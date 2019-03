Huawei presenta la solución Optical Networking 2.0 para la era del 5G

Publicado 08/03/2019 13:38:19 CET

BARCELONA, España, 8 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- En el Mobile World Congress (MWC) 2019, Huawei presentó oficialmente la solución Optical Networking 2.0 (ON2.0). Esta solución permite una nueva velocidad según la ley de Moore de ancho de banda con el fin de optimizar el valor de la fibra, un nuevo sitio (sitios simplificados) para reducir costes, así como operaciones y mantenimiento novedosos e inteligentes para evolucionar hacia las redes de conducción autónoma. Esta solución reducirá continuamente los costes operativos y de mantenimiento y facilitará la innovación de servicios.

En la era del 5G, estamos presenciando la aparición constante de nuevos servicios 2C, 2B y 2H, lo que acerca el sector de la tecnología de la comunicación a una nueva etapa de desarrollo al tiempo que plantea desafíos aún mayores para las redes de transporte: en el campo 2C, los ingresos de los operadores no crecen al mismo ritmo que el uso de datos; en el campo 2B, la cuota de mercado de los operadores se ve reducida por los proveedores de servicios en la nube; en el campo 2H, la experiencia de usuario no basta para fomentar el desarrollo de los servicios emergentes y las redes complejas aumentan los costes operativos y de mantenimiento de las redes. Las necesidades de ancho de banda deben cubrirse. Sin embargo, el modelo de desarrollo basado en el ancho de banda ya no puede respaldar el crecimiento de los ingresos de los operadores y debe transformarse en un modelo basado en la experiencia.

https://mma.prnewswire.com/media/832193/HUAWEI_kevin_cmo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/832193/HUAWEI_kevin_cmo.jpg]

Kevin Huang, director general de Marketing de la línea de productos de redes de transmisión y de acceso de Huawei, afirmó: "Debemos agilizar las redes de transporte óptico y de acceso óptico para crear una red de infraestructura óptica de extremo a extremo (E2E) orientada hacia el 5G. Esto ayudará a los operadores a crear redes ópticas integradas con un coste por bit óptimo y una calidad de servicio de extremo a extremo garantizada para hacer frente a los desafíos en la era del 5G". En ese contexto, Huawei presenta la solución ON2.0, que destaca por los tres siguientes valores centrales.

Nueva velocidad: la ley de Moore del ancho de banda impulsará la innovación tecnológica de extremo a extremo respecto a las redes de acceso, de metro y troncales con el fin de mejorar continuamente el ancho de banda y maximizar el valor de las fibras. Asimismo, el wifi 6 se emplea para acelerar el acceso de los hogares, Flex-PON2.0 para actualizar sin dificultades de GPON a 10G PON, Super 200G para mejorar el índice de portadora única y la tecnología Super C Band para maximizar el potencial del espectro de la fibra óptica, aplicando con éxito la ley de Moore en el campo óptico.

Nuevo sitio: las redes ópticas, entre las que se encuentran las redes de acceso, de metro y troncales, se simplificarán de extremo a extremo para reducir considerablemente los recursos necesarios para las salas de equipos. En el ámbito del acceso, se implementará un acceso unificado sobre múltiples tipos de medios para simplificar los sitios de acceso. En el ámbito de metro, se empleará MS-OTN para llevar a cabo múltiples tipos de servicios, lo que simplificará los sitios de las oficinas centrales, optimizará las redes de transporte y acceso y logrará las conexiones de un salto. En lo que respecta al ámbito troncal, se empleará una conexión cruzada óptica integral para crear redes troncales de malla 3D y simplificar las conexiones de fibra, con lo que se logrará la preparación óptica integral.

Operaciones y mantenimiento novedosos e inteligentes: se construirá un gemelo digital en la parte superior de las redes ópticas físicas mediante el uso de IA, datos masivos y tecnologías en la nube. Lo anterior transforma las operaciones y el mantenimiento de pasivos a proactivos y la configuración de sitios de manual a automática e inteligente; hecho que facilita la evolución hacia redes de conducción autónoma. En cuanto a escenarios, tales como banda ancha de primera calidad, línea privada de primera calidad y predicciones de salud de red, se emplearán tecnologías inteligentes para reducir los costes operativos y de mantenimiento y garantizar una experiencia de servicio óptima.

Con la solución ON2.0, Huawei puede ayudar a los operadores a lograr "una red óptica como servicio" y que las redes de transporte dejen de centrarse en la conexión y empiecen a centrarse en la experiencia, lo que hará posible el éxito empresarial de los operadores.

Actualmente, Huawei ha innovado de forma colaborativa en el ON2.0 con operadores de todo el mundo para fomentar su crecimiento empresarial. Huawei ha trabajado con China Mobile para desarrollar una solución de retransmisión de vídeo en directo OTN 4K de primera calidad y poder ofrecer una experiencia de vídeo excepcional mediante la creación de conexiones sin bloqueo y con pérdida cero de paquetes. Huawei ha colaborado con Fastweb en Italia para incubar una solución de línea privada de primera calidad, lo que reduce el tiempo de suministro de servicios de meses a semanas y proporciona una elevada disponibilidad del 99,999%. Asimismo, Huawei ha cooperado con otro operador europeo para acelerar la innovación respecto a la solución de banda ancha de primera calidad, la cual fomenta la inferencia de la topología de redes de acceso de extremo a extremo y la demarcación de fallo precisa, lo que a su vez reduce en un 30% las visitas sobre el terreno.

Kevin Huang concluyó: "El sector de redes ópticas internacional está viviendo un punto crucial de inflexión generacional. Huawei colaborará con socios de abastecimiento y producción para crear una red óptica de última generación basada en el 5G y así poder avanzar hacia un mundo inteligente totalmente conectado".

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/832193/HUAWEI_kevin_cmo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/832193/HUAWEI_kevin_cmo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Sheena Shi, +86-15810581790, sheena.shiyang@huawei.com