Índice Global de Terrorismo 2020:Las muertes por terrorismo caen por quinto año, pero surgen nuevos riesgos (2)

El GTI utiliza datos de la Base de Datos Mundial sobre Terrorismo (GTD) por el National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), un centro de excelencia del Ministerio de Seguridad Nacional dirigido por la Universidad de Maryland. Ofrece el recurso más completo sobre tendencias terroristas mundiales.

Instituto para la Economía y la Paz

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es el fondo de pensamiento líder mundial dedicado a desarrollar medidas para analizar la paz y cuantificar su valor económico. Hace esto desarrollando indices mundiales y nacionales, incluyendo el Índice Mundial de Paz anual, calculando el coste económico de la violencia y entendiendo la paz positiva, que son las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas.

