacados jueces japoneses en busca del mejor malta única del mundo.

Para encontrar el "Best of the Best" de la competición Tokyo Whisky & Spirits (TWSC), se seleccionaron 128 maltas únicos, hasta quedar esa cifra reducida a los 14 mejores contendientes, que fueron evaluados de nuevo por 13 jueces selectos.

En la clasificación final, Kavalan se situó en primer, segundo y tercer lugar.

TWSC2020 Best of the Best Top 10 maltas únicos

1. Kavalan Solist Vinho Barrique (Best of the Best) 2. Kavalan Solist Ex-Bourbon Cask 3. Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask 4. The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Refill Sherry Cask 5. Komagatake 1991 28 Years Old Single Cask No.160 6. The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Montilla Wine Cask 7. Tomatin 30 Years Old 8. Kavalan Solist Fino Sherry 9. Glenfiddich 21 Years Old 10. Glenfiddich 18 Years Old Small Batch Reserve

Además, Kavalan consiguió hacerse con los premios "World Distillery of the Year" y "World Single Malt - NAS" gracias a su Solist Oloroso Sherry.

El consejero delegado, Y.T. Lee, explicó que los resultados eran impresionantes y totalmente inesperados.

"Es un honor haber sido juzgados de esta forma por la prestigiosa industria del whisky de Japón", destacó Lee.

Mamoru Tsuchiya, presidente del TWSC Executive Committee, comentó: "Los resultados de este año vuelven a representar una muestra importante desde Taiwán, como Kavalan... Taiwán ha demostrado su destreza en la creación de whisky".

Kavalan recibió los principales Superior Golds que se otorgan a whiskies individuales, consiguiendo llevarse 3 de los únicamente 8 disponibles.

Best of the Best

-- Kavalan Solist Vinho Barrique

Best World Distillery of the Year

-- Kavalan Distillery

World Single Malt Whisky Category Winner - NAS

-- Kavalan Solist Oloroso Sherry

3 Superior Gold

-- Kavalan Solist Vinho Barrique -- Kavalan Solist Ex-Bourbon -- Kavalan Solist Oloroso Sherry

8 Gold

-- Kavalan Concertmaster Port Cask Finish -- Kavalan Concertmaster Sherry Finish -- Distillery Reserve Peaty Cask -- Distillery Reserve Rum Cask -- Kavalan King Car Conductor -- Kavalan Oloroso Sherry Oak -- Kavalan Solist Fino Sherry -- Kavalan Solist Port

Los jueces fueron seleccionados desde un grupo de elite de Masters of Whisky, instructores de whisky, famosos bármanes de Japón, importadores de la industria de las bebidas alcohólicas, vendedores, creadores y periodistas.

Acerca de la destilería Kavalan

La destilería Kavalan se encuentra en el condado de Yilan y ha sido pionera en el arte de elaborar whisky de una sola malta en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, añejado en condiciones de intensa humedad y calor, abreva del agua de deshielo de la Montaña de Xueshan y se beneficia de la fresca brisa marina y montañesa. Todos estos elementos se conjugan para crear la cremosa textura que constituye el sello Kavalan. Nuestra destilería toma su nombre del antiguo topónimo del condado de Yilan y cuenta con el respaldo de unos 40 años de experiencia en la elaboración de bebidas de nuestra casa matriz, King Car Group. Hemos cosechado más de 400 premios en la categoría Oro o superior en los concursos más competitivos del sector. Más información en la página web www.kavalanwhisky.com [http://www.kavalanwhisky.com/]

