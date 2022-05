- Huion presenta InspiroyGiano G930L: tablet con lápiz con Bluetooth espectacularmente potente

SHENZHEN, China, 25 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Huion, un proveedor líder de dispositivos de dibujo digital en el mundo, lanza hoy una innovadora tablet con lápiz con Bluetooth, la InspiroyGiano G930L.

Marcará un avance para los lápices de las tablets de Huion. Con un rendimiento excepcional, InspiroyGiano es uno de los ganadores del premio Red Dot of the Red Dot Award: Product Design [2022], que servirá para proporcionar una experiencia de dibujo sin precedentes para creadores profesionales en ilustración, animación, diseño gráfico, diseño industrial, edición de imágenes, juegos, etc.

Creado para profesionales

Huion valora la demanda de los usuarios al desarrollar nuevos productos. InspiroyGiano está especialmente diseñado para creadores profesionales. Contando con un área de trabajo de 13,6 x 8,5 pulgadas, InspiroyGiano funciona mejor con los monitores de pantalla grande populares y ofrece una experiencia de dibujo flexible y eficiente.

Además, la mini pantalla LCD en la parte superior izquierda de InspiroyGiano indica el estado del lápiz de la tablet y el lápiz digital, como la alimentación y la conectividad, lo que permite a los creadores comprobar la información de un vistazo. De forma adicional, seis teclas programables garantizan un acceso rápido a las funciones de uso común para mejorar la productividad.

PenTech actualizado, con rendimiento optimizado

Huion siempre ha estado trabajando arduamente en innovaciones tecnológicas para capacitar a los artistas de cara a implementar sus ideas creativas.

Al aplicar PenTech 3.0, el bolígrafo digital sin batería PW517 no solo garantiza un posicionamiento preciso del cursor y una entrada de líneas suave a través de algoritmos avanzados, sino que también mejora la experiencia de dibujo al realizar una distancia de retracción corta.

Además, InspiroyGiano logra una tasa de informe de >300PPS, una sensibilidad a la presión de 8.192 niveles y un soporte de inclinación de ±60°, capturando con precisión cada cambio sutil en los trazos. Además, el lápiz digital PW517 está equipado con puntas de lápiz estándar y puntas de rotulador, la última de las cuales va a proporcionar una experiencia de dibujo más natural, ya que pueden causar más fricción entre la superficie similar al papel del panel con textura de grano y la punta del lápiz.

Compatibilidad redefinida

Huion espera ayudar a los artistas a explorar más ideas de manera conveniente. Compatible con los sistemas operativos Windows, macOS, Chrome OS y Android, InspiroyGiano admite una fácil conexión para ordenadores y dispositivos Android a través de Bluetooth. Además, la batería de larga duración garantiza la creación ininterrumpida durante todo el día.

En la actualidad, son decenas de millones de personas las que utilizan los productos Huion para expresar sus ideas creativas en todo el mundo. Para mejorar la experiencia de dibujo, Huion continuará desarrollando productos más innovadores y prácticos.

Si desea más información acerca de InspiroyGiano, visite la página web www.huion.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776430/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776429/image_2.jpg