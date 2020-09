Huawei lanza el documento POLAN: Permite la transformación de la red de campus empresariales

SHANGHÁI, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Durante la celebración de HUAWEI CONNECT 2020, Huawei encargó la creación de un documento IDC titulado IT Decision-maker Insights: POLAN as an Enabler of Enterprise Campus Transformation. Según el documento, los encargados del área de informática están replanteando sus estrategias de redes dentro de los campus frente a la aceleración de la transformación digital a consecuencia de la pandemia creada por la COVID-19. Frente a las soluciones convencionales, la solución de redes de área local ópticas pasivas (POLAN) proporciona ventajas en lo que respecta al ancho de banda, operación y mantenimiento, consumo energético y coste total de propiedad (TCO). En los siguientes cinco años, POLAN se utilizará ampliamente por medio de diferentes industrias, consiguiendo una base sólida para reimaginarse los servicios empresariales

Los descubrimientos del documento se basan en una encuesta realizada en la web junto a los responsables de decisiones IT de 318 empresas grandes y medianas en países seleccionados y múltiples industrias, entre las que están la educación, gobierno, salud, transporte e inmobiliaria. La encuesta personalizada la encargó Huawei y fue diseñada, realizada y analizada por IDC. Proporciona una dirección y referencia de políticas detalladas para llevar a cabo la construcción de redes en campus de empresas dentro de la era digital

Según el documento, la solución de red de campus preferida por las empresas debe disponer de una arquitectura de red simplificada, administración sencilla, bajo coste y capacidad de ampliación flexible con el objetivo de adaptarse a los requisitos futuros.

El documento comparte además cinco razones por las cuales POLAN se va a convertir en una solución popular para redes de campus dentro del contexto de la transformación digital, detallado a continuación.

-- Cumpliendo con los requisitos de ancho de banda del futuro

En el futuro cercano, los videos HD y las aplicaciones IoT van a crecer de forma exponencial, mientras que los requisitos de ancho de banda aumentarán constantemente. En comparación con los cables de cobre, los cables ópticos proporcionan una capacidad superior y ancho de banda, y permiten mejoras de ancho de banda constantes sin tener que recablearse. Así, el Dubai Creek Harbor ha implementado la solución POLAN para los servicios IdC y video del hotel utilizando la tecnología de red óptica pasiva de 10G, cumpliendo con sus necesidades proyectadas para los diez años siguientes. La tecnología y el ancho de banda se pueden actualizar sin sustituir los medios de transmisión, protegiendo de esta forma la inversión del cliente.

-- Proporcionando una experiencia de red premium

Frente a los cables de cobre tradicionales, las fibras presentan una baja latencia, elevada fiabilidad y protección frente a las interferencias electromagnéticas. Con ello consigue que las líneas de fibras cumplan con los requisitos de nuevas aplicaciones de campus, como son la videoconferencia, seguridad y vigilancia, interacciones de realidad aumentada y realidad virtual e IoT. Un banco de nivel nacional ya ha adoptado la solución POLAN en sus instalaciones con el objetivo de modernizar la red de sus oficinas y adaptar todos sus servicios, incluyendo el cableado de oficina, voz de teléfono inalámbrico mejorada de modo digital, backhaul inalámbrico AP y acceso IoT.

-- Mejorando la eficacia de red de tipo O&M en hasta un 60%

Comparada con las soluciones de redes de campus tradicionales, la solución POLAN presenta una arquitectura más sencilla. Solo es necesario gestionar los OLTs. Los terminales son compatibles con plug and play y los terminales defectuosos se pueden reemplazar directamente, reduciendo de forma considerable la carga de trabajo de funcionamiento y mantenimiento. Además, las divisiones pasivas reemplazan una gran cantidad de dispositivos adicionales, reduciendo la probabilidad de que se produzcan fallos. La Fudan University ha adoptado la solución POLAN como parte de su trabajo para de construir campus inteligentes que cuenten con una arquitectura simplificada y dispongan de un cableado mínimo. La solución simplifica la localización de fallos y ampliación de capacidad, reduciendo al tiempo los costes operativos y los de mantenimiento.

-- Reduciendo el consumo de energía en un 30%, haciendo que el mundo sea más verde

La solución POLAN reconstruye la red de los campus con el fin de disponer de dos capas en lugar de tener múltiples capas. Al reducir la estructura de red no hace falta disponer de tantas habitaciones destinadas a los equipos de informática, y el consumo de energía de dispositivos y ventilación de las habitaciones para los equipos se reduce de forma eficaz en un 30 %. Un famoso hotel situado en Yunnan, China, ha implementado la solución POLAN con esta finalidad, evolucionado su infraestructura de redes. Gracias a la transmisión a larga distancia y a la compatibilidad para diferentes servicios, la red consigue un uso de Wi-Fi, voz, televisión HD y control inteligente de las fuentes termales, evitando tener que disponer de cientos de equipos para las habitaciones. El consumo eléctrico anual se reduce en 100.000 kWh, el equivalente a 47,5 toneladas de emisión de carbono menos o a plantar 2.065 árboles.

-- Reduciendo la construcción en red CAPEX en un 20%

La fibra no solo proporciona una mejora en los servicios, sino que además tiene ventajas claras en el tamaño, peso y capacidad de ampliación. Según la encuesta de IDC, los clientes están de acuerdo en que la solución POLAN puede implementarse y funcionar con mayor facilidad y eficacia, reduciendo los CAPEX en torno a un 20 %

Rohit Mehra, vicepresidente de IDC, comentó: "Como cada vez son más las tareas de análisis y recopilaciones de datos las que avanzan hacia lo más avanzado de la industria, las redes de los campus se han convertido en una base sólida dedicada a la innovación de los servicios. Cada vez más y más empresas verán a las soluciones POLAN como algo favorable que sirve para aprovechar las últimas tecnologías y conseguir una experiencia de usuario mejorada, incrementando las ganancias del servicio y acelerando la digitalización".

Jinhui Wang, director general de ejecución de marketing de Huawei Transmission & Access, destacó: "Los resultados de esta encuesta detallada muestran de forma precisa las expectativas de los encargados de la toma de decisiones empresariales en el área de informática para la construcción de redes en los campus. Pensamos que, en los próximos años, la solución POLAN se va a desplegar de forma rápida por medio de muchas industrias, entre las que están la educación, hotelería y transporte. Huawei va a continuar invirtiendo en soluciones y construcción de ecosistemas industriales con el fin de conseguir crear conexiones ópticas disponibles en todas las partes".

Si desea más información, descargue el documento en https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-transmission-ac... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2930231-1&h=1393444088&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Qiwei Li, liqiwei2@huawei.com

Sitio Web: www.huawei.com/cn/