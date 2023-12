imo se asocia con The Game Awards 2023 para la transmisión en vivo a nivel mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 5 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- La popular aplicación de mensajería instantánea, imo, ha colaborado con The Game Awards (TGA) para convertirse en su socio de distribución global. Esta asociación permitirá a imo transmitir la ceremonia de 2023 en Los Ángeles a todo el mundo el 8 de diciembre de 2023 a las 12:30 am GMT.

The Game Awards es un evento anual de premios que honra los logros en la industria de los videojuegos. Reúne a jugadores, desarrolladores e íconos notables de la cultura popular para celebrar y mostrar los juegos como una forma de arte desafiante, inmersiva e inspiradora. Este año, un consejo asesor formado por los principales editores y plataformas de juegos guiará el evento, al que asistirán 5.000 invitados especiales y expertos de la industria.

En ceremonias anteriores de TGA participaron rostros famosos como Gal Gadot, Christopher Nolan, Keanu Reeves, Vin Diesel, Al Pacino, Jason Schwartzman, Jack Black, Margot Robbie y Tom Holland. Este año, los nominados a Juego del Año son Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Los usuarios de imo pueden acceder a la transmisión en vivo haciendo clic en un banner dedicado en la sección 'Historia' en la página de inicio o en Voice Room. Disfrutarán de una transmisión inmersiva de 3 horas de la prestigiosa ceremonia. "Nos sentimos honrados de ser el socio de distribución global de The Game Awards y traer este emocionante evento a nuestra comunidad. Continuaremos mejorando nuestros servicios y brindando características nuevas y emocionantes a nuestra comunidad", dijo Mehran Kabir, director comercial de imo.

"Nuestro objetivo es llegar a más audiencias, por lo que estamos encantados de dar la bienvenida a los usuarios de imo", dijo Geoff Keighley, consejero delegado y presentador de The Game Awards. Y añadió: "Queremos que la gente vea los juegos como una forma de entretenimiento inspiradora, inmersiva y desafiante".

Plataformas como Facebook, YouTube e Instagram también firmaron para distribuir The Game Awards 2023 a nivel mundial.

Conozca más sobre este evento en https://imo.im/blog/imo-partners-with-The-Game-Awards-2023-for-worldwide-live-streaming-en?lang=en&force=true.

Descargar imo gratis en https://imo.im/.

Acerca de imo

imo es una plataforma global de comunicación instantánea que tiene como objetivo proporcionar la forma más conveniente, interactiva y divertida para que las personas se conecten. A través de servicios de comunicación de audio y vídeo accesibles, imo conecta a más de 200 millones de usuarios en 62 idiomas en más de 170 países y regiones de todo el mundo. imo ha estado capacitando a las personas con la capacidad de conectarse a través de millas y límites entre ellas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2218469...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/imo-se-asocia-con-the-game-awards-2023-para-la-transmision-en-vivo-a-nivel-mundial-302004432.html