HONOR View20 lleva a los usuarios a un viaje nunca visto con la fotografía con AI Ultra Clarity de 48 MP

- Honor presenta el concurso fotográfico "See The Unseen" para poner de manifiesto las capacidades de la primera cámara del mundo de 48 MP del modelo HONOR View20

- Honor se ha asociado con Murad Osmann y Jack Morris para mostrar las magníficas fotografías que se pueden tomar gracias a esta tecnología inigualable

- Las fotografías se expondrán en la HONOR Gallery, una comunidad fotográfica en línea dedicada a los usuarios de teléfonos inteligentes HONOR

HONG KONG, 7 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- HONOR, una de las principales marcas electrónicas de teléfonos inteligentes, ha lanzado hoy un desafío fotográfico especial llamado "See The Unseen" (vea lo nunca visto) para mostrar las capacidades de la impresionante cámara de 48MP con AI Ultra Clarity de HONOR View20, que es capaz de capturar una increíble cantidad de detalles. Este concurso anima a los usuarios a aprovechar esta revolucionaria tecnología para descubrir historias fascinantes, capturar intensas experiencias y superar los límites de su creatividad.

En la fotografía con teléfonos inteligentes, nada es más importante que la calidad y la claridad de las fotos, y HONOR View20 está llevando estas medidas a nuevos niveles. La cámara trasera del modelo HONOR View20 es la primera en funcionar con un sensor de imagen CMOS apilado Sony IMX586, que cuenta con 48 megapíxeles efectivos en una unidad de sensor de 1/2 pulgada, lo que da lugar a una excelente calidad de imagen. Gracias a ello, se pueden ver más detalles y colores más vibrantes en las fotografías optimizadas con IA del HONOR View20. Además, el chipset Kirin 980 con NPU e ISP duales ha mejorado las capacidades de procesamiento de imágenes y cámaras del teléfono en un 134% y un 46% respectivamente. La combinación con la ya asombrosa potencia del sensor de 48 MP de la cámara da como resultado un potencial fotográfico móvil sin precedentes.

El desafío fotográfico "See The Unseen" cuenta con la participación del blogger de viajes estrella de Instagram Jack Morris, la cara visible del blog de viajes Do You Travel [http://doyoutravelphoto.com/] que atrae a más de 2 millones de seguidores; y Murad Osmann, famoso por formar parte de la pareja viajera de Instagram, Murad y Nataly, del fenómeno web #FollowMeTo.

Tanto Jack como Murad serán mentores y jueces de la campaña durante los dos meses de la campaña del concurso fotográfico que incluye tres temas clave: "Unseen Love" (amor nunca visto); "Unseen Heroes" (héroes nunca vistos); y "Unseen World" (mundo nunca visto), para animar a los usuarios de HONOR a descubrir las incontables historias y aventuras que los rodean en cualquier parte del mundo.

Cada semana durante la campaña, los mentores Jack y Murad seleccionarán las imágenes más interesantes de entre las enviadas, que aparecerán en la HONOR Gallery, una comunidad fotográfica en línea dedicada a los usuarios de teléfonos inteligentes HONOR, y en los medios sociales de HONOR, junto a una historia que acompañará a la foto para contextualizar. Los participantes del concurso pueden ganar premios increíbles, incluidos los últimos teléfonos inteligentes HONOR View20.

En 2018, el sólido rendimiento empresarial de HONOR registró un aumento interanual del 170% en los mercados extranjeros. Para impulsar aún más el crecimiento de la empresa, HONOR ha anunciado oficialmente la actualización de su marca en el lanzamiento mundial de HONOR View 20 en París, donde se reveló el nuevo logotipo con colores en movimiento, el nuevo eslogan "HONOR MY WORLD" y nuevas asociaciones con marcas queridas por jóvenes de todo el mundo. El desafío fotográfico "See The Unseen" y la HONOR Gallery también han sido desarrollados como parte de la actualización de la marca HONOR para satisfacer las crecientes necesidades de la juventud internacional.

Para obtener más información sobre HONOR y unirse al movimiento fotográfico "See The Unseen", los participantes pueden publicar sus fotografías utilizando los hashtags #SeeTheUnseen y #HONORMade en Instagram, o subirlas a la Galería HONOR en https://www.hihonor.com/global/events/honorview20-photo-contest/ [https://www.hihonor.com/global/events/honorview20-photo-contest/]

Acerca de HONOR

HONOR es una de las principales marcas digitales de teléfonos inteligentes. La marca fue creada para satisfacer las necesidades de los nativos digitales a través de productos optimizados para Internet que ofrecen experiencias de usuario superiores, inspiran acciones, fomentan la creatividad y animan a los jóvenes a alcanzar sus sueños. Con ello, HONOR se ha distinguido por mostrar su propia valentía de hacer las cosas de una forma distinta y tomar las medidas necesarias para introducir las últimas tecnologías e innovaciones para sus clientes.

Para obtener más información, visite HONOR en línea en www.hihonor.com. [http://www.hihonor.com/] o síganos en:

