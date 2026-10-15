IGEL nombra a Randy Resnick para impulsar estrategia de la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™

(Información remitida por la empresa firmante)

-IGEL nombra a Randy Resnick, líder estadounidense en seguridad Zero Trust, para impulsar la estrategia de la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™

Este exejecutivo de ciberseguridad del Departamento de Defensa y la NSA aporta casi cuatro décadas de experiencia en liderazgo técnico y operativo para impulsar la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ (IASEP™) en materia de seguridad Zero Trust, ciberresiliencia, IA y gobierno multi-marco dirigido a gobiernos e industrias críticas a nivel mundial

FORT LAUDERDALE, Fla., 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- IGEL , una empresa global de software que ofrece la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ (IASEP™), ha dado a conocer hoy que Randy Resnick, reconocido líder y arquitecto de Zero Trust, se ha unido a IGEL como CTO de campo destinado al sector gubernamental y de industrias críticas.

Resnick cuenta con casi cuatro décadas de experiencia en liderazgo técnico, de ciberseguridad y de programas en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Recientemente, como asesor principal y director de la Oficina de Gestión de la Cartera de Confianza Cero del DoD, Resnick se encargó de llevar a cabo la dirección de los esfuerzos del departamento para desarrollar, coordinar e implementar Zero Trust dentro de uno de los entornos tecnológicos más grandes y complejos del mundo.

Fue autor de la Estrategia DoD Zero Trust y contribuyó al desarrollo de las Arquitecturas de Referencia de Confianza Cero del DoD y del Sistema de Seguridad Nacional, el Modelo de Madurez, los Laboratorios de Innovación y los enfoques de evaluación independiente. Su trabajo ha conseguido llegar a transformar la Confianza Cero de un concepto teórico en una estrategia de defensa nacional implementable. Anteriormente, Resnick trabajó durante más de 34 años en la NSA en puestos de alta dirección técnica, incluyendo líder estratégico de Zero Trust, director de Innovaciones en Ciberseguridad, jefe de Ingeniería de Garantía de la Información y el primer jefe del Equipo Rojo de la NSA. Sus contribuciones han servido para hacerse con reconocimientos como el Premio Wash100 2024 y su inclusión en la lista CyberScoop 50 de Visionarios de la Ciberseguridad de 2024.

"Randy es reconocido internacionalmente por su liderazgo en Zero Trust, aunque lo que le convierte en alguien particularmente importante como asesor de los clientes y socios de IGEL es su capacidad para llevar conceptos transformadores de ciberseguridad desde la estrategia y la arquitectura hasta el desarrollo de programas y la implementación operativa", afirmó Klaus Oestermann, consejero delegado de IGEL. "Esa combinación de visión técnica, liderazgo y ejecución sirve para alinearse de forma excepcionalmente bien con la siguiente fase de adopción en el mercado de la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™".

Conectando los marcos de seguridad nacional con la infraestructura crítica comercial

La decisión de Resnick de pasar de liderar la estrategia Zero Trust dentro del sector de defensa a convertirse en líder de software comercial constituye una poderosa validación de mercado del enfoque de plataforma de IGEL. IGEL está impulsando IASEP™ con el fin de abordar el entorno empresarial en el cual convergen TI, OT, la nube, las aplicaciones, los contenedores, las tecnologías de código abierto, la IA y los usuarios. La plataforma combina planos de control, datos y ejecución para permitir a las organizaciones aplicar políticas, establecer una ejecución fiable y generar evidencia de gobierno en diversas cargas de trabajo.

Resnick va a contribuir a ampliar estas capacidades, traduciendo directamente marcos de seguridad nacional en arquitecturas probadas en combate destinadas a infraestructuras críticas comerciales y sectores del gobierno, entre los que se incluyen servicios financieros, salud, transporte, energía y servicios públicos. Su misión va a crecer a nivel internacional hasta alcanzar a los países de la OTAN y Five Eyes, además de Japón, Singapur, Corea del Sur y Oriente Medio.

"IASEP™ nos proporciona la oportunidad de aplicar estas lecciones de forma más amplia y segura en el entorno empresarial, integrando confianza, resiliencia y gobierno en TI, OT y cargas de trabajo emergentes en una arquitectura que las organizaciones pueden implementar fácilmente a la escala que deseen", destacó Resnick.

John Walsh, vicepresidente sénior y director de tecnología de campo para el sector gubernamental y de industrias críticas en IGEL, añadió: "Tras conocer a Randy durante muchos años gracias a su trabajo en la NSA y, posteriormente, observar su liderazgo en el desarrollo estratégico y la implementación de Zero Trust en el Departamento de Defensa, tengo plena confianza en su dirección técnica, su disciplina en la gestión de programas y su capacidad para transformar ideas innovadoras en capacidades operativas a una escala extraordinaria".

Ampliando la arquitectura a través del ecosistema

El rol de Resnick implicará una estrecha colaboración con los clientes y con las organizaciones de producto, ingeniería, socios y comercialización de IGEL con el fin de traducir los requisitos del sector gubernamental y de industrias críticas en capacidades de plataforma replicables. Este trabajo también se va a integrar con el ecosistema IGEL Ready, combinando IASEP™ con socios tecnológicos en silicio, identidad, redes, SASE/SSE, nube, virtualización e IA. Este esfuerzo sirve para contribuir de cara a los resultados operativos y de seguridad cada vez más sofisticados, abarcando desde la identidad, la segmentación y el cumplimiento para la conexión hasta el aislamiento de cargas de trabajo, la política contextual, la capacidad de observación, la resiliencia y el gobierno.

Acerca de IGEL

IGEL es una empresa de software global que proporciona la plataforma IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, una plataforma de endpoints fiable y gobernada para el acceso seguro a la nube, VDI, DaaS, SaaS, navegadores seguros, aplicaciones empresariales y endpoints OT. Su base es IGEL OS, un sistema operativo inmutable que ayuda a reducir la superficie de ataque de los endpoints, preservar un estado de endpoints seguro y admitir el acceso seguro en entornos de trabajo distribuidos. A través del modelo IGEL Preventative Security Model, la plataforma añade entrega de cargas de trabajo certificadas, gobierno centralizado y aplicación contextual, alineando la seguridad de los endpoints con las arquitecturas Zero Trust y SSE/SASE de socios clave de IGEL Ready.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) ayuda a las organizaciones a restaurar el acceso seguro a los endpoints Windows afectados por ransomware, otros ciberataques o interrupciones del servicio. Fundada en el año 2001, IGEL tiene su sede en Alemania y cuenta con oficinas en Estados Unidos, en San Francisco y Fort Lauderdale. Colabora con un ecosistema de 130 marcas tecnológicas líderes. Para más información, visite www.igel.com.

Windows es una marca registrada del grupo de compañías de Microsoft.

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