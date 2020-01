Se ha inaugurado la Exposición Internacional de Flores de Kunming 2020

Publicado 13/01/2020 15:30:38 CET

El evento se ha convertido en el más importante de la industria floral

KUNMING, China, 13 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- El 7 de enero se celebró con gran éxito la ceremonia de lanzamiento para la 21.ª edición de la Exposición Internacional de Flores de Kunming (KIFE, por sus siglas en inglés) de China en la ciudad china de "la eterna primavera" - Kunming. Los Países Bajos, el mayor exportador de flores del mundo, ha sido nombrado oficialmente país invitado destacado durante el evento.

Junto con los países africanos de Kenia y Etiopía, y Colombia y Ecuador en Sudamérica, la provincia china de Yunnan, la región productora de flores más importante de Asia, es una de las tres regiones mundiales más aptas para la floricultura. La mayor parte del reciente éxito se debe a la implementación de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda del gobierno chino y por eso el mercado floral chino ha mantenido su tendencia al alza en los últimos años. Debido a su ubicación única, las condiciones naturales óptimas, abundantes recursos para las especies, una logística menos restrictiva y ventajas productivas importantes, Yunnan puede satisfacer la creciente demanda de flores en los países en vías de desarrollo del Sureste Asiático, lo cual brinda oportunidades inéditas para la industria floral de la provincia.

La prospera industria floral también impulsa el desarrollo de los productores en Yunnan. La provincia es ahora el hogar de más de 6000 cultivadores de flores que han plantado sus flores sobre 99.600 hectáreas y con una producción total de 6,26 billones de flores recién cortadas y un valor de 31,3 billones de yuan (US$4,049 miles de millones) en la primera mitad de 2019.

Siguiendo la tendencia dentro de la industria floral de actualizarse, un número creciente de empresas estarían dispuestas a asistir a la expo y desean colaborar con empresas nacionales y extranjeras e instituciones de investigación científica, comprar equipos avanzados con cumplen con las normativas internacionales, y ampliar su I+D y la aplicación de nuevas variedades de flores. El pasado Julio, los 50.000m2 de la KIFE 2019 logró reunir a más de 400 empresas florales importantes de 18 países y a 20.370 profesionales de 28 países.

https://mma.prnewswire.com/media/1064796/KIFE_annual_event.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1064796/KIFE_annual_event.j...]

Las políticas y medidas de apoyo prestadas por la provincia de Yunnan han sido determinantes para atraer a muchas empresas y empresarios del sector de la floricultura de todo el mundo con el objetivo de encontrar oportunidades de negocio en la provincia. El éxito de la exposición habla de los beneficios proporcionados a la provincia como resultado de las políticas. Zhang Lan, vicepresidente de Reed Exhibitions, ha dicho que, "a través de la exposición pretendemos enseñarles a los participantes no solo las increíbles tecnologías y servicios, pero también hacerles disfrutar con las flores de primera categoría de Yunnan." KIFE, a la vez ventana y plataforma para presentar el desarrollo de la industria floral de la provincia, es una reunión de alto nivel que lidera el desarrollo de la industria flora asiática con la misión de identificar las tendencias de mercado y preservar la posición de liderazgo de la provincia en el mercado.

La Exposición Internacional de Flores de Kunming 2020 de China se celebrará una vez más en Kunming del 10 a 12 de julio 2020, y exhibirá las bellas flores producidas tanto en Yunnan como en el resto del mundo, variedades de flores preeminentes, y la mejor tecnología punta y equipamiento del mundo. Los Países Bajos, el país invitado destacado de la expo, liderará una delegación de las empresas más importantes del país que asistirán a la expo. Los organizadores de la exposición, junto con el Consulado General de los Países Bajos en Chongqing, ofrecerá programas in situ para empresas holandesas, incluyendo New Varieties Releasing, Cold Chain Logistics Forum, y seminarios sobre tecnologías de la plantación. La exposición seguirá mejorando la comunicación y colaboración con los países de la industria floral alrededor del mundo para así establecer a Kunming como el centro internacional para el comercio de las flores, la comunicación industrial, la inversión y el desarrollo de la floricultura, y, como no, la plaza mundial donde exhibir el mercado floral de China.

