Huawei, innovador en redes globales, lidera la nueva era de la tecnología de redes de campus

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ --

Introducción

Huawei es nombrado una vez más líder en el codiciado Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2024 para infraestructura LAN inalámbrica y por cable empresarial, lo que creemos ilustra su sólida tradición de excelencia e innovación, así como su increíble presencia en el escenario global. Este reconocimiento es particularmente notable para nosotros ya que Huawei es el único proveedor ubicado en el Cuadrante de Líderes cuya sede no está ubicada en Norteamérica. Este año, consideramos que el notable salto de Huawei en "Capacidad de ejecución", asegurando un lugar entre los 3 mejores por primera vez, es un testimonio de su impulso desde hace tiempo en innovación tecnológica y expansión del mercado.

Liderazgo tecnológico en Wi-Fi 7

Huawei está a la vanguardia de la tecnología Wi-Fi 7 y su liderazgo se demuestra sin duda a través de contribuciones sustanciales a los estándares Wi-Fi. Las incomparables contribuciones estándar de Huawei, liderando la carga con el mayor número de contribuciones a nivel mundial para Wi-Fi 7, significan su dedicación a la innovación y la excelencia en tecnología Wi-Fi.

Los avances tecnológicos de Huawei se extienden a las innovaciones de sus productos, particularmente en Wi-Fi 7, que cuenta con antena inteligente de última generación, programación convergente y otras tecnologías innovadoras. Estas innovaciones mejoran significativamente el rendimiento de la red, el ancho de banda y la concurrencia de usuarios, al tiempo que mejoran la estabilidad y la cobertura de la red. Un excelente ejemplo de la destreza Wi-Fi 7 de Huawei en acción es la transformación de la Escuela Internacional de Mónaco (ISM) en el primer campus Wi-Fi 7 de Europa. Esta actualización ha permitido experiencias de aprendizaje interactivas y en línea de alta velocidad y fluidas, estableciendo un nuevo punto de referencia para las instituciones educativas de todo el mundo.

Para consolidar aún más su liderazgo tecnológico, Huawei planea hacer que los servicios de red Wi-Fi 7 de primera clase sean inclusivos para todos mediante el lanzamiento de 13 AP Wi-Fi 7 para todos los escenarios en 2024. Estos AP abarcan interiores, exteriores, asentamientos, placas de pared, y modelos de IoT, que atienden a una amplia gama de casos de uso. Esta gama completa está diseñada para mejorar la experiencia de la red inalámbrica en diversas industrias, impulsando la transición global hacia una nueva era de redes inalámbricas de 10 Gbps.

Construcción de red innovadora centrada en la experiencia

Huawei ha revolucionado las redes de campus con su cambio con visión de futuro de una filosofía de construcción de redes centrada en la conectividad a una centrada en la experiencia. Esto es especialmente vital en la era digital actual, donde la calidad del servicio de red impacta directamente en la satisfacción y la productividad del usuario. Al dar prioridad a la experiencia, CloudCampus de 10 Gbps de alta calidad de Huawei ofrece un conjunto integral de actualizaciones, especialmente en los siguientes tres tipos de actualización de experiencia:

Actualización de la experiencia inalámbrica

La incomparable tecnología Wi-Fi 7 de Huawei para todos los escenarios marca un salto significativo en las redes inalámbricas, ofreciendo velocidades y confiabilidad récord. Con velocidades de usuario individuales que alcanzan un máximo de 4,33 Gbps, la tecnología Wi-Fi 7 de Huawei permite la descarga instantánea de archivos grandes. La tecnología de programación convergente es exclusiva de Huawei, que mejora significativamente las conexiones simultáneas, lo que la hace ideal para aplicaciones de alta demanda como 4K VR de 30 canales sin ningún retraso ni molestia. Otra innovación clave es la tecnología Wi-Fi Shield, que ofrece una seguridad incomparable al hacer que las señales de Wi-Fi sean invisibles para usuarios no autorizados.

Actualización de la experiencia de la aplicación

Al profundizar en la experiencia de la aplicación, Huawei tomó la iniciativa en el lanzamiento de una solución de garantía de la experiencia de las aplicaciones. Esta innovadora solución identifica con precisión más de 6.000 tipos de aplicaciones y se basa en una tecnología de corte flexible para garantizar que las aplicaciones clave disfruten de recursos de red priorizados, creando una experiencia siempre óptima. Además, la solución VIP Experience Assurance de Huawei es una característica destacada, que ofrece líneas de red dedicadas para que los usuarios VIP garanticen una experiencia sin compromisos.

Actualización de la experiencia de operación y mantenimiento

Huawei establece un nuevo estándar en gestión de redes con su función pionera de mapas digitales de redes. Al ofrecer un nivel sin precedentes de visibilidad de las operaciones de la red del campus, las interacciones de los usuarios y el rendimiento de las aplicaciones, el mapa digital de la red simplifica enormemente la gestión de la red, reduce la complejidad operativa y permite multiplicar por diez la eficiencia de operación y mantenimiento. Además, el mapa digital de la red destaca por el control en tiempo real del consumo de energía de la red, lo que permite recomendaciones inteligentes de ahorro de energía basadas en patrones de tráfico de mareas. Esta capacidad no sólo mejora la sostenibilidad operativa, sino que también reduce los costes de energía hasta en un 30 %.

Perspectivas de futuro y compromiso de Huawei

De cara al futuro, Huawei continuará profundizando su investigación e innovación en infraestructura LAN inalámbrica y por cable empresarial, y seguirá innovando en tecnologías Wi-Fi 7 de vanguardia en línea con su filosofía de redes centrada en la experiencia. Al ser pionero en el futuro de las tecnologías de redes de campus globales, Huawei solidificará aún más su liderazgo en el apoyo a la transformación digital para empresas de todos los tamaños en todo el mundo. Más importante aún, Huawei reforzará su estimada posición en el panorama global de la tecnología de comunicación de datos.

A través de una innovación incesante y un firme compromiso con la excelencia, Huawei está bien posicionada para liderar el avance hacia un futuro más conectado, eficiente e innovador, que encarna la esencia misma del progreso tecnológico y la transformación digital.

Para obtener más información sobre CloudCampus de 10 Gbps de alta calidad de Huawei, visite: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/high-quality-cloudcampus

Para obtener más información sobre AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei, visite: https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/wifi7

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner, Cuadrante Mágico de infraestructura LAN inalámbrica y por cable empresarial, 6 de marzo de 2024

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utilizan en este documento con permiso. Todos los derechos reservados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2386477... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2386519...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-innovador-en-redes-globales-lidera-la-nueva-era-de-la-tecnologia-de-redes-de-campus-302116808.html