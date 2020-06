Huawei Atlas 900 AI Cluster gana el Only Best of Show Award para IA en Interop Tokyo 2020

TOKIO, 4 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El panel jurado de Interop Tokyo 2020 ha concedido a Huawei Atlas 900 AI cluster el Best of Show Award en reconocimiento de su potente computación IA y disipación de calor superior. Huawei Atlas 900 es el único producto IA de 2020 en recibir el Best of Show Award. El rendimiento excepcional de Atlas 900 es un catalizador para la investigación IA global e impulsa la aplicación IA en las industrias.

El Best of Show Award es el mayor honor de la conferencia de Interop. Solo se tienen en cuenta los productos que cumplen los altos estándares de calidad demandados por el mercado TI japonés.

Tony Xu, director general de Huawei Ascend Computing, dijo: "La solución de computación Huawei Atlas AI ofrece una potente computación y eficiencia energética para todos los escenarios IA en los dispositivos, la edge y la nube. El cluster Atlas 900 AI ofrece centros de datos con computación eficaz, alta linealidad y la mejor eficiencia energética para acelerar la investigación basada en datos, como la exploración astronómica, la predicción metereológica, la exploración de petróleo y la secuenciación genética. Los avances en investigación se traducen en beneficios prácticos para las personas de todo el mundo".

Atlas 900 es el cluster de formación en IA más rápido del mundo. Ofrece una energía de computación total de 256 a 1024 petaFLOPS a una precisión media (FP16), equivalente a la energía de computación de 500.000 ordenadores personales. Atlas 900 batió el récord mundial con el test de referencia ResNet-50 para formación de modelos completando la formación en 59,8 segundos. Atlas 900 es el único producto capaz de completar la formación en menos de un minuto. Atlas 900 tiene amplias aplicaciones en investigación científica e innovación empresarial para la formación más rápida de modelos IA con imágenes y vídeos.

Atlas 900 integra tres interfaces para la interconexión de alta velocidad: Huawei Cache Coherence System (HCCS), PCIe 4.0 y 100G Ethernet. El cluster Atlas 900 AI utiliza conmutadores del centro de datos Huawei CloudEngine para trabajar en una red dedicada no bloqueadora de 100 TB/s de malla completa para sincronización de parámetros. La red reduce la latencia de sincronización de parámetros entre el 10 y el 70 por ciento para racionalizar la formación de modelo IA.

La disipación del calor es un problema crítico para el cluster de formación IA con tal capacidad computacional. Por ello el cluster Atlas 900 AI adopta un sistema revolucionario para disipación del calor. Lidera la innovación de la industria con una solución completa de refrigeración de líquido y un diseño adiabático recubierto a escala de cremallera. El diseño ofrece una tremenda disipación del calor incluso para cremalleras únicas con un consumo eléctrico de hasta 50 kW. Logra un uso de efectividad de energía (PUE) de menos de 1,1 para centros de datos, llegando casi al PUE ideal de 1.0. Atlas 900 mejora las cremalleras 8-kW refrigeradas por aire reduciendo el espacio de equipamiento en un 79%. Su innovador sistema de refrigeración de líquido ofrece despliegue de bajo PUE intensivo en energía y alta densidad para reducir drásticamente el TCO del cliente.

Huawei impulsa la cooperación para construir una industria de computación de Ascend con hardware abierto, software de fuente abierta y habilitación de socios. Huawei ofrece soluciones de infraestructura y aplicación de computación IA de pila completa para impulsar las industrias con IA y crear una inteligencia pervasiva.

