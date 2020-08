Huawei anuncia el despliegue mundial de su nuevo dispositivo de centro de juegos - HUAWEI GameCenter

PEKÍN, 3 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Huawei anunció hoy el despliegue de su servicio de juego oficial y plataforma de distribución HUAWEI GameCenter en 33 países y regiones de todo el mundo. GameCenter es una plataforma diseñada para proporcionar a todas las comunidades de juego móviles contenido de alta calidad y recompensas. Los usuarios de Huawei de Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, África y otras regiones podrán disfrutar de una experiencia de juegos más rica al descargar y utilizar HUAWEI GameCenter por medio de la AppGallery.

Un nuevo mundo de juegos especialmente creado para la experiencia de juegos de próximo nivel

https://mma.prnewswire.com/media/1222907/GameCenter.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1222907/GameCenter.jpg]

GameCenter crea una plataforma de servicio de juegos de una sola parada y una experiencia única para los usuarios, proporcionado a los jugadores una experiencia rica por medio de dos servicios principales: servicio de contenido y bienestar de los usuarios. Con GameCenter, los usuarios consiguen acceso a los juegos solicitados de forma previa, nuevos juegos y juegos populares. Además, los usuarios se aventajan de los paquetes de juegos online exclusivos y ofertas cuando se juega a juegos, con las que los usuarios podrán hacer crecer su perfil, desbloquear más descuentos y disfrutar de beneficios increíbles. Entre los principales beneficios se incluyen los siguientes:

-- Estar entre los primeros en conocer los nuevos lanzamientos de juegos y probar nuevos juegos GameCenter es la plataforma para el lanzamiento mundial de los nuevos juegos mostrados, que son exclusivos de la plataforma Huawei. Entre estos están Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land y muchos más. Los usuarios pueden descubrir otros nuevos juegos, como Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA y muchos más. -- Nunca te pierdas los juegos más populares a nivel mundialLos consumidores de juegos populares que se podrán disfrutar en GameCenter incluyen: Idle Heroes, The Origin of Chaos, BrainOut, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends - Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world y muchos más. -- Disfruta de los regalos y ofertas exclusivas, solo en GameCenterLos usuarios podrán disfrutar de varios paquetes de bienestar exclusivos para el HUAWEI GameCenter. Por ejemplo, cuando jueguen a Last Day Rules: Survival and Starship Legion-AMG, los usuarios podrán conseguir beneficios de un paquete exclusivo como monedas de oro y proposiciones de tiempo limitado, disfrutando de un tiempo de juego más disfrutable. Además, hay beneficios sorpresa que los usuarios podrán descubrir a la vez que explora este nuevo centro de juegos.

https://mma.prnewswire.com/media/1222908/Gaming.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1222908/Gaming.jpg]

Con GameCenter, los desarrolladores pueden atraer y mantener a los jugadores de todo el mundo al tiempo que consiguen el éxito de los negocios

Para los desarrolladores que crean Huawei, el despliegue de GameCenter proporciona una oportunidad para llegar a una audiencia de consumo más alta de más de 700 millones de usuarios de Huawei a nivel mundial. Los 1,6 millones de desarrolladores HMS (Huawei Mobile Services) ya están creando unas experiencias únicas y nuevas que incorporan las capacidades Chipset-Device-Cloud de Huawei. Estos desarrolladores están además desbloqueando el potencial para llegar a unos seguidores más dedicados por medio del ecosistema HMS que proporciona capacidades para todos los escenarios, canales de distribución mundiales, gestión operativa de ciclo completo y apoyo. En la actualidad, HUAWEI GameCenter tiene asociaciones con principales compañías de juegos mundiales, como Lilith games, IGG, Gameloft, Forshowgames, etc.

Para desarrolladores del sector de los juegos, la introducción de GameCenter proporciona más beneficios aún, incluyendo:

-- Servicios de evaluación profesionales gratuitos para desarrolladores que adquieren feedbacks locales en relación a los juegos en las regiones extranjeras. Esto tiene como finalidad ayudar a los desarrolladores a localizar sus aplicaciones para que los servicios de juegos sean más relevantes y emocionantes para los jugadores en varios mercados. -- Para aquellos desarrolladores que necesitan integrar sus juegos con HMS Core, Huawei va a proporcionar apoyo técnico para facilitar la integración con HMS Core de la forma más eficaz posible. -- Acceso al programa "Shining-Star", que proporciona 1.000 millones de dólares en un fondo de incentivos y que ofrece varios servicios. Estos incluyen un ciclo de vida de desarrollo de aplicación completo, fondos para el desarrollo de innovación, crecimiento de usuarios, marketing y otros aspectos para desarrolladores. -- Los desarrolladores disponen de una cuota favorable de ingresos cuando desarrollan por medio de Huawei. De forma adicional, ofrecemos a los desarrolladores publicidad y espacio adicional dentro de GameCenter para llegar a una cifra mayor de consumidores.

En las actualizaciones de versión futuras, GameCenter mostrará una app de comunidad social. De esta forma, los jugadores podrán utilizar la plataforma como forma de socializar, hacer amigos y construir comunidades de seguidores con los mismos intereses.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1222907/GameCenter.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1222907/GameCenter.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1222908/Gaming.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1222908/Gaming.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Zhu Yiwen, zhuyiwen4@huawei.com

Sitio Web: www.huafans.cn/