HyperStrong en la primera posición de la lista de almacenamiento energético de BNEF

PEKÍN, 13 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- BloombergNEF (BNEF), un instituto de investigación de renombre mundial, publicó su lista Tier 1 de fabricantes de almacenamiento de energía para el segundo trimestre de 2024. HyperStrong se asegura un puesto en la lista, como testimonio del amplio reconocimiento de sus años de experiencia tecnológica, su sobresaliente capacidad de suministro y su sólida capacidad de financiación.

BNEF ha desarrollado un sistema de clasificación por niveles para fabricantes de células de baterías e integradores de sistemas. Basado en la capacidad de financiación demostrada por el despliegue, el sistema está diseñado para crear una diferenciación transparente entre los cientos de fabricantes de almacenamiento de energía estacionaria en el mercado. Esta lista incluye a los fabricantes de sistemas de almacenamiento de energía que cumplen los criterios de nivel 1 de BNEF en el segundo trimestre de 2024.

En relación con este reconocimiento mundial, el doctor Jianhui Zhang, consejero delegado de HyperStrong, explicó: "Ser reconocido como fabricante de primer nivel por BloombergNEF no sólo subraya nuestros años de compromiso con la calidad y la innovación, sino que también refuerza nuestra posición a la vanguardia de la industria del almacenamiento de energía. También es un importante respaldo a nuestra capacidad para cumplir los más altos estándares de financiabilidad de proyectos y excelencia operativa, así como un reflejo de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros para ofrecer las mejores y más fiables soluciones de almacenamiento de energía".

Acerca de HyperStrong

Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. Ltd. ("HyperStrong") es un importante integrador de sistemas de almacenamiento de energía y proveedor de servicios. Con más de 12 años de I+D y la experiencia acumulada en más de 300 proyectos y más de 15 GWh de despliegue, HyperStrong ofrece una completa cartera de productos de almacenamiento de energía, así como soluciones integrales para clientes que van desde la generación de energía térmica y renovable hasta los usuarios industriales y residenciales. Con cuatro plantas de fabricación inteligentes, dos centros de I+D, un laboratorio de pruebas y un centro de marketing global, HyperStrong ayuda a clientes de todo el mundo a alcanzar sus objetivos de transición energética y neutralidad de carbono.

Según un informe presentado por S&P Global, HyperStrong es uno de los 5 principales integradores de sistemas de almacenamiento de energía del mundo en términos de escala de proyectos a fecha julio de 2023.

