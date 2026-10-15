(Información remitida por la empresa firmante)

-El impulso de la 41ª edición de Trade Expo Indonesia impulsa las exportaciones y mejora la competitividad de los productos

JAKARTA, Indonesia, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, la mayor feria de comercio internacional de Indonesia, organizada por Debindo (PT Debindomulti Adhiswasti), se inauguró en el Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. El evento, organizado por el Ministerio de Comercio, tendrá una duración de cinco días hasta el 18 de octubre y se desarrolla bajo el lema 'El centro definitivo para el abastecimiento global'.

El evento, inaugurado en nombre del presidente Prabowo Subianto por el ministro coordinador de Industrialización y Transición Energética, Bahlil Lahadalia, destaca la industrialización y el desarrollo de cadenas de valor como motores de exportaciones de mayor valor añadido y de resiliencia económica. "La industrialización es clave para aumentar el valor añadido de los recursos naturales de Indonesia, al tiempo que se fortalece la autosuficiencia económica nacional", afirmó.

Según el ministro de Comercio, Budi Santoso, para el día de la inauguración, TEI 2026 contaba con compradores registrados de 134 países y 1.873 expositores. El objetivo es alcanzar los 30.000 visitantes y generar 17.500 millones de dólares estadounidenses en transacciones potenciales; asimismo, está prevista la firma de 168 memorandos de entendimiento (MoU) entre exportadores indonesios y compradores de 22 países durante la primera jornada.

TEI conecta a las empresas indonesias con compradores globales, exhibiendo una amplia gama de productos, desde alimentos y bebidas, artículos agrícolas y manufacturados, moda y artesanías, hasta mobiliario y decoración para el hogar, además de presentar parques industriales para inversores. La iniciativa abarca tanto productos de consumo como oportunidades de inversión en diversos sectores a nivel nacional. Con ello, se promueven las prioridades del Ministerio —consolidar el mercado interno, expandir los mercados de exportación y pasar de lo local a lo global— mediante el fortalecimiento de los productos locales y el fomento de la exportación entre un mayor número de empresas.

"En consonancia con las directrices del presidente, continuamos las negociaciones comerciales con diversos países y regiones con el fin de abrir mercados de exportación. Hasta la fecha, se han implementado 25 acuerdos comerciales, mientras que otros 13 se encuentran en proceso de negociación", señaló Budi.

El Ministerio respalda las exportaciones de las MIPYME mediante la facilitación de contactos comerciales a través de 46 oficinas de representación comercial de Indonesia distribuidas en 33 países. La iniciativa Desa BISA Ekspor desarrolla productos de origen rural destinados a la exportación, mientras que las alianzas con el sector minorista nacional fomentan las ventas en el mercado interno. Por su parte, el programa Campuspreneur colabora con 25 universidades para incentivar a los estudiantes a crear sus propias empresas y orientarse hacia la exportación. El ministro coordinador de Asuntos Alimentarios, Zulkifli Hasan, destacó las oportunidades existentes en mercados no tradicionales, especialmente en el sur de Asia —incluidos Bangladés, Pakistán e India— y África.

Durante la ceremonia de inauguración, el Ministerio otorgó el premio Primaniyarta a exportadores destacados y líderes regionales, y el premio Primaduta a socios internacionales, miembros de la diáspora y representantes indonesios en el extranjero. Asimismo, el premio Campuspreneur reconocerá a los estudiantes que registren el mayor volumen de transacciones durante TEI 2026.

TEI 2026 cuenta con el apoyo de Pertamina como socio estratégico, Bank Mandiri como socio bancario y BPDP como socio del evento, además de la colaboración de Kadin Indonesia y LPEI. La organización de la feria está a cargo de Debindo.

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