Huawei propone la próxima generación de OTN para redes totalmente ópticas centradas en AIDC

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la celebración de NetworkX 2026, Huawei compartió su visión para la construcción de la red totalmente óptica "LIGHTS" en la Cumbre de Innovación en Transporte Óptico. Huawei describió tres oleadas de oportunidades impulsadas por IA para los operadores y explicó cómo una red totalmente óptica centrada en AIDC, impulsada por la solución OTN de próxima generación de Huawei, les permite impulsar el crecimiento empresarial.

La IA impulsa tres oleadas de oportunidades para los operadores

La rápida evolución de la IA sirve para abrir tres oleadas de oportunidades dirigidas a los operadores: Interconexión de centros de datos para proveedores de servicios en la nube a gran escala, líneas privadas para la capacidad de computación empresarial y servicios integrados de computación y red. Esto está transformando el transporte óptico: de una red básica que da servicio a usuarios domésticos y particulares (ToC y ToH), a una red empresarial que da servicio a empresas (ToB) e IA; de una planificación basada en divisiones administrativas a una planificación centrada en el centro de datos de IA (AIDC).

La solución OTN de próxima generación mejora la red totalmente óptica centrada en AIDC

Con el fin de aprovechar estas oportunidades, los operadores necesitan una red totalmente óptica centrada en AIDC. Huawei propone la red objetivo LIGHTS como una prioridad clave para los operadores dentro de la era de la IA, contando con seis capacidades clave: baja latencia, operación inteligente, infraestructura ecológica, alta fiabilidad, capacidad a nivel de Tbps y garantía de seguridad.

Gavin Gu, director general del dominio de redes de transmisión óptica de Huawei, ha dado a conocer la solución OTN de próxima generación de Huawei, que responde a la necesidad de construir la red objetivo LIGHTS al cubrir los escenarios DCI y DCA.

Para DCI, la OTN de próxima generación sirve para proporcionar una capacidad de ultra alta velocidad de 800G a 2T y un pool de capacidad OTN que utiliza recursos mínimos para desplegar previamente la capacidad en múltiples direcciones. Esto ayuda a los operadores a alcanzar un tiempo de comercialización (TTM) rápido, maximizar la capacidad de fibra y cumplir con los requisitos de ancho de banda a nivel de Tbps y de entrega rápida del tráfico DCI.

Para DCA, Huawei ofrece OXC de extremo a extremo (E2E) para una arquitectura directa de un solo salto en malla, WSON a nivel de milisegundos para una alta disponibilidad garantizada, fgOTN para un ancho de banda flexible de 10 Mbps a 1 Gbps y una solución QKD integrada para cifrado cuántico. Además, la OTN de próxima generación se ha actualizado tanto en hardware como en software con el objetivo de proporcionar una red de extremo a extremo sin interrupciones.

La red totalmente óptica LIGHTS impulsa el crecimiento empresarial

Gracias a la red totalmente óptica LIGHTS, los operadores logran llevar a cabo la evolución de un modelo de venta centrado únicamente en el ancho de banda a la entrega de capacidades centrales y servicios de valor añadido. Las líneas privadas de computación están pasando de una única dimensión de ancho de banda hasta llegar a múltiples dimensiones que abarcan ancho de banda, latencia, fiabilidad y seguridad. Esto permite a los operadores proporcionar servicios diferenciados para distintos sectores y mejora su capacidad de fijación de precios. Al mismo tiempo, la convergencia de los servicios de computación y de red también se está acelerando. Por ejemplo, en Hubei, China, los operadores están combinando las ventajas de la red y la computación para lanzar servicios integrados en sectores como la educación, la sanidad y las finanzas.

La red totalmente óptica LIGHTS para la era de la IA ayuda a los operadores a aprovechar las oportunidades que ofrece la IA, monetizar la red y lograr el crecimiento empresarial. Huawei colaborará con socios del sector para impulsar la innovación tecnológica y el crecimiento empresarial, acelerando la evolución del sector del transporte óptico hacia la era de la IA.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-propone-la-proxima-generacion-de-otn-para-redes-totalmente-opticas-centradas-en-aidc-302910121.html