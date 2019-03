Publicado 28/02/2019 15:51:14 CET

- Horizon Robotics, valorado en 3000 millones de dólares tras la ronda B dirigida por gigantes de los semiconductores y los principales OEM de automóviles

PEKÍN, 28 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Horizon Robotics ("La Compañía"), una plataforma líder de computación periférica e inteligencia artificial, ha anunciado su financiación de serie B con una inversión total de cerca de 600 millones de dólares y una valoración de 3000 millones de dólares, dirigida conjuntamente por SK China, SK Hynix y varios de los principales grupos automotrices y sus vehículos de inversión. Otros socios estratégicos e inversores que participan en esta ronda son Oceanwide Capital de China Oceanwide Group, CMBC Capital, el fondo CSOBOR de CLSA y Oceanpine Capital. Los accionistas actuales, entre los que se encuentran Morningside Venture Capital, Hillhouse Capital, V Fund Management y Linear Venture, también han participado en la financiación. La última financiación de serie B llega después de la financiación de más de 100 millones de dólares de la serie A a finales de 2017, dirigida por Intel Capital. Solo tres años después de su creación, Horizon Robotics ya ha captado una vez más un importante interés de inversión y apoyo. Desde ahora, dos de los tres mayores gigantes de los semiconductores son accionistas importantes de Horizon Robotics. Varios de los principales grupos automovilísticos también han invertido cientos de millones de dólares en Horizon, lo que convierte a la empresa en uno de los mayores casos de inversión en inteligencia artificial para las empresas de automoción.

El Dr. Yu Kai, fundador y consejero delegado de Horizon Robotics, afirmó: "Desde su creación hace más de tres años, Horizon Robotics ha hecho todo lo posible por convertirse en el líder de los procesadores y plataformas de computación periférica e inteligencia artificial. Para tal fin ha posibilitado la conducción autónoma, las ciudades inteligentes, la robótica inteligente y otros dispositivos de AIoT (inteligencia artificial e Internet de las cosas) 'On the Horizon' (en el horizonte), al impulsar la IA para hacer la vida de todos más segura y mejor. Actualmente, el concepto de diseño conjunto de hardware y software para computación periférica adoptado por Horizon Robotics desde el primer día se ha convertido en una importante tendencia en el campo de la IA. Los socios estratégicos clave y los recursos procedentes de esta ronda de financiación acelerarán aún más nuestro ritmo de investigación, desarrollo y comercialización. De este modo reforzaremos el modelo de negocio de ecosistema 'On the Horizon' para el suministro de OEM y proveedores de primer nivel. Esto beneficiará a los integradores de sistemas y a los proveedores de soluciones industriales. Además, participaremos activamente en la evolución de la conducción autónoma, las ciudades inteligentes, la venta al por menor inteligente, la robótica inteligente y otros campos importantes de forma paralela, a medida que Horizon Robotics trabaja codo con codo con sus socios de su ecosistema. Juntos nos embarcamos en la era de la inteligencia artificial".

El Sr. Wu Zuoyi, presidente de SK China, señaló: "Horizon Robotics cuenta con una tecnología sin parangón que se basa en sus capacidades de producto y talentos de clase mundial. Especialmente en el campo de los procesadores con IA y la conducción autónoma, estamos impresionados por sus excelentes productos y soluciones. El SK Group cuenta con unos sólidos fundamentos y es líder en los campos de redes 5G, conducción autónoma y ciudades inteligentes. Creemos que nuestra colaboración estratégica con Horizon Robotics puede dar lugar a más innovación, promover la complementariedad y mejorar la posición de ambas partes en la industria, además de aportar nuevos desarrollos a los sectores de conducción autónoma y de telecomunicaciones".

En 2017, Horizon Robotics registró y comercializó con éxito uno de los primeros procesadores de IA periféricos del mundo a nivel de producción en serie: "Journey" (viaje), que se centra en la conducción autónoma, y "Sunrise" (amanecer), que se centra en el AIoT. En 2018, Horizon Robotics aprovechó la ventaja de ser el primero de su categoría tecnológica para acelerar su comercialización. Para ello sacó partido a su combinación única de hardware, software y tecnología de procesador con IA para estas dos aplicaciones en conducción autónoma y AIoT, y lanzó con éxito la plataforma "Matrix" orientada a la conducción autónoma, y la plataforma "XForce" para la computación periférica con IA. Entre ellas, "Matrix" ha ganado el Premio a la Innovación CES 2019. La plataforma de computación "Matrix" de Horizon Robotics para la conducción autónoma ya se ha distribuido a las principales empresas internacionales de automoción, lo que supone una muestra de comercialización sin precedentes de tecnologías de computación periférica. A finales de 2018, Horizon Robotics también implementó "Navnet", una solución de asignación y posicionamiento de alta precisión y alta definición basada en "Matrix" que fue posible gracias al crowdsourcing. Para la conducción autónoma, Horizon Robotics ha ampliado gradualmente su red de principales fabricantes de automóviles de primer nivel y OEM. Entre sus socios se encuentran Audi, Bosch, Chang'an, BYD, SAIC Motor y Guangzhou Automobile Group.

Para AIoT, el procesador "Sunrise" de Horizon recibió más de 20 premios al diseño durante la segunda mitad de 2018, lo que sitúa a Horizon Robotics como uno de los principales proveedores de procesadores con IA. A través de la implementación de soluciones de AIoT impulsadas por "Sunrise", Horizon ha facilitado la construcción de ciudades inteligentes y redes de transporte en muchos proyectos de desarrollo, lo que ha dado lugar a comunidades y edificios residenciales inteligentes, además de impulsar a SK Telecom, BeLLE, Yonghui Supermarket, Longfor y otros socios a medida que las empresas integran la tecnología inteligente. Recientemente, se lanzó al mercado "Mi AI Speaker" de Xiaomi, que funciona con la tecnología de reconocimiento de voz por matriz de micrófonos de Horizon, otro hito para la solución de Horizon en el mercado. Los procesadores y soluciones de IA de Horizon están logrando gradualmente una "conciencia de percepción integrada y una interfaz humano-máquina versátil".

Horizon Robotics integra su amplia experiencia en las áreas de algoritmos, diseño de procesadores, software y hardware. Con el apoyo de la financiación de serie B, Horizon seguirá invirtiendo cada vez más recursos en el desarrollo de productos y tecnología, y espera que el próximo año se produzcan avances en la arquitectura de procesadores de grado automotriz y en su arquitectura de procesadores de tercera generación.

La financiación ha aportado importantes recursos estratégicos y nuevas oportunidades de comercialización para Horizon, dando cada vez más impulso a la expansión del ecosistema en torno a sus negocios principales. De cara al futuro, Horizon seguirá conquistando el "Everest" de la IA y la computación periférica. A medida que Horizon avance en esta dirección, promoverá nuevos escenarios de aplicación y hará crecer este ecosistema junto con sus socios, haciendo contribuciones más significativas y amplias en el campo de la inteligencia artificial.

