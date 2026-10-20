Se inaugura la conferencia anual del Financial Street Forum

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia de China Daily.

La Conferencia Anual del Financial Street Forum 2026 se inauguró el lunes en Pekín, reuniendo a más de 400 invitados distinguidos de todo el mundo.

El tema de la conferencia de este año es 'Construir un ecosistema abierto, colaborativo e inclusivo para el desarrollo financiero global'.

Al definir el tema, se tuvo en cuenta principalmente que, a escala mundial, se están acelerando cambios sin precedentes en el último siglo; tanto la economía mundial como las operaciones financieras globales se enfrentan a diversos desafíos, señaló Zeng Linfeng, secretario general ejecutivo de la secretaría del comité organizador de la conferencia anual y jefe interino del distrito de Xicheng, en Pekín, durante una rueda de prensa previa al foro.

"Existe una necesidad urgente de forjar consensos mediante la apertura, superar las dificultades a través de la cooperación y buscar puntos de encuentro, al tiempo que se aceptan las diferencias con un enfoque inclusivo", afirmó Zeng.

"La conferencia anual de este año hace un llamamiento a redoblar los esfuerzos para coordinar mejor el desarrollo financiero y la seguridad, ampliar el espacio de desarrollo mediante la apertura, fortalecer la resiliencia sistémica a través de la cooperación, y generar beneficios mutuos y resultados en los que todas las partes ganen, mediante un enfoque inclusivo", añadió.

Durante el evento, que se prolongará durante cuatro días, tendrán lugar un foro principal, varios foros paralelos y tres conferencias dedicadas a la tecnología financiera, los seguros y la inversión.

El foro principal incluye las ceremonias de apertura y clausura, así como cinco actividades temáticas organizadas, respectivamente, por el Banco Popular de China, la Administración Nacional de Regulación Financiera, la Comisión Reguladora de Valores de China, Xinhua News Agency y la Administración Estatal de Divisas.

Los líderes de las principales firmas financieras a nivel mundial, como Standard Chartered y DWS Group, participarán el jueves en un evento organizado por SAFE, donde ofrecerán sus perspectivas sobre el desarrollo y la cooperación financiera transfronteriza en el nuevo panorama global.

En el marco de estas actividades, también se abordarán temas como las oportunidades de inversión a largo plazo en el mercado de capitales de China en el contexto de una apertura bidireccional y la interacción saludable entre el mercado financiero y la economía real.

Bajo la premisa de la apertura, los foros paralelos han convocado a funcionarios gubernamentales, tanto nacionales como extranjeros, así como a expertos, académicos y representantes de instituciones financieras internacionales. Los participantes compartirán sus puntos de vista sobre dos ejes fundamentales: la apertura de alto nivel del sector financiero y el respaldo financiero a un desarrollo económico de alta calidad. El objetivo es impulsar la cooperación financiera internacional y fomentar un entorno financiero más abierto, inclusivo y resiliente que sirva a la economía real.

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