(Información remitida por la empresa firmante)

- India convocará a más de 130 países en la Cumbre y Exposición Bharat RE 2026 para impulsar la inversión y las alianzas globales en energías limpias

NUEVA DELHI, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Está previsto que sean más de 130 países los que se reúnan en Nueva Delhi del 2 al 5 de noviembre durante la celebración de la Cumbre y Exposición Bharat de Energías Renovables 2026, que congregará a responsables políticos, inversores e innovadores de todo el mundo para impulsar la inversión en energías limpias, las alianzas tecnológicas y la cooperación internacional. Organizada por el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables de la India (MNRE), la cumbre tendrá lugar junto con la 9ª Sesión de la Asamblea de la Alianza Solar Internacional (ISA) y la 4ª Conferencia Internacional sobre Hidrógeno Verde (ICGH), creando una importante plataforma internacional que conecta los mercados de energías renovables, la cooperación multilateral y las tecnologías emergentes.

El sector de energías limpias de la India, que se encuentra en rápida expansión, proporciona un panorama prometedor. Contando con una capacidad de generación de energía no fósil que superará los 304 GW a fecha de agosto de 2026, incluyendo 168 GW de energía solar, la India se ha propuesto alcanzar los 500 GW de capacidad no fósil para el año 2030. Lograr esta ambición requerirá una inversión sustancial en generación, transmisión, almacenamiento, fabricación e hidrógeno verde de energías renovables, lo que generará importantes oportunidades para el capital internacional, los proveedores de tecnología y las alianzas industriales.

El Honorable primer ministro de la India, Shri Narendra Modi, también ha destacado que la India es el primer país del G20 en alcanzar el objetivo establecido en el Acuerdo de París.

La cumbre se va a centrar en las oportunidades de cara a acelerar la transición energética mundial. Se van a debatir temas como la financiación de energías limpias, las cadenas de suministro resilientes, el hidrógeno verde y los modelos de despliegue escalables. Para las economías en desarrollo, esta convergencia ofrece oportunidades para fortalecer la cooperación en materia de acceso a energía asequible, intercambio de tecnología y financiación innovadora. La Asamblea de la ISA aportará una perspectiva multilateral a estos debates, conectando a los países en torno a soluciones prácticas para ampliar el despliegue de energía solar, movilizar inversiones y desarrollar capacidades locales.

Shri Pralhad Joshi, ministro de Energías Nuevas y Renovables del Gobierno de la India y director general de la Asamblea de la ISA, declaró: La trayectoria de la India hacia la energía limpia es una demostración acerca de lo que es posible conseguir cuando la ambición se combina con la inversión, la innovación y la acción sostenida. Sin embargo, la transición energética es una responsabilidad global compartida. En Bharat RE 2026, invitamos a gobiernos, inversores e innovadores a forjar alianzas, fortalecer las cadenas de suministro e impulsar soluciones que hagan que la energía limpia sea asequible y accesible para todos. Juntos, podemos convertir la ambición compartida en un progreso duradero.

Con la previsión de que lleven a cabo la visita más de 75.000 participantes, más de 400 expositores, 500 ponentes y 90 sesiones especializadas, la Cumbre y Exposición Bharat RE 2026 tiene como objetivo conectar las oportunidades de inversión con ideas, tecnologías y alianzas que puedan acelerar la transición energética global.

Registro por medio de www.bresummit.in

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